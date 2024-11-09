Где на Привозе найти бюджетное кафе молдавской кухни

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Первый взгляд

В последнее время мы часто рассказываем, где в Одессе можно попробовать плацинды и другие блюда молдавской кухни. Но речь в этих обзорах касалась ресторанов.

Давайте сравним, насколько цены в таких заведениях отличаются от «рыночных».

Если вы раньше не решались есть в кафе на рынках, можем вас заверить – это абсолютно безопасно. Да, иногда уровень комфорта в таких заведениях не очень высок, но некоторые из них уже уверенно выходят за рамки статуса «бар».

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Кафе молдавской кухни, которое открылось на Привозе недавно – чистое и светлое, без неприятных или посторонних запахов, есть умывальник, телевизор, кондиционер и цветы. Блюда расставлены в специальной витрине-холодильнике. За спиной продавщицы – микроволновые печи, где можно что-то подогреть.

Цены и меню

Большое меню расположено на стене. Скажу честно, цены радуют. Такое впечатление, что ты на машине времени попал в далекий 2014 год. Правда, цена супа в 50 гривен тогда была в приличном ресторане.

В меню много блюд молдавской кухни: зама, мититеи, плацинды, чигири. Конечно, не обошлось без оливье, «шубы», борща и котлет. Придают домашнего разнообразия голубцы, фаршированные перцы, жареная рыба и окорочка. Некоторые блюда продаются на вес, например, «шуба» или фаршированные перцы, что-то – на штуки: жареная рыба, отбивные или мититеи, поэтому нужно внимательно смотреть при покупке. Также можно увидеть блюда, которых в меню нет, например, холодец из домашнего петушка. Добавки – майонез, аджика, соленья, сметана – бесплатные.

И какой же молдавский обед без вина? Бар здесь находится отдельно. В ассортименте не только домашнее вино, но и бренди, водка, безалкогольные напитки.

Цитаты из меню:

Салат овощной (200 г) – 50 грн

Борщ красный (400 г) – 40 грн

Суп зама (400 г) — 50 грн

Картофель со свининой (350 г) – 50 грн

Печень куриная (1 шт.) – 15 грн

Мититей (1 шт.) – 25 грн

Чигири (100 г) – 45 грн

Пюре (200 г) — 25 грн

Плацинды (1 шт.) 50 грн.

Забытый вкус домашних блюд

Для своего обеда я выбрала заму (50 грн), холодец из домашнего петушка (120 грн) и плацинду с картофелем, полскольку других уже не было (50 грн).

Зама – традиционный суп, сваренный на курином бульоне с домашней лапшой и с добавлением белого кваса. В Одессе такой суп можно попробовать в ресторане «Мамалыга» или «Татар Бунар». Я пробовала ее и там, и там. Скажу честно, зама с Привоза не хуже ресторанных образцов, но более наваристая. К тому же в нее добавляют отварную куриную голень (жаль, что не из домашней курицы). Квас дает легкую приятную кислинку. Здесь с ним не «переборщили», по моему вкусу его можно было бы добавить и больше. Девять баллов из десяти. Кстати, вы знали, что заму называют похмельным супом, поскольку ее подают утром на следующий день на молдавских свадьбах.

Холодец из петушка – яркий представитель сельской домашней насыщенной кухни. Настоящий шедевр. В нем нет ничего, кроме петуха – никакой моркови, чеснока, листьев петрушки. Да, он жирный, а мясо с кожицей. Но именно такие холодцы я пробовала в селах Бессарабии, Подолья, Киевщины. Единственное, чего не хватало – это хрена или горчицы к нему. Вместо хлеба к холодцу я взяла плацинду с картофелем. Но я только ее немного попробовала, потому что съесть ее полностью я уже не могла. Плацинда — жареная на масле, тесто тонкое, а сама она достаточно большая.

Мой обед обошелся в 220 гривен. Впрочем, можно было бы уложиться в гораздо меньшую сумму. К примеру: борщ, пюре, две котлеты и салат из свеклы вам обойдутся в… 95 гривен!

Общее впечатление

Конечно, это специфическое заведение. Здесь не стоит ожидать изысканного сервиса, сервировки или каких-либо выдающихся вкусов. Но в таких кафе часто можно наткнуться на настоящие гастрошедевры. Я могу смело рекомендовать плацинды и заму, которые можно взять домой. Что касается холодца из петушка – это блюдо на любителя, которого не огорчит наличие кожиц внутри.

Так что, не бойтесь базарной еды, а еще лучше – следите за нашими рекомендациями, чтобы знать, где можно поесть бюджетно и безопасно для здоровья.