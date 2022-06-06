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Активисты просят областные власти убрать памятник Екатерине ІІ

Активисты просят областные власти убрать памятник Екатерине ІІ

Общественные организации Одессы обратились к руководителю Одесской областной военной администрации Максиму Марченко с просьбой демонтировать памятник Екатерине II в Одессе.

В их обращении утверждается, что агрессоры рассматривают сценарий по организации квазиобразования под названием Южная Русь на захваченных российской армией украинских территориях.

Документ под названием «Манифест Южнорусского народного собора» отмечает, что так называемая «Южная Русь» является наследницей «Новороссии времен Екатерины Великой», — отмечают активисты.

Они уточнили, что памятник «Основателям Одессы» (официальное название памятника Екатерине II) не находится в перечне государственного реестра памятников национального или местного значения.

Его установили по решению Одесского городского совета «О комплексном восстановлении и благоустройстве Екатерининской площади города Одессы с воспроизведением его исторического типа» за счет денежных средств спонсора проекта и заказчика реставрационных работ депутата горсовета Руслана Тарпана, который сейчас находится в розыске по обвинению в хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Еще отмечается, что охрана памятника обходится местному бюджету в немаленькую сумму. Активисты подчеркивают, что памятник нужно передать в музей.

Также общественники просят убрать в Измаиле памятник Александру Суворову. Напомним, что сейчас его сейчас его оградили забором.

Источник: «В городе»

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Фото «Думской»

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