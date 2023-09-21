Криничное: почему село на Одесщине называют «луковым»

Какое село в Одесской области называют Луковым? Такой вопрос мы задали читателям в одном из номеров газеты «Одесская жизнь» в рубрике «Викторина». Наверняка правильный ответ знают многие. А для тех, кто не знает, — рассказываем.

Если в какой-то беседе заводится разговор о луке-севке, он же арпаджик, то все первым делом вспоминают о селе Криничное Болградского района. А те, кто бывал в этом селе, даже мысленно туда переносятся, ибо есть что вспомнить.

Происхождение слова «арпаджик»

Арпаджик: в переводе с турецкого арпа- означает ячмