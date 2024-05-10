В Одессе торжественно и с оркестром переименовали улицу Екатерининскую (видео)

9 мая, в День Европы, в Одессе в торжественной обстановке первую табличку с адресом на доме сменили на новую с надписью «Европейская, 1».

В торжественном мероприятии приняли участие дипломаты европейских стран, работающих в Одессе.

«Одесса – европейский город со дня его создания. У нас проживает более 130-ти национальностей. Европейцы строили этот город. Сегодня Европа – один из основных партнеров Украины в борьбе за независимость. Мы благодарны нашим друзьям за поддержку и в знак нашей принадлежности к большой европейской семье открываем указатель новой улицы и площади», — сказал на открытии заместитель городского головы Павел Вугельман.

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Напомним, решение о переименовании ул. Екатерининской на ул. Европейскую и площади Екатерининской на площадь Европейскую приняла историко-топонимическая комиссия Одессы на своем очередном заседании. Это решение поддержали одесситы в ходе голосования.

Также комиссией принято решение об изменении названий улиц в центре Одессы: