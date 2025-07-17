Ключевые моменты:

  • Екатерининская площадь в Одессе названа в честь императрицы Екатерины II, уничтожившей Запорожскую Сечь, узаконившей крепостное право и ставшей символом имперского прошлого;
  • Памятник Екатерине установили в 1894 году, демонтировали после революции, а в 2007-м восстановили под российскими флагами и при финансах россиян. Это вызвало громкое сопротивление;
  • После начала полномасштабной войны России против Украины постамент демонтировали в 2022 году, а улицу и площадь в 2024 году переименовали в Европейскую.

От Генуи до Европы

На первых планах Одессы Екатерининская улица и площадь имели другие названия – Генуэзская улица, Елизаветинская площадь. В конце XVIII века здесь планировали построить церковь святой Екатерины Александрийской, однако после смерти императрицы Екатерины II строительство остановили. Церковь разобрали, и только табличка на одном из домов напоминает о ней.

архивная площадь

Позже площадь назвали в честь императрицы. В разное время там были: сквер, хвойные деревья, первый фонтан. Менялись и названия: была и Дюковская, и улица Гитлера во время нацистской оккупации, и Потемкинская в советское время. Теперь же она Европейская.

Памятник «основателям» Одессы

В 1894 году, к столетию «основания» города, на площади возвели монумент Екатерине II вместе со скульптурами ее «сподвижников»: де Рибаса, де Волана, Потемкина, Зубова. Это был жест, который должен был подчеркнуть имперское происхождение Одессы.

архивный памятник

Однако уже после революции 1917 года памятник убрали. На его месте появился бюст Карла Маркса, затем разные советские символы. В 1965 году здесь установили монумент потемкинцам, а площадь переименовали. Екатерина исчезла из публичного пространства – на несколько десятилетий.

Возвращение Екатерины II и общественное сопротивление

В 2007 году городские власти решили восстановить памятник основателям города. Это повлекло за собой волну возмущения. Для украинцев Екатерина ІІ – не только «царица», но, прежде всего, символ уничтожения Сечи, отмены автономии и развития имперского порядка на юге Украины.

столкновение

Плакат против памятника Екатерине Второй

Казацкие организации протестовали, предлагали общественные слушания или восстановление церкви. Но городские власти настояли – и памятник открыли. С этого времени он стал центром общественного конфликта.

Екатерининская площадь в Одессе, триколор

Чтобы узнать, кто именно настаивал на установке памятника Екатерине II и откуда появились российские триколоры во время открытия, смотрите наше видео.

Активисты подавали петиции за демонтаж, другие – за сохранение. В медиапространство вышли и абсурдные предложения – обменять памятник на енота, похищенного россиянами в Херсоне, или установить вместо него барную сцену с актером фильмов для взрослых. Но одно было очевидно: Одесса больше не хотела быть под тенью империи.

Демонтаж и новые смыслы

После полномасштабного вторжения в Россию тема демонтажа перестала быть маргинальной. Символы русского величия стали восприниматься как знаки колониального прошлого. В 2022 году президент Владимир Зеленский призвал Одесский горсовет к действиям. 28 декабря памятник демонтировали – без огласки, ночью.

демонтаж памятника Екатерине Второй в Одессе

Площадь мгновенно изменила смысл. Здесь начали появляться украинские флаги, собираться волонтеры, чествовали погибших. Пространство, очищенное от имперской скульптуры, стало неформальным мемориалом.

Переименование

В 2024 году площадь и улицу официально переименовали. Екатерининская стала Европейской – с обновленной табличкой, открытой 9 мая, в День Европы. Этот жест был не менее символичен, чем установка самого памятника своего времени. Цепь переименований и демонтажей показала: город выбирает свою историю, свое будущее и свою сторону. Екатерина II всегда была больше, чем просто бронза. Ее фигура показывала, чью историю считали главной. Теперь центр Одессы больше не под ее тенью.

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SELENA N
SELENA N
49 минут назад

Кто только не сочиняет «Историю»… Даже те, кто не умеет читать и писать.

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