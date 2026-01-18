Ключевые моменты:

Александра Приступ печет хлеб с 15 лет, переняв знания от матери и бабушки. Она владеет традиционными техниками замеса, выпечки на черене и в глиняной печи, придерживается ритуалов, формировавшихся веками. Ее подход основан не на теории, а на многолетней практике и результате, проверенном поколениями.

Хлеб мастерицы хорошо известен не только в родном селе, но и далеко за его пределами. Ее приглашают печь караваи и праздничные хлеба на свадьбы, крестины и большие религиозные праздники. Выпечка из музейной печи стала частью волонтерских инициатив и символом поддержки защитников Украины.

Материал подготовлен на основе личной встречи: журналистка «Одесской жизни» побывала в доме Александры Приступ, пообщалась с хозяйкой и непосредственно наблюдала процесс выпечки традиционного хлеба. Во время разговора мастерица подробно рассказывала о составе, происхождении продуктов и всех этапах приготовления.

Помогала маме и научилась всем премудростям

Можно ли родиться с талантом к выпечке? Оказывается, да. В семье Александры Приступ из села Борсуки из поколения в поколение пекут хлеб. Конечно, издавна каждая хозяйка в селе должна была уметь печь хлеб. Но у женщин рода Приступ к этому настоящий врожденный дар. Румяные буханки с хрустящей корочкой, сделанные их руками, отличаются и вкусом, и ароматом. Поэтому их всегда приглашают готовить традиционные хлеба по разным поводам: свадьбы, родины, крестины, к Рождеству, на Пасху и юбилеи.

Пани Александра продолжает уже более чем 300-летнюю традицию своего рода по выпечке хлеба. При этом хлеб она печет как на черене или формовой в глиняной печи, так и в духовке — электрической или газовой.

Рецепты унаследовала от мамы, которая получила их от бабушки. Печет хозяйка с 15 лет.

— У мамы нас было шестеро детей: три мальчика и три девочки. Мама пекла, а мы помогали и учились печь хлеба, караваи, булочки, пряники, — вспоминает мастерица.

Позже, когда ходила к сестре, которая работала на Балтском хлебозаводе, присматривалась, как там работают хлебопеки. Но профессиональным пекарем Александре стать не довелось — всю жизнь она трудилась в колхозе. При этом и пекарское дело никогда не оставляла.

Свои хлеба вместе с продукцией сельской группы «Берегиня» она передает защитникам Украины. Поэтому о ее вкусном хлебе знают не только на Подолье, но и в Сумской, Херсонской, Николаевской областях…

Хлеб для воинов — из музейной печи, которой более ста лет

Любая отправка защитникам Украины, землякам, вставшим на защиту Отечества, обязательно сопровождается хлебом от пани Александры. Каждая из женщин группы «Берегиня» готовит на фронт свои фирменные блюда, а Александра Приступ выпекает традиционный хлеб в глиняной печи сельского музейного дома, которому более 120 лет.

Когда готовят на передовую, за один раз она печет от десяти буханок. Хлеб весит около двух килограммов, и самое главное — он, как говорят бойцы, очень вкусный и придает сил. Недаром он был частью казацких традиционных блюд, символизировавших связь с родной землей.

Лучшее тесто — на родниковой воде из казацкого колодца

— Ребятам готовлю как в деках, так и на черене, как когда-то делали наши казаки. Для приготовления хлеба специально приношу воду из казацкого колодца «Саулка», который находится в поповском саду и был выкопан казаками. В старину выше этого места находился монастырь. И монастырь, и поповское хозяйство охраняли казаки под руководством есаула. Отсюда и название «Саулка». Целебные свойства этой воды при болезнях глаз и кожи известны далеко за пределами села. Люди приезжают издалека и берут воду для лечения. А я замешиваю на этой родниковой воде хлеб и верю в его силу, — рассказывает Александра Приступ.

