Ключевые моменты:
- Осенний Привоз радует разнообразием: от свежих овощей и фруктов до мяса, рыбы и молочной продукции;
- Цены на овощи: помидоры – 20–80 грн, сладкий перец и баклажаны – 30–80 грн, чеснок – 120–140 грн;
- Цены на фрукты: хурма – 90–180 грн, гранаты – 180–230 грн, виноград – 50–100 грн, арбузы – 13–18 грн;
- Яйца стоят 30–90 грн за десяток, творог – 100–160 грн;
- На мясных рядах: телятина – 200–290 грн, свинина – 200–300 грн, сало – от 70 до 250 грн.
- Рыбные ряды предлагают толстолобика по 50–110 грн, карасей – 70–90 грн, судака – 150–250 грн.
«Будем петь вдвоем!»
В молочном корпусе:
– Эта брынза сколько стоит?
– У меня она самая дорогая. Потому что овечья. Двести восемьдесят.
– А если я возьму килограмм, будет дешевле?
– Нет, дешевле не будет. Но если возьмете – я вам еще и спою. Это уже бесплатно.
Покупатель задумался: шутка это такая, или и правда споет. На всякий случай спрашивает:
– А если я два килограмма возьму?
– Дешевле все равно не будет. Зато я приглашу свою соседку, и мы вам споем вдвоем. Бесплатно…
А что же с ценами на по-настоящему осеннем Привозе?
Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)
- картофель – 25–35 грн;
- лук – 25–35 грн;
- помидоры – 20–80 грн;
- свекла – 25–50 грн;
- кабачки – 20–45 грн;
- огурцы – 25–55 грн;
- сладкий перец – 30–80 грн;
- баклажаны – 30–80 грн;
- капуста – 20–40 грн;
- чеснок – 120–140 грн;
- морковь – 25–40 грн;
- зелень в пучках – от 5 грн.
Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)
- яблоки – 35–60 грн;
- груши – 40–80 грн;
- бананы – 60–80 грн;
- грейпфруты – 60–80 грн;
- гранаты – 180–230 грн;
- лимоны – 80–130 грн;
- виноград – 50–100 грн;
- хурма – 90–180 грн;
- апельсины – 60–130 грн;
- клубника – 180–220 грн;
- персики – 50–100 грн;
- абрикосы – 50–90 грн;
- сливы – 25–60 грн;
- арбузы – 13–18 грн.
Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза
- яйца (десяток) – 30-90 грн;
- брынза – 200-270 грн;
- творог – 100-160 грн.
Цены на мясо на одесском Привозе
Говядина-телятина
- задняя часть – 250-290 грн;
- телячья шея – 200-220 грн;
- ребра – 130-170 грн;
- антрекот – 180-220 грн.
Свинина
- задняя часть – 200-230 грн;
- шея – 280-300 грн;
- лопатка – 220-250 грн;
- ребра – 210-220 грн;
- сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
- сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.
Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза
- толстолобик – 50-110 грн;
- караси – 70-90 грн;
- лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
- судак – 150-250 грн;
- карп – 90-170 грн.
