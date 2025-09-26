Ключевые моменты:

  • Осенний Привоз радует разнообразием: от свежих овощей и фруктов до мяса, рыбы и молочной продукции;
  • Цены на овощи: помидоры – 20–80 грн, сладкий перец и баклажаны – 30–80 грн, чеснок – 120–140 грн;
  • Цены на фрукты: хурма – 90–180 грн, гранаты – 180–230 грн, виноград – 50–100 грн, арбузы – 13–18 грн;
  • Яйца стоят 30–90 грн за десяток, творог – 100–160 грн;
  • На мясных рядах: телятина – 200–290 грн, свинина – 200–300 грн, сало – от 70 до 250 грн.
  • Рыбные ряды предлагают толстолобика по 50–110 грн, карасей – 70–90 грн, судака – 150–250 грн.

«Будем петь вдвоем!»

Привоз в конце сентября

В молочном корпусе:

– Эта брынза сколько стоит?

– У меня она самая дорогая. Потому что овечья. Двести восемьдесят.

– А если я возьму килограмм, будет дешевле?

– Нет, дешевле не будет. Но если возьмете – я вам еще и спою. Это уже бесплатно.

Покупатель задумался: шутка это такая, или и правда споет. На всякий случай спрашивает:

– А если я два килограмма возьму?

– Дешевле все равно не будет. Зато я приглашу свою соседку, и мы вам споем вдвоем. Бесплатно…

А что же с ценами на по-настоящему осеннем Привозе?

Овощи на одесском Привозе (цены за один килограмм)

Овощи на Привозе

  • картофель – 25–35 грн;
  • лук – 25–35 грн;
  • помидоры – 20–80 грн;
  • свекла – 25–50 грн;
  • кабачки – 20–45 грн;
  • огурцы – 25–55 грн;
  • сладкий перец – 30–80 грн;
  • баклажаны – 30–80 грн;
  • капуста – 20–40 грн;
  • чеснок – 120–140 грн;
  • морковь – 25–40 грн;
  • зелень в пучках – от 5 грн.

Цены на овощи на Привозе

Одесский Привоз: цветная капуста

Цены на фрукты на одесском Привозе (за один килограмм)

Фрукты на Привозе

  • яблоки – 35–60 грн;
  • груши – 40–80 грн;
  • бананы – 60–80 грн;
  • грейпфруты – 60–80 грн;
  • гранаты – 180–230 грн;
  • лимоны – 80–130 грн;
  • виноград – 50–100 грн;
  • хурма – 90–180 грн;
  • апельсины – 60–130 грн;
  • клубника – 180–220 грн;
  • персики – 50–100 грн;
  • абрикосы – 50–90 грн;
  • сливы – 25–60 грн;
  • арбузы – 13–18 грн.

Фрукты на Привозе

Одесский Привоз в сентябре: овощи-фрукты

Сколько на Привозе стоят яйца, творог, брынза

Яйца на Привозе

  • яйца (десяток) – 30-90 грн;
  • брынза – 200-270 грн;
  • творог – 100-160 грн.

Цены на мясо на одесском Привозе

Мясной корпус Привоза

Говядина-телятина

  • задняя часть – 250-290 грн;
  • телячья шея – 200-220 грн;
  • ребра – 130-170 грн;
  • антрекот – 180-220 грн.

Свинина

  • задняя часть – 200-230 грн;
  • шея – 280-300 грн;
  • лопатка – 220-250 грн;
  • ребра – 210-220 грн;
  • сало сырое (от «тонкого» до «толстого») – 70-250 грн;
  • сало соленое (от «тонкого» до «толстого») – 100-250 грн.

Цены на рыбу в рыбных рядах Привоза

Рыбные ряды Привоза

  • толстолобик – 50-110 грн;
  • караси – 70-90 грн;
  • лобань (он же морской пеленгас) – 90-150 грн;
  • судак – 150-250 грн;
  • карп – 90-170 грн.

Фото автора

Ещё по теме