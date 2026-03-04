Ключевые моменты:

В селе Виноградовка Болградского района зафиксировано более 700 прозвищ при 177 официальных фамилиях;

Уличные имена могут происходить от внешности, характера, профессии, забавных случаев или места происхождения человека;

Некоторые прозвища появились под влиянием поп-культуры и исторических личностей — например, Марадона, Кеннеди или Шурик;

В бессарабских селах существует негласное правило — не называть человека его прозвищем в лицо, ведь часть кличек имеет ироничный или обидный оттенок.

История родовых имен и прозвищ — важная часть культурной памяти юга Одесской области, региона, где на протяжении столетий рядом живут болгары, гагаузы, молдаване, украинцы и представители других народов. Изучение таких локальных традиций помогает понять, как формировались идентичность общин и повседневная культура общения в многонациональной среде.

Краевед из села Виноградовка Борис Кальчев уже много лет изучает историю родов в Придунавье. В своей работе он собрал 177 фамилий односельчан и более 700 уличных кличек, объяснив их происхождение и связь с историей переселения балканских народов в Буджак в XIX веке. Это исследование стало одним из самых подробных локальных описаний традиции сельских прозвищ на юге Бессарабии.

По словам исследователя, в прошлом такие уличные имена часто были необходимы для идентификации людей. В селах с большим количеством однофамильцев именно клички позволяли быстро понять, о ком идет речь.

Забавная версия – «Папа из Азова»

В последнее время все больше людей интересуются изучением своих родовых корней. Большую исследовательскую работу в крае и в своем родном селе Виноградовка (Курчу), что в Болградском районе, провел Борис Кальчев.

Он собрал 177 фамилий односельчан, более 700 их кличек, пояснив происхождение в статье об исторических корнях фамилий болгар, гагаузов и албанцев, проживающих на юге Бессарабии. Почему уличных имен оказалось в три раза больше, чем фамилий? И почему до сих пор в селах Одесчины клички в ходу?

Про это и другие интересные факты «Одесской жизни» рассказал краевед Борис Кальчев.

– Борис Федорович, приходилось ли вам встречать людей, которых совсем не интересует история рода?

– К сожалению, да. Однажды я спросил молодого человека, знает ли он происхождение своей фамилии – Папазов? Он ответил: да, знаю, это значит «Папа из Азова». На самом деле фамилии Папазов, Попазов, Попазогло, Попаз произошли от греческого слова «παπάς» – попаз – «поп».

– Фамилии жителей многонационального юга Одесчины для жителей других регионов Украины кажутся «экзотичными». Очень много однокоренных, но на национальный лад. Например, Георгиев – на болгарский манер, Георгиогло – на гагаузский, Георгиу – на молдавский.

– Наш край за свою историю принадлежал разным государствам: Российской империи, Молдавскому княжеству, Румынскому королевству, России, СССР и наконец Украине. Мой родственник, 1911 года рождения, в середине 1990-х шутил: «За свою жизнь я побывал в шести государствах, при этом ни разу не выезжая из родного села».

Прибывая в начале XIX века на новое место жительства в Буджак, балканские переселенцы не имели сложившихся фамилий. Если хотели представиться незнакомцу, они использовали имя деда, отца и в последнюю очередь называли свое имя. Это звучало примерно так: Стойкув Иванув Георги. Или Василий Иванув Митю.

Как прапрадеды выбирали себе фамилии

– А когда у колонистов начали появляться фамилии?

– В конце 20-х годов XIX века, в ходе проведения Российской империей первых переписей задунайских переселенцев. Болгарам (в то время это была не национальность, а сословие) предлагалось выбрать себе фамилию. Часть из них поступили по привычной схеме и к болгарскому имени отца или деда добавили окончание – «ов» или «огло». Так получились Стояновы, Тодоровы, Василиогло, Стефогло и т.п. Другие же выбирали по этнической принадлежности – Болгар, Гагауз, Арнаут (албанец).

У некоторых фамилия сформировалась из названия ремесла или рода занятия – Чобан (пастух), Терзи (портной), Балыкчи (рыбак). Были колонисты, которые брали или им давали фамилию по кличке, указывавшей на физические особенности: Балабан (высокий), Буюклы (усатый), Келиогло (сын лысого).

– Что случилось с фамилиями во времена Молдавского княжества, Румынского королевства, в советский и постсоветский период?

– Румынские власти всячески поощряли принятие румынского подданства – с изменением фамилии и национальности. Некоторые это использовали с целью получить облегчение по налогам или льготы. В советский период были случаи, когда «облагораживали» фамилию, чтобы легче продвигаться по карьерной лестнице.

Свой «вклад» вносили и писари с низкой грамотностью или плохим почерком. Они записывали фамилии на слух, используя орфографические нормы своего времени. Например, вместо болгарского Димитър мужчина мог быть записан в русской или румынской трактовке – Дмитрий или Думитру.

И вот результат: сегодня можно встретить родных братьев, фамилии которых в документах написаны по-разному. Или отец может быть записан Кулинський, а сын Кулінський. Чтобы оформить наследство, они годами вынуждены доказывать в суде, кто кем кому приходится.

