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Где на Привозе найти бюджетное кафе молдавской кухни

Где на Привозе найти бюджетное кафе молдавской кухни

Легендарный одесский Привоз сам по себе является вкусным местом, известным далеко за пределами Украины. Но мы хотим рассказать не о тех вкусностях, которыми торгуют фермеры и производители, а о месте, где можно попробовать готовые и вкусные блюда национальной кухни Молдовы. Главные преимущества заведения – низкие цены из-за отсутствия расходов на доставку продуктов и свежесть блюд. В этом мы убедились, посетив новое кафе молдавской кухни, расположенное в старинном здании фруктового пассажа.

Внимание! Данный материал не является рекламным и отражает исключительно мнение и вкусы его автора.

Первый взгляд

В последнее время мы часто рассказываем, где в Одессе можно попробовать плацинды и другие блюда молдавской кухни. Но речь в этих обзорах касалась ресторанов.

Давайте сравним, насколько цены в таких заведениях отличаются от «рыночных».

Если вы раньше не решались есть в кафе на рынках, можем вас заверить – это абсолютно безопасно. Да, иногда уровень комфорта в таких заведениях не очень высок, но некоторые из них уже уверенно выходят за рамки статуса «бар».

Зал кафе

Зал кафе

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Кафе молдавской кухни, которое открылось на Привозе недавно – чистое и светлое, без неприятных или посторонних запахов, есть умывальник, телевизор, кондиционер и цветы. Блюда расставлены в специальной витрине-холодильнике. За спиной продавщицы – микроволновые печи, где можно что-то подогреть.

Еда

Витрина в кафе

Цены и меню

Большое меню расположено на стене. Скажу честно, цены радуют. Такое впечатление, что ты на машине времени попал в далекий 2014 год. Правда, цена супа в 50 гривен тогда была в приличном ресторане.

В меню много блюд молдавской кухни: зама, мититеи, плацинды, чигири. Конечно, не обошлось без оливье, «шубы», борща и котлет.  Придают домашнего разнообразия голубцы, фаршированные перцы, жареная рыба и окорочка. Некоторые блюда продаются на вес, например, «шуба» или фаршированные перцы, что-то – на штуки: жареная рыба, отбивные или мититеи, поэтому нужно внимательно смотреть при покупке. Также можно увидеть блюда, которых в меню нет, например, холодец из домашнего петушка. Добавки – майонез, аджика, соленья, сметана – бесплатные.

Меню

И какой же молдавский обед без вина? Бар здесь находится отдельно. В ассортименте не только домашнее вино, но и бренди, водка, безалкогольные напитки.

Цитаты из меню:

  • Салат овощной (200 г) – 50 грн
  • Борщ красный (400 г) – 40 грн
  • Суп зама (400 г) — 50 грн
  • Картофель со свининой (350 г) – 50 грн
  • Печень куриная (1 шт.) – 15 грн
  • Мититей (1 шт.) – 25 грн
  • Чигири (100 г) – 45 грн
  • Пюре (200 г) — 25 грн
  • Плацинды (1 шт.) 50 грн.

Забытый вкус домашних блюд

Для своего обеда я выбрала заму (50 грн), холодец из домашнего петушка (120 грн) и плацинду с картофелем, полскольку других уже не было (50 грн).

Еда

Мой заказ

Зама – традиционный суп, сваренный на курином бульоне с домашней лапшой и с добавлением белого кваса. В Одессе такой суп можно попробовать в ресторане «Мамалыга» или «Татар Бунар». Я пробовала ее и там, и там. Скажу честно, зама с Привоза не хуже ресторанных образцов, но более наваристая. К тому же в нее добавляют отварную куриную голень (жаль, что не из домашней курицы). Квас дает легкую приятную кислинку. Здесь с ним не «переборщили», по моему вкусу его можно было бы добавить и больше. Девять баллов из десяти. Кстати, вы знали, что заму называют похмельным супом, поскольку ее подают утром на следующий день на молдавских свадьбах.

Суп Зама

Молдовська зама

Холодец из петушка – яркий представитель сельской домашней насыщенной кухни. Настоящий шедевр. В нем нет ничего, кроме петуха – никакой моркови, чеснока, листьев петрушки. Да, он жирный, а мясо с кожицей. Но именно такие холодцы я пробовала в селах Бессарабии, Подолья, Киевщины. Единственное, чего не хватало – это хрена или горчицы к нему. Вместо хлеба к холодцу я взяла плацинду с картофелем. Но я только ее немного попробовала, потому что съесть ее полностью я уже не могла. Плацинда — жареная на масле, тесто тонкое, а сама она достаточно большая.

Еда

Плацинда с картошкой

Мой обед обошелся в 220 гривен. Впрочем, можно было бы уложиться в гораздо меньшую сумму. К примеру: борщ, пюре, две котлеты и салат из свеклы вам обойдутся в… 95 гривен!

Общее впечатление

Конечно, это специфическое заведение. Здесь не стоит ожидать изысканного сервиса, сервировки или каких-либо выдающихся вкусов. Но в таких кафе часто можно наткнуться на настоящие гастрошедевры. Я могу смело рекомендовать плацинды и заму, которые можно взять домой. Что касается холодца из петушка – это блюдо на любителя, которого не огорчит наличие кожиц внутри.

Так что, не бойтесь базарной еды, а еще лучше – следите за нашими рекомендациями, чтобы знать, где можно поесть бюджетно и безопасно для здоровья.

Фото аватара
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ
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