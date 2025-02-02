Рынки, кажется, созданы именно для того, чтобы на них или рядом открывались недорогие, но вкусные места. И в последнее время именно такие открытия и происходят в Одессе. Я уже рассказывала о кафе бессарабской кухни на Привозе и о кафе корейской кухни возле Нового рынка.

Сегодняшний обзор нового китайского кафе на Привозе с красноречивым названием «Китайская кухня».

Китайский дух и привозные особенности

Это небольшое кафе находится у бокового входа во Фруктовый пассаж со стороны улицы Привозной. У входа стоит мимоходом с меню, а вокруг двери — вывески на китайском. Внутри заведения все очень лаконично: пять столиков и пустые розовые стены. Такая аскетичность, думаю, связана с тем, что кафе только обживается — заведение работает меньше месяца и у его основателя еще нет времени и финансов на украшение.

На входе вас встречает колоритная и очень шустрая одесская женщина, которая здесь и зазывала, и администратор, и официантка. Она примет у вас заказ и расскажет не только о блюдах, но и о владельце — Яше. На самом деле его имя звучит по-другому, но здесь его зовут на наш одесский манер. «Яша, номер два с телятиной», — кричит она громко, так, чтобы он услышал заказ и ничего не перепутал в своей отгороженной небольшой кухне, где все кипит и шкварчит.

— Он такой работящий, такой работящий, — продолжает помощница, — Представляете, пятеро детей! Женщина ими занимается, поэтому здесь он все сам, все сам. Он постоянно остается и после закрытия — заготовки делает, и успевает еще обслуживать. И ремонт здесь, все сам делал. Такой молодец! — не перестает нахваливать Яшу.

А что в меню?

В заведении есть два меню. Одно, которое я назвала для себя «бизнес-ланчи», состоит из девяти блюд, стоимость каждого — 160 гривен. Здесь есть первые блюда — домашняя лапша со свининой в бульоне и пельмени, которые можно дополнить бульоном. Вторые блюда — разные варианты лапши и риса со свининой, говядиной, курицей или рыбой.

Второе меню более объемное и разнообразное. Стоимость блюд здесь выше, но есть возможность попробовать креветки (330 грн), утку (240 грн), баранину (290 грн), баклажаны (250 грн). Сейчас, правда, большинства блюд в наличии нет.

Для легкости понимания желаний клиента блюда пронумерованы Б-1: китайская лапша, Б-2: Та Лу Мя и так далее. В некоторых вариантах надо уточнять, какое мясо вы хотите съесть.

Тест-драйв китайской классики: рис, лапша и пельмени

Для знакомства с заведением лучше идти туда с друзьями. Так вы сможете заказать не одно блюдо и попробовать разные варианты. Поэтому мы заказали:

Б-1 (суп с домашней лапшой),

Б-2 (лапша с подливой под загадочным названием Та Лу Мя),

Б-4 (Тяоцзы, или пельмени),

Б-8 (рис с телятиной).

Вас сразу предупреждают, что порции большие, но насколько они большие, представить, пока ты не увидишь их собственными глазами, сложно.

Например, пельмени. Их идет на порцию десять штук. Но размер одного, как два стандартных наших или три итальянских равиоли. Пельмени со свиным фаршем, но кажется, с добавлением пекинской капусты и большого количества лука. Но все эти ингредиенты настолько мелко нарезаны, что почувствовать можно только их вкус и сочность, а не структуру.

Лапша. Китайская цивилизация подарила нам такие уже привычные для нас продукты и блюда, как чай, имбирь, фасоль, просо. Лапша (и не дай бог не вермишель, макароны или паста) тоже из этого перечня. Ее существует много видов, но здесь готовят только один — домашний удон — пшеничную, толстую, сытную лапшу. Ее добавляют в суп, заливают подливой, жарят. В суп с лапшой, кроме удона, добавляют овощи, обжаренную в панировке яичницу (кстати, яйца на Привозе снова подорожали), довольно жирную свинину, доведенную почти до шкварок. В жидкости они набухают, поэтому тем, кто не любит такое подваренное сало лучше не заказывать. Порция огромная, на глаз значительно больше полкило.

Рис. Для китайцев рис — это второй хлеб, а с хлебом можно есть все. Вот поэтому в тарелку с мясом и рисом вам положат еще обжаренное в панировке сваренное вкрутую яйцо и овощи. Рис здесь готовят на пару или обжаривают с овощами. Мы взяли паровой рис, и он был нежным и почти пресным, пока не перемешали его с подливкой.

Та Лу Мя — блюдо с загадочным названием, которое даже Гугл не нашел. По факту оказалось, что это отваренный домашний удон, дополненный мясом на выбор и мелко нарезанным огурцом, который добавляет блюду приятной свежести и хрусткости. И снова, огромная порция, которую подали в глубокой миске.

Отдельно надо отметить, что блюда не острые, а если вы любите, чтобы во рту горело, то можете добавить темно-бордовую перечную пасту, которая стоит на каждом столе и которую можно взять с собой. Запить блюда можно чаем или кофе. Алкоголя и других напитков здесь пока что нет. Также нет сладостей.

Из несомненных плюсов — скорость подачи: от заказа до подачи проходит буквально не более пяти минут. Из явных минусов — отсутствие овощных салатов из редьки, например, или пекинской капусты. Впрочем, возможно, со временем здесь будут и блюда из свежих овощей, и сладости, и напитки.

Итак, если вы не обходите Привоз, не пренебрегаете простыми заведениями, рекомендую познакомиться с новыми вкусами и, возможно, ваши будни заиграют новыми красками.

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