Тайный смысл уличных имен

– В селах до сих пор широко используются клички. Почему?

– В конце XIX века в Бессарабских поселениях прозвищные имена были настолько употребительнее паспортных, что их даже в казенные документы вписывали – иначе невозможно было разобраться, о ком идет речь. Клички и сегодня помогают различать тёзок и однофамильцев, которых немало.

– Вы насчитали в своем селе более 700 кличек – по какому принципу они даются человеку?

– Часто уличные клички – это ласковые или уменьшенные формы от имен прадеда, деда или отца. Например, Ванику / Ванка / Иванджик – от Ваня, Иван.

Есть клички, которые отражают особенности внешности: Келеш – лысый, Чилли – веснушчатый, Кулаклы – ушастый.

Может быть отображен характер человека: Дити – несмелый, пугливый, Муту – молчун, Чапкын – бабник, хитрец.

Характер человека односельчане могут сравнить с повадками животных. Это прозвища-метафоры. Например, есть кличка Буга (бык) – физически сильный, Фороз (петух) – свойство хорохориться, Раца (утка) – ходить вперевалку.

Один прыжок – и новая кличка готова

Иной раз причиной появления прозвища становилось какое-то конфузное событие в жизни человека, недоразумение, даже неправильно произнесенное слово или слово-паразит. К примеру, семейная кличка «Ушти» пошла от малолетнего ребенка, который так называл своего старшего брата Илью (по-гагаузски Люшку).

Кличку «Пире» обрели все представители рода после того, как подростку из этой семьи на празднике Масленицы сказали, что он перепрыгивает через огонь как «пире» (блоха).

Происхождение кличек разное. Бывает, что они информируют, откуда родом человек, его пращуры или об их национальности. Акдерели – из села Акдере, ныне село Бяла. Есть у нас Кыпчаклы – из села Копчак, есть Кырымлы – это вернувшиеся домой после 1878 г. из Крыма.

Депутат, Сахаров и недотепа Шурик

– Уличные имена всегда тюркского, болгарского или греческого происхождения?

– Разное случается. Нашего земляка, работавшего в селе Табаки киномехаником, называли не иначе как Чайковский. Причиной стало то, что несколько дней подряд он демонстрировал один и тот же художественный фильм о жизни композитора.

Известен и такой факт, когда мужчину, который на заре рыночных отношений неудачно пытался привезти в село дефицитный в то время сахар, нарекли фамилией известного советского академика – Сахаров.

С течением жизни кличка человека может поменяться. Например, лучший механизатор, многократно избиравшийся в сельский и районный совет, в зрелом возрасте стал именоваться Депутат. Есть у нас в селе Марадона, Кеннеди и даже Шурик (от имени популярного киногероя). И это при том, что у всех этих людей имеются семейные прозвища.

В Курчу, как и в других населённых пунктах, прозвища давались и даются так, чтобы выделить человека из окружения, подчеркнуть его индивидуальность, поэтому они всегда эмоционально насыщены.

Иногда юмор односельчан – как приговор

– А как сами жители относятся к своим кличкам?

– Практика показывает, что часть кличек носила и носит негативный характер. Однако не всегда следует считать, что это насмешка со стороны окружающих. Это – отражение оригинального образа мышления наших людей, их чувство юмора, ироническое отношение к действительности и односельчанам. Есть уличные имена, которые человек носит с улыбкой, но есть такие, которые как камень на сердце.

– А можно ли обратиться к человеку по его уличному имени?

– Ни в коем случае! В отличие от имён официальных, уличные применяются в беседе о третьих лицах. В Виноградовке, как и в других населённых пунктах, бытует правило: кличку называть только в случае отсутствия упоминаемого. Потому что внешне «безобидные», а порой и неблагозвучные прозвища далеко не всем их «обладателям» нравятся. Не называют человека по прозвищу и в присутствии его родственников.

Уличное имя иногда бывает забавным, но бывает и язвительным, обидным. Некоторые недоумевают – почему возникла такая неприличная кличка? Они же не виноваты в том, что у родоначальников их семьи были какие-то недостатки или особенность внешности.

Имеются даже бранные прозвища, причем они обладают большой «инерцией»: возникнув, они обычно закрепляются надолго, от них очень трудно или вообще невозможно избавиться.

Свекровь назовет тебя Ленкой, даже если ты София

– Сейчас модно называть детей «забытыми» именами. На мой взгляд, очень красиво звучат старые болгарские имена – Петко, Иордан, Гергина. Как часто молодые семьи в Виноградовке дают детям имена предков?

– В селе в последнее время рождается всего 6-8 детей за год, даже класса не набирается. Хотя в годы моего детства в местной школе было по шесть параллельных классов, один выпуск – более 180 учеников. К сожалению, современные родители очень редко дают детям старые имена.

Интересный факт

Если у мужчины умерла первая жена, то следующую жену свекровь будет называть именем первой. Например, если первая супруга была Еленой, а вторая София, для родителей мужа она все равно будет Еленой. Так заведено до сих пор у большинства потомков балканских переселенцев.

