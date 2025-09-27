одесса осень

Ключевые моменты:

  • В Одессе и области 28 сентября сохранится переменная облачность, без осадков;
  • Температура воздуха: ночью +5+10°С (местами до +2°С), днем +15+20°С;
  • Ветер слабый, переменных направлений, 3–8 м/с;
  • На дорогах региона – хорошая видимость.

Прогноз погоды в Одессе на 28 сентября

В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С.

Температура морской воды 17-18°С.

Выбор редакции: «Отец украинского бестселлера» Василий Шкляр встретится с читателями в Одессе

Прогноз погоды в Одесской области на 87 сентября

По Одесской области в воскресенье переменная облачность. Без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 5-10°С, местами до 2°С тепла, днем 15-20°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Читайте также: Кодыма – город-легенда: действительно ли этим путем шла Роксолана?

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме