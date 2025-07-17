Ключевые моменты:

Екатерининская площадь в Одессе названа в честь императрицы Екатерины II, уничтожившей Запорожскую Сечь, узаконившей крепостное право и ставшей символом имперского прошлого;

Памятник Екатерине установили в 1894 году, демонтировали после революции, а в 2007-м восстановили под российскими флагами и при финансах россиян. Это вызвало громкое сопротивление;

После начала полномасштабной войны России против Украины постамент демонтировали в 2022 году, а улицу и площадь в 2024 году переименовали в Европейскую.

От Генуи до Европы

На первых планах Одессы Екатерининская улица и площадь имели другие названия – Генуэзская улица, Елизаветинская площадь. В конце XVIII века здесь планировали построить церковь святой Екатерины Александрийской, однако после смерти императрицы Екатерины II строительство остановили. Церковь разобрали, и только табличка на одном из домов напоминает о ней.

Позже площадь назвали в честь императрицы. В разное время там были: сквер, хвойные деревья, первый фонтан. Менялись и названия: была и Дюковская, и улица Гитлера во время нацистской оккупации, и Потемкинская в советское время. Теперь же она Европейская.

Памятник «основателям» Одессы

В 1894 году, к столетию «основания» города, на площади возвели монумент Екатерине II вместе со скульптурами ее «сподвижников»: де Рибаса, де Волана, Потемкина, Зубова. Это был жест, который должен был подчеркнуть имперское происхождение Одессы.

Однако уже после революции 1917 года памятник убрали. На его месте появился бюст Карла Маркса, затем разные советские символы. В 1965 году здесь установили монумент потемкинцам, а площадь переименовали. Екатерина исчезла из публичного пространства – на несколько десятилетий.

Возвращение Екатерины II и общественное сопротивление

В 2007 году городские власти решили восстановить памятник основателям города. Это повлекло за собой волну возмущения. Для украинцев Екатерина ІІ – не только «царица», но, прежде всего, символ уничтожения Сечи, отмены автономии и развития имперского порядка на юге Украины.

Казацкие организации протестовали, предлагали общественные слушания или восстановление церкви. Но городские власти настояли – и памятник открыли. С этого времени он стал центром общественного конфликта.

Чтобы узнать, кто именно настаивал на установке памятника Екатерине II и откуда появились российские триколоры во время открытия, смотрите наше видео.

Активисты подавали петиции за демонтаж, другие – за сохранение. В медиапространство вышли и абсурдные предложения – обменять памятник на енота, похищенного россиянами в Херсоне, или установить вместо него барную сцену с актером фильмов для взрослых. Но одно было очевидно: Одесса больше не хотела быть под тенью империи.

Демонтаж и новые смыслы

После полномасштабного вторжения в Россию тема демонтажа перестала быть маргинальной. Символы русского величия стали восприниматься как знаки колониального прошлого. В 2022 году президент Владимир Зеленский призвал Одесский горсовет к действиям. 28 декабря памятник демонтировали – без огласки, ночью.

Площадь мгновенно изменила смысл. Здесь начали появляться украинские флаги, собираться волонтеры, чествовали погибших. Пространство, очищенное от имперской скульптуры, стало неформальным мемориалом.

Переименование

В 2024 году площадь и улицу официально переименовали. Екатерининская стала Европейской – с обновленной табличкой, открытой 9 мая, в День Европы. Этот жест был не менее символичен, чем установка самого памятника своего времени. Цепь переименований и демонтажей показала: город выбирает свою историю, свое будущее и свою сторону. Екатерина II всегда была больше, чем просто бронза. Ее фигура показывала, чью историю считали главной. Теперь центр Одессы больше не под ее тенью.

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