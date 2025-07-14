Ключевые моменты:

В Кубейской громаде хотят создать новый символ на месте демонтированного памятника Калинину.

Местных жителей призывают делиться идеями.

Все идеи будут рассмотрены на следующей сессии сельсовета.

Во время 54-й сессии VIII созыва депутаты Кубейского сельского совета выступили с инициативой переосмыслить общественное пространство в центре села, где ранее находился памятник Михаилу Калинину. Сейчас на этом месте остался лишь постамент, и громада рассматривает возможность придать ему новое, содержательное значение.

В обращении к жителям депутаты подчеркнули, что решения о публичных пространствах должны приниматься совместно с обществом, и пригласили всех желающих предложить свои идеи — будь то арт-объект, мемориал, инсталляция или символ, отражающий дух Кубея.

Под публикацией уже собрались десятки комментариев с предложениями, среди которых:

памятник основателям села — хану Бею и его сыну Ку,

скульптура матери, ждущей сына,

мемориал погибшим воинам,

арт-объект, отражающий болгарско-гагаузскую идентичность,

металлическое дерево как символ роста,

параллелепипед с историческими фото Кубея,

фонтан или бювет.

Все предложения будут собраны, проанализированы и представлены депутатам на следующей сессии.

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Напомним, в Одессе требуют официального признания народного мемориала на месте памятника Екатерине II, посвященного погибшим защитникам.