Мастерица сначала выжигает печь, затем в большой лохани месит тесто. Раньше, как и ее мама, она заводила тесто с вечера и оставляла на всю ночь. Сейчас от этого отказалась. Если хлеб и каравай печет на свадьбу, то выпекает в двух печах.

Формирует хлеба и ставит их в тепло, чтобы подошли. Если хлеб печет на черене, то иногда подкладывает под тесто лист капусты, а чаще кладет прямо на черень. Такой хлеб называют подовым. Женщина говорит, что традиция выпечки хлеба на черене, или паляницы, как говорили казаки, идет еще с казацких времен.

Женщина считает, что ее хлеб для воинов особенный, потому что печет его с большой любовью и молитвами, заряжая на победу и возвращение домой.

Почему этот хлеб не плесневеет?

— Мой хлеб всегда пышный и не плесневеет. Тесто замешиваю на сыворотке или на воде, добавляю немного соли и сахара либо мед. Месить нужно густо. Я повязываю платок, читаю молитву, перекрещиваюсь и начинаю замес. Мысли должны быть светлыми, с пожеланиями счастья, силы и здоровья. Ни одного дурного слова быть не должно. Иначе хлеб подгорит или потрескается.

Когда ставлю хлеб в печь, обязательно перекрещиваю и печь, и хлеб. После того как испечется, достаю его с благодарностью Богу, кладу на белое полотно, заранее застелив стол, и сверху тоже накрываю, чтобы не потерял пышность. Такой хлеб не плесневеет.

Пани Александра говорит, что главный секрет — в том, как вымесишь тесто и какую муку возьмешь. Хлебное тесто она всегда месит долго, не менее часа. Во время замеса смачивает руки в масле. Тесто должно расти в руках, словно дышать.

— Муку в магазине не покупаю — меняю зерно на муку на мельницах Ивашкова или Балты. Она должна быть белой.

Даже без света хлеб в доме будет

Весь хлеб у хозяйки получается на славу: и калачи на Рождество, и пасхи на Пасху, и для военных на фронт.

— Мне нравится готовить своими руками. Так все вкуснее. Братьям и сестрам на свадьбу пекла с мамой. С начала большой войны вместе с сельскими волонтерами отправляем на фронт хлеб, рулеты, булочки, пряники, пасхи, вертуты.

Есть у хозяйки во дворе кутуня (печь для приготовления пищи летом для семьи и скота — прим. ред.).

— Кутуню издавна строили казаки в своих поселениях, — рассказывает пани Александра. — У меня во дворе есть кутуня. На ней готовлю еду для свиней. А если нет света, а хлеб нужен, то пеку в чаре (сковорода) лепешки из такого же теста, как и хлеб. Получаются вкусные и красивые, как солнце.

Сегодня пани Александра уже строит планы на весну: задумала поставить в доме печь.

— У моей печи век был недолгим — когда-то мы ее убрали, — делится Александра Приступ. — А дом без печи — как без сердца. Вот и договорилась с женщиной, которая умеет класть печи. Так что этой весной у моего дома появится сердце, вернется символ моего рода, достатка и связи поколений.

Интересный факт

Кстати, на Подолье хозяйки, которые занимаются выпечкой хлеба, обычно используют муку из частных мельниц. Ее преимущество в том, что она всегда свежемолотая, цельнозерновая, без посторонних примесей, и из нее получаются более вкусные изделия. К тому же это поддержка местных производителей.

Когда хлеб подходит или уже печется, нельзя хлопать дверями, ходить рядом, чтобы не напустить ветер, лучше говорить шепотом, чтобы хлеб не осел.

Совет хозяйкам

Печь хлеб следует во вторник, четверг и субботу. Как говорит мастерица, издавна считалось, что эти дни самые благоприятные. А пасхи нужно печь только в Чистый четверг и Великую субботу. Ни в коем случае нельзя в другие дни и в праздники.

