Секреты храма Иоанна Богослова в Покровке в Одесской области

По новому православному календарю праздник апостола и евангелиста Иоанна Богослова приходится на 26 сентября. В селах и городках Одесщины, где церкви освящены в честь Апостола Любви, как его еще называют, в этот день отмечают храмовый праздник. В том числе в Покровке Любашевской громады, чья церковь славится своим 12-купольным храмом.

Кто такой Иоанн Богослов

Иоанн Богослов был любимым учеником Христа. Жизнь его была полна пыток, которые он стойко перенес благодаря своей вере. Когда все апостолы покинули Господа в Страстях его, он вместе с Девой Марией находился рядом с Крестом Господним на Голгофе. И именно он ухаживал за Матерью Божией до ее смерти в Иерусалиме. Апостола считают покровителем журналистов, писателей, а также всех, кто имеет отношение к книгоиздательству.

Секрет, благодаря которому выстояли церковные стены

Село Покровка Любашевской громады возвышается на левом берегу реки Тилигул и славится 12-купольным храмом Иоанна Богослова, рукоположенным в честь апостола 1911 года.

Строительство святыни, которое началось в 1894 году, осуществил за свой счет местный помещик Павел Алексеевич Кондрацкий.

Кирпич для строительства выжигали в специально построенном кирпиче. Замесы делали из местной глины. Остатки этих древних рудников до сих пор можно найти вблизи села Троицкое. Для возведения стен готовили раствор, для крепости которого добавляли птичьи яйца, которые свозили крестьяне сел Покровка, Третья Николаевка (Левадовка) и Троицкое. Благодаря соединению известкового молочка, песка и яиц кирпича так прилегали друг к другу, что ни погодные условия, ни попадание в стену снаряда во время Второй мировой войны, ни «набеги» атеистов не нанесли ощутимого вреда церковным стенам.

Внутренние стенки церкви были расписаны византийскими фресками. Деревянный многоярусный иконостас украшен рисованными иконами в человеческий рост. Для обогрева помещения в подвале установили отопительную систему. Было тепло и под центральным купольным сводом, достигающим высоты 17,5 метра. Сегодня эта система бездействует, и зимой здесь холодно.

Кто такой Павел Кондрацкий

Потомный дворянин Павел Кондрацкий родился в 1863 году. Получил высшее инженерное образование. Работал инженером на Колпинском заводе. Вернувшись в родовое имение «Малая Кондратовка», занялся хозяйством, в частности, в селе Покровка-Майорска. Был гласным (депутатом) Херсонского губернского и уездного Ананьевского земств.

Воспоминания о господах Кондрацких

Бывшая учительница Майя Полищук рассказывала, что ее бабушка Ирина Божинская, родившаяся в 1892 году, часто вспоминала панов Кондрацких.

— Бабушкины родители — мои прадед Иван и прабабушка Евдокия Третьяки — зарабатывали крестьянским трудом. Не ленились мои предки, поэтому не нуждались, — поделилась воспоминаниями Майя Николаевна. — Пан Павел Алексеевич с женой Людмилой Михайловной людей не обижали, платили за работу исправно. Как-то в селе сгорели дома, так господин их за свои деньги восстановил. Родителей Бабушки он очень уважал и приглашал к себе, как тогда говорили, «на советы». Советовался, когда сеять озимые, на каком поле.

Именно Кондрацкий добился у владыки Херсонской епархии разрешения на строительство в селе храма. К этому Божьему делу присоединился еще один местный магнат — генерал Семенов. Средства жертвовали и зажиточные крестьяне. Когда строилась церковь, бабушка маленькой по цоколю бегала. А отец говорил ей, что господин в каждый угол закладывал червонцы, чтобы веками стоял храм на радость людям.

Выйдя замуж, Ирина венчалась в храме Иоанна Богослова.

Подземные ходы от школы к храму

Революция 1917 года заставила Кондрацких бежать из Одесской области. Покидая село, господин завещал людям сохранить церковь.

Сейчас в барском двухэтажном здании учатся школьники. Говорят, что от школы в храм вели когда-то подземные ходы, а дальше, под Тилигулом, в соседнюю Комаровку.

В середине двадцатого века храм пострадал от идеологических невежд большевиков — были сняты колокола и кресты, уничтожены внутренние украшения, а дверь заколочена досками. В поисках сокровищ были ограблены захоронения местных господ, которые находились в семейных саркофагах-склепах. В одном из саркофагов был похоронен военный в парадном мундире с орденами и оружием. По предположению, генерал Семенов.

Некоторые чиновники намеревались уничтожить храм, как это было сделано с великолепной любашевской церковью Архистратига Михаила и церквями в селах Познанка Первая и Бобрик Второй. Стояли опустошенными все храмы Любашевщины, которые стали использовать в качестве амбаров и складов. В какой-то степени это и спасло их от полного уничтожения.

Время от времени Покровский храм стремились разобрать на стройматериалы. В защиту стал уроженец Левадовки поэт Степан Олейник. Чуть ли не собственноручно он прибил к стене церкви табличку «краеведческий музей», сработавшую на спасение святыни.

В 90-е церковь передали верующим. Крестьяне снесли уцелевшее церковное имущество. Заслуженный художник Украины Николай Вилкун, также уроженец Левадовки, подарил храму написанную им серию икон «Тернистый путь Христа на Голгофу». Зазвонили и колокола, которые уберег от переплавки, зарыв в землю, местный крестьянин Алексей Белоконенко. Своим малиновым перезвоном с высокой колокольни они снова зовут в храм прихожан.

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