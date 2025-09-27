Открывая воспоминания детства

Сергей Билецкий занимается виноделием около тридцати лет. С детства ему нравится ухаживать за живительной лозой и сам очаровательный процесс производства вина.

Впервые виноградный напиток Сергейко попробовал в шестилетнем возрасте, когда гостил у родной бабушки Таси в селе Новоромановка Великомихайловского района. Также пробовал ее сладкий вишняк. И, уже делая собственное вино, винодел каждый раз «откупоривает» детские воспоминания, чтобы сделать свои фирменные напитки еще вкуснее и ароматнее. И это ему удается.

Лаборатория релаксации и хорошего настроения

Летом 2024 года трудолюбивый маяковец открыл Центр этнографического, сельского зеленого туризма и семейного отдыха – экоферму «Пан Билецкий».

После прогулки среди виноградных лоз и роз можно насладиться дегустацией вин крафтовой винодельни, полакомиться вкусными блюдами, лично познакомиться с поющим виноделом и его песенным репертуаром.

«И сапожник, и жнец, и на дуде грек» – говорят в народе о таких, как Сергей Билецкий, – украинце с «золотыми» руками и щедрым сердцем.

– В этой усадьбе я родился. После школы уехал в Одессу, получил высшее образование, работал на ответственных должностях, но все же вернулся в родительский дом, к винограднику, который сажал еще мой дедушка, и по зову души занялся садоводством. Нашел здесь себя, свое счастье и готов делиться им со всеми, – рассказал Сергей Белецкий.

Самые частые гости – одесситы

Чаще всего к хлебосольному и певучему виноделу приезжают «зеленые туристы» из Одессы. Стоит проехать с ветерком всего 35 километров – и вы уже в гостях у господина Билецкого.

Недалеко от Нижнеднестровского нацпарка и заповедника на Днестре расположена его колоритная «Бессарабская усадьба» с зонами отдыха и досуга для туристов. Здесь каждый может почувствовать прилив жизненной энергии, единение с природой и получить крайне необходимую – особенно во время войны – психологическую перезагрузку. Кстати, тур господина Билецкого и называется «Перезагрузка». Он включает рыбалку и водные прогулки по экологическим маршрутам по заповедным местам «Царство птиц», «Днестровская Амазония», «Старый Турунчук», «Белое озеро» и т.д.

Недавно крайне необходимую «перезагрузку» здесь получили более 30 патологоанатомов, которые идентифицируют тела наших погибших защитников, переданных оккупантами.

Виноградар регулярно делает пожертвования в ВСУ. Во Львове у него есть друзья – медики из Мариуполя, которые выезжают в зону боевых действий и проводят реабилитацию саперов, разминирующих освобожденные территории. Сергей Билецкий доставляет для бойцов энергетические напитки на основе винограда и ягод «Бычья кровь» в 400-граммовых бутылках.

Китица весом в четыре килограмма – не выдумка

Экоферма «Пан Билецкий» прежде всего привлекает разнообразием лучших сортов столового винограда и изысканных роз. В коллекции винодела – более сотни столовых, мускатных, десертных, изюмных и винных сортов лучших селекций Украины и мира.

Удивляют туристов виноградные грозди весом почти четыре килограмма с пятисантиметровыми ягодами, которые аппетитно свисают с лозы и держатся до самого Нового года.

Гастрономическое удовольствие получают гости маяковского винодела от дегустации его авторских крафтовых вин, фирменной рыбной тройной ухи, хрустящих карасей, жареных в кукурузной муке, копченых лещей, запеченного карпа с яблоками в рукаве от шеф-повара Билецкого, маринованного толстолобика, солений и бессарабских закусок. А для ценителей сухого красного вина есть даже специальная аттракция «Брынза-бар».

И свистопляски с игрой на бутылках

Хороших эмоций отдыхающим добавляет ансамбль танца-свистопляски «Виртуозы Маяк» с вокалистом Сергеем Билецким, который виртуозно играет на сопилке, многих музыкальных инструментах и, как настоящий винодел, на бутылках. Его песенный репертуар насчитывает полторы тысячи украинских и мировых хитов и песен большинства народностей Одесской области, ведь садовник и заядлый рыбак много лет трудился свадебным музыкантом.

Поэтому колоритного господина Билецкого еще называют «поющим виноделом»!

Грузинское вино – самое старое в мире?

Не только гости его экоусадьбы удивляются уникальным местным винам и натуральным ягодно-фруктовым наливкам, но и гурманы вина Одесской области, Украины и зарубежья. Сергей Билецкий создает крафтовые напитки «Ожиновое», Ice Wine, «Вишневое», «Персиковая слеза», «Малиновый звон», «Смородиновое», «Утро в Париже», «Мускат золотой», «Шардоне классик», «Ркацители», «Бессарабское черное», «Каберне», «Мерло», «Бычья кровь», «Лимончелло», «Виноградная слеза». Большинство его вин – обладатели золотых наград винных конкурсов и являются большой редкостью на полках наших магазинов.

Крафтовая винодельня господина Билецкого представляла Одесскую область на многочисленных гастрономических ярмарках и фестивалях вина в Украине.

– Осуществить полный цикл производства вина – это как родить и воспитать ребенка. Это уход за лозой и наблюдение, как рождаются и созревают ягоды, затем – сбор урожая, отжим, первичное брожение, подготовка бочек, выдержка молодого вина до полного созревания, розлив по бутылкам. И наконец божья роса искрится в бокале, – рассказывает Сергей Белецкий. – Я официально зарегистрированный производитель вин.

Когда еще до войны был в Грузии и изучал виноделие, господин Билецкий открыл для себя, что грузинское вино, пожалуй, самое старое в мире.

– Его остатки нашли на черепках посуды, датируемой третьим тысячелетием до нашей эры. Это задолго до того, как Иисус превратил воду в вино и взошел на Голгофу. И это, безусловно, «Ркацители». Оно не такое взрывное, как «Мускат», и не такое утонченное, как «Шардоне», однако имеет уникальный вкус и мощный аромат. Хотя оно и белое, но по колориту дает фору некоторым красным винам. Я его воссоздал из винограда, саженцы которого привез из Кахетии, — уверяет виноградарь.

Это «страшнее», чем увлечение модой и автомобилями

Мастерство садоводства и виноделия, как и его старший брат Юрий, Сергей перенял от отца Алексея – энергетика, агронома-любителя.

Сейчас господин Билецкий уже сам обучает виноделию всех желающих, которым с удовольствием реализует саженцы элитных сортов винограда.

– Увлечение виноградарством и розами – это «страшнее», чем увлечение модой, мобильными телефонами или автомобилями. Каждый год появляются новые гибриды с новыми, иногда фантастическими свойствами: новыми вкусами, новыми цветами и формами ягод, устойчивостью виноградников к болезням, – рассказал маяковский садовод. – Сегодня многие ветераны войны при поддержке государства открывают собственное дело, прежде всего, садоводство, и я готов бесплатно помочь своим коллегам саженцами, чтобы заложить хорошие виноградники.

Исторические факты

Дельта Днестра, Днестровский лиман с древним полисом Тира – легендарный край Украинского Причерноморья с неповторимой историей, где традицию виноделия культивировали еще древние греки.

Археологи обнаружили, что на месте Маяков поселенцы жили еще в античные времена, в IV-III веках до нашей эры.

Правда, официальной датой основания поселка считается 1421 год, когда литовский князь Витовт построил замок Маяк-Каравул.

День села Маячаны празднуют 10 октября с традиционным винным фестивалем.

