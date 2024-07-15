До Крещения Руси: как христианство приходило на земли нынешней Одесчины

Период первый: готы

Прежде всего, надо упомянуть готов, которые начали принимать христианство не позднее IV века, еще до того как под давлением гуннов, а также в результате междоусобной войны, стали переселяться из Северного Причерноморья на юго-запад, за Дунай.

Кстати сказать, междоусобица у них возникла не в последнюю очередь из-за религиозных разногласий: одна часть готов предпочитала оставаться при древних языческих верованиях, другая же тяготела к новой религии. В упомянутом переселении ключевую роль сыграл готский епископ Ульфила, вынужденный взять на себя обязанности предводителя народа в вопросах, касавшихся светских дел, кроме положенного ему по чину духовного руководства. Но в историю этот человек вошел, прежде всего, как инициатор и руководитель перевода Библии на готский язык.

Этот текст, помимо того, что является одним из основных источников для изучения древнегерманских языков, до сих пор служит библеистам в сверке разночтений Священного писания, поскольку это один из самых древних переводов. Готы представляли христианство в его арианской ветви, которая, несмотря на усилия с обеих сторон, в том числе и старания упомянутого Ульфилы, так и не примирилась с православием.

Период первый: половцы и славяне

Вторым периодом можно считать половецко-славянское средневековье. Половцы стали принимать христианство не позднее XI века, но не массово-единодушно, как это принято у традиционно оседлых народов, а в семейно-индивидуальном порядке. Тут отдельно следует отметить, что народам древней степи на просторах от Байкала до Дуная были свойственны веротерпимость и соответствующая ей поликонфессиональность. Изначально тюркские народы исповедовали культ бога Тенгри, в котором можно усмотреть начатки единобожия, что, вероятно, облегчало распространение таких религий, как христианство и ислам.

Одновременно, еще начиная с VII века, в этих местах периодически, волнообразно селились славяне, которые во втором тысячелетии были уже преимущественно христианами. Кроме того, древнерусские и половецкие князья не только воевали между собой, но и время от времени женили сыновей и выдавали замуж дочерей в порядке межэтнического общения, что было бы невозможно, если бы среди половцев хотя бы в какой-то мере не было распространено христианство.

Историки полагают, что половцы в равной степени со славянами стали этническим субстратом (первоосновой) формирования южной ветви украинского народа. Некоторые исследователи связывают половцев с современными гагаузами, но эту точку зрения разделяют далеко не все специалисты. Впрочем, одно другому не противоречит: считается, что часть половцев славянизировалась, другая же часть вполне могла, хотя бы и видоизмененным, сохранить свой язык. А тот факт, что нынешний гагаузский и древний половецкий языки являются близкородственными, никто и не оспаривает.

Период третий: тюрко-славянский симбиоз

И тут можно перейти к третьему периоду. История южноукраинских степей до XVIII века во многом остается загадкой. Ясно только то, что население этих мест формировалось во взаимодействии разных этносов, преимущественно тюркоязычных и славяноязычных. Этим, кстати, объясняется ряд местных диалектизмов. Возьмем для примера такие местные украинские слова, как «бурун» и «отарик». Бурунами в некоторых населенных пунктах Одесчины называют по-украински крупные волны, а отарыками — пологие спуски к воде между крутых прибрежных склонов. Между тем «бурун» с тюркских языков переводится как просто «волна», а «ат арык» — это «конский ручей», то есть водопой.

В таком вот симбиозе языков и культур формировалась южная ветвь украинского народа, прежде всего, казачество. Самые рисковые из этих людей отваживались селиться на относительно ничейных территориях, где власть Османской империи была слаба и распространялась в основном не дальше внутренних пределов крепостных стен, а власть в Петербурге еще только мечтала завоевать и освоить эти земли. Ну а вместе с этими поселенцами здесь распространялось и православие.

Современный этнос Одесчины

В свою очередь, уже упоминавшиеся гагаузы — один из самых таинственных европейских народов. В отношении его происхождения ничего толком не известно. «Половецкая версия» — не более чем неподтвержденное предположение. Сегодня очевидно лишь то, что гагаузы — среди самых ревностных в исповедании православия народов. В нескольких населенных пунктах Одесской области они составляют большинство.

Другая традиционно православная этническая группа в нашем регионе — болгары. О них как раз хорошо известно: это переселенцы с исторической родины, которым предоставили здесь место во время русско-турецких войн XIX века, когда сама Болгария находилась еще под османским владычеством.

Еще раньше здесь селились греки, находившиеся в том же положении, что и болгары. Но сейчас, к сожалению, их составляющая часть в населении региона стала крайне незначительной. Своеобразными памятниками их присутствия могут служить село Иваново (некоторое время Свердлово) под Одессой, где в облике жителей иногда еще можно усмотреть родство с древними эллинами, да плюс самый старый из сохранившихся православных храмов Одессы — Свято-Троицкий на бывшей улице Екатерининской, в просторечии до сих пор именуемый «греческой церковью».

Зато молдаване остаются важным компонентом этнически многоликой Одесчины. А одновременно они — и представители народа, издревле исповедующего православное христианство. Сильная Молдова полтысячелетия назад была своего рода региональным лидером, а соответственно, и фактором христианского влияния в этих местах.

Активное участие в освоении края приняли русские старообрядцы, которые при любой возможности старались селиться подальше от железной руки пребывающей в Петербурге власти. Самым знаменитым их культурно-историческим центром считается город Вилково в Измаильском районе. По сей день там наблюдается сосуществование дореформенных и послереформенных православных конфессий.

Что было в Одессе

Что касается самой Одессы, то следует отметить, что, начиная с официального поименования в конце XVIII века, она формировалась как христианский — и при этом многоконфессиональный — город. Достаточно вспомнить, что «отцы-основатели» Ришелье, Де Рибас и Ланжерон были католиками. Останки последнего ныне покоятся в соборе Успения Пресвятой Девы Марии на улице Европейской в Одессе. Да и среди «простых людей» — одесских новопоселенцев — католиков и протестантов тоже было немало: сначала преимущественно немцы, затем, после подавления польских восстаний, к ним добавились ссылавшиеся сюда поляки.

Кстати, немцы до середины ХХ века были расселены по всей области. Им, как и поселенцам из других европейских стран, предоставлялись всяческие льготы, дабы привлечь к освоению края. И их вклад в экономику и культуру, в том числе и в религиозный облик региона, был весьма велик. В зависимости от того, из какой земли Германии они выехали, немцы представляли две конфессии — католическую и лютеранскую. По понятным причинам после Второй мировой от них в наших краях осталась только память.

К уже упомянутым народам, составляющим многоликую этноконфессиональную картину региона, следует добавить грузин и армян. Если грузины по преимуществу православные, то армянская церковь представляет собой отдельную древнюю ветвь христианства, сближаясь в этом отношении с рассеянными по всему миру христианами-сирийцами и живущими в Египте коптами. Кстати, Армения — единственная в мире страна, где живущие вне своей исторической родины представители старого, доарабского сирийского этноса имеют официальный статус национального меньшинства с соответствующими привилегиями в образовании и культурной жизни.

В политических встрясках последних лет имели место попытки использовать этническую пестроту нашего края для «расшатывания ситуации». К счастью, это не получилось. Ведь люди, веками живущие в атмосфере культурно-религиозного многообразия, уже на генетическом уровне впитывают в характер привычку основывать свое поведение на поиске бесконфликтных решений, а не на проявлениях фанатизма.