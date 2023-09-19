Задунаевка: почему в селе Одесщины несут цветы к памятнику болгарского поэта

Село Задунаевка в Арцизской громаде — небольшое, похожее на многие другие села, расположенные в южной части Одесской области. Тем не менее, о нем знают в нескольких странах.

Своей популярностью оно обязано великому болгарскому поэту Христо Ботеву. И хотя в официальной биографии известного болгарина его пребыванию в Задунаевке посвящена всего одна строчка: «1866 г. (октябрь – декабрь) — учительствует в бессарабском селе Задунаевка», местные жители из уст в уста, из поколения в поколение передают эту значимую для них информацию. Возможно, предания со временем обросли художественными деталями, да и временные границы жизни поэта в селе несколько отличаются от указанных в его биографии. Но именно в таком виде до нас дошли рассказы очевидцев тех далеких дней.

Христо Ботев: историческая справка

Христо Ботев – болгарский поэт, публицист, революционер-демократ, национальный герой Болгарии, литературный критик и участник национально-освободительного движения. В период с 1863 по 1865 год учился в одесской гимназии. Учительствовал в селе Задунаевка. Вернулся на родину в 1867 году, но позже эмигрировал в Румынию. Боролся за освобождение Болгарии от османского ига. В одном из неравных боев с османами Христо Ботев погиб в 28-летнем возрасте.

Приезд нового учителя

Христо Ботев появился в Задунаевке 29 августа 1866 года, в день религиозного праздника Святого Иоанна. К компании мужчин, собравшихся в праздничный день пропустить по стаканчику вина и поговорить о большой и малой политике, подошел незнакомый молодой человек.

Среди них был сельский староста Петр Ильич Сибов, к которому и обратился, представившись, незнакомец: «Христо Ботев. Я направлен из Аккерманского уезда, из отдела народного образования, учителем в ваше село».

Поселился Ботев в доме у Фомы Вакаренкова.

Помимо работы в школе, он часто вел беседы с местными жителями, обучал молодежь военному делу в лесу, вел революционную пропаганду.

Встреча с бессарабской красавицей

Поздней осенью Ботев ходил с молодежью за село к колодцу на седянки (вечеринки). Там они пели песни, танцевали. Именно тогда он познакомился с Еленой Дучевой – девушкой, пленившей своей красотой приезжего учителя.

Как-то возле колодца местные парни устроили борцовский поединок, в котором участвовал Ботев, и в этом состязании он занял второе место. Позже на этом же месте Ботев ввязывался не в один кулачный бой. Частым его соперником в схватках был житель села Сава Терзи. А причиной была та самая прекрасная Елена, за которой Христо Ботев начал ухаживать.

Вскоре Ботев написал песню «На кладенче, на изворчиту» («У колодца, у источника»), посвятив ее этим событиям.

Донос в порыве ревности

По-видимому, именно в порыве ревности, злобы, обиды Сава Терзи написал на Ботева донос.

В начале мая 1867 года в село прибыла полиция.

Ботева успели предупредить, и он спрятался в печи дома у Константина Бянова. Полицейские обыски не дали результата – смутьяна так и не нашли.

А Христо Ботев скрывался еще несколько дней в доме у Бянова, после чего покинул Задунаевку навсегда.

Музей, памятник и заброшенный колодец

Об этом и других фактах сегодня можно узнать в Задунаевском мемориальном музее, филиале Одесского литературного музея. Он был открыт в 2008 году и расположен в трех залах. Экспозиции посвящены жизни и творчеству Христо Ботева, а также — жизни болгарского поселения в целом.

Здесь можно увидеть множество интересных предметов, которыми ежедневно пользовались первые жители села (основано болгарскими переселенцами в 1822 году). Заведующая музеем Ирина Ротарь проводит увлекательные экскурсии, после которых угощает всех гостей болгарским национальным блюдом — баницей.

Также в сельском парке установлен памятник Ботеву. Сюда непременно заезжают представители разных делегаций из Украины и Болгарии, чтобы почтить память поэта и продекламировать его известные строки: «Тоз, който падне в бой за свобода — той не умира!» (Тот, кто падет в бою за свободу, не умирает!)

В данный момент в селе Задунаевка отреставрирован дом, где жил и работал Ботев. Его официальное открытие должно было состояться перед началом полномасштабной войны, но не случилось. Пока же дом силами местных жителей заполняется утварью, чтобы воссоздать домашнюю обстановку тех времен, когда здесь жил отважный борец за свободу.

Очередь — за колодцем, возле которого Христо Ботев познакомился со своей возлюбленной. Он – сохранившийся, но заброшенный — находится на окраине села. И хочется верить, что однажды тоже превратится в яркую и интересную достопримечательность украинской Бессарабии.

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