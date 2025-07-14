постамент в селе Кубей

Ключевые моменты:

  • В Кубейской громаде хотят создать новый символ на месте демонтированного памятника Калинину.
  • Местных жителей призывают делиться идеями.
  • Все идеи будут рассмотрены на следующей сессии сельсовета.

Во время 54-й сессии VIII созыва депутаты Кубейского сельского совета выступили с инициативой переосмыслить общественное пространство в центре села, где ранее находился памятник Михаилу Калинину. Сейчас на этом месте остался лишь постамент, и громада рассматривает возможность придать ему новое, содержательное значение.

В обращении к жителям депутаты подчеркнули, что решения о публичных пространствах должны приниматься совместно с обществом, и пригласили всех желающих предложить свои идеи — будь то арт-объект, мемориал, инсталляция или символ, отражающий дух Кубея.

Под публикацией уже собрались десятки комментариев с предложениями, среди которых:

  • памятник основателям села — хану Бею и его сыну Ку,
  • скульптура матери, ждущей сына,
  • мемориал погибшим воинам,
  • арт-объект, отражающий болгарско-гагаузскую идентичность,
  • металлическое дерево как символ роста,
  • параллелепипед с историческими фото Кубея,
  • фонтан или бювет.

Все предложения будут собраны, проанализированы и представлены депутатам на следующей сессии.

Читайте также: История Кубея в старых фотографиях, иконах и коврах: что хранит музей в Одесской области

Напомним, в Одессе требуют официального признания народного мемориала на месте памятника Екатерине II, посвященного погибшим защитникам.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме