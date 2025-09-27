Ключевые моменты:
- В Одессе и области 28 сентября сохранится переменная облачность, без осадков;
- Температура воздуха: ночью +5+10°С (местами до +2°С), днем +15+20°С;
- Ветер слабый, переменных направлений, 3–8 м/с;
- На дорогах региона – хорошая видимость.
Прогноз погоды в Одессе на 28 сентября
В Одессе завтра переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 8-10°С, днем 15-17°С.
Температура морской воды 17-18°С.
Прогноз погоды в Одесской области на 87 сентября
По Одесской области в воскресенье переменная облачность. Без осадков.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура ночью 5-10°С, местами до 2°С тепла, днем 15-20°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
