Новости Одессы и Одесской области

В Одессе снесут остатки памятника Жукову

В Одессе снесут остатки памятника Жукову

В Одессе демонтируют постамент от памятника маршалу Георгию Жукову. Сам бюст был разрушен еще в 2017 году.

Об этом сообщили в общественной организации «Автомайдан Одесса».

По заявлению активистов, год назад их представитель обращался в одесскую мэрию с требованием снести памятник советскому маршалу. Вернее мраморный постамент с надписью — то, что от него осталось.

Однако тогда власти ответили, что не планируют его демонтировать.

Но городские власти изменили свою позицию после полномасштабного вторжения россии в Украину 24 февраля 2022 года. Чиновники решили, что советская пропаганда – это плохо.

29 июня департамент архитектуры и градостроительства ответил активистам, что никогда не давал согласия на установку памятника, поэтому он является незаконным.

Поэтому департамент по благоустройству города намерен демонтировать постамент памятника Жукову, расположенный на проспекте Небесной сотни в ближайшее время.

Напомним, что сам памятник был демонтирован активистами в 2017 году. После снятия с постапента бюст советскому военачальнику был символически повешен на Деволановском спуске. После этого его там же сбросили с моста, из-за чего бюст раскололся.

Еще новости Одессы:

В Одессе появился унитазный арт-объект на месте памятника Жукову

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить