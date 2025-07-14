Ключевые моменты:
- В Кубейской громаде хотят создать новый символ на месте демонтированного памятника Калинину.
- Местных жителей призывают делиться идеями.
- Все идеи будут рассмотрены на следующей сессии сельсовета.
Во время 54-й сессии VIII созыва депутаты Кубейского сельского совета выступили с инициативой переосмыслить общественное пространство в центре села, где ранее находился памятник Михаилу Калинину. Сейчас на этом месте остался лишь постамент, и громада рассматривает возможность придать ему новое, содержательное значение.
В обращении к жителям депутаты подчеркнули, что решения о публичных пространствах должны приниматься совместно с обществом, и пригласили всех желающих предложить свои идеи — будь то арт-объект, мемориал, инсталляция или символ, отражающий дух Кубея.
Под публикацией уже собрались десятки комментариев с предложениями, среди которых:
- памятник основателям села — хану Бею и его сыну Ку,
- скульптура матери, ждущей сына,
- мемориал погибшим воинам,
- арт-объект, отражающий болгарско-гагаузскую идентичность,
- металлическое дерево как символ роста,
- параллелепипед с историческими фото Кубея,
- фонтан или бювет.
Все предложения будут собраны, проанализированы и представлены депутатам на следующей сессии.
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Напомним, в Одессе требуют официального признания народного мемориала на месте памятника Екатерине II, посвященного погибшим защитникам.