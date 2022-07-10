В Одессе снесут остатки памятника Жукову

В Одессе демонтируют постамент от памятника маршалу Георгию Жукову. Сам бюст был разрушен еще в 2017 году.

Об этом сообщили в общественной организации «Автомайдан Одесса».

По заявлению активистов, год назад их представитель обращался в одесскую мэрию с требованием снести памятник советскому маршалу. Вернее мраморный постамент с надписью — то, что от него осталось.

Однако тогда власти ответили, что не планируют его демонтировать.

Но городские власти изменили свою позицию после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года. Чиновники решили, что советская пропаганда – это плохо.

29 июня департамент архитектуры и градостроительства ответил активистам, что никогда не давал согласия на установку памятника, поэтому он является незаконным.

Поэтому департамент по благоустройству города намерен демонтировать постамент памятника Жукову, расположенный на проспекте Небесной сотни в ближайшее время.

Напомним, что сам памятник был демонтирован активистами в 2017 году. После снятия с постапента бюст советскому военачальнику был символически повешен на Деволановском спуске. После этого его там же сбросили с моста, из-за чего бюст раскололся.

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