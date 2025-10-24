Ключевые моменты:

24 октября в Одесской области началось зарыбление озер Ялпуг и Кугурлуй молодью толстолоба.

Зарыбление провело ООО «Репида».

Такая акция способствует восстановлению популяций рыб и сохранению биоразнообразия водоемов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

«24 октября 2025 года государственный инспектор по охране окружающей природной среды Юго-Западного округа совместно с представителями Одесского рыбоохранного патруля, ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области и органов местного самоуправления приняли участие в работе комиссии по воспроизводству водных биоресурсов», – говорится в сообщении.

Как и годом ранее, зарыбление озер Ялпуг и Кугурлуй проводило рыбохозяйственное предприятие ООО «Репида».

Экологи отмечают, что такие меры способствуют восстановлению популяций рыб, сохранению биоразнообразия водоемов и повышению их экологической устойчивости.

Как сообщалось, в мае этого года на территории Дунайского биосферного заповедника в Одесской области состоялась масштабная экологическая акция – зарыбление реки Дунай краснокнижными осетровыми видами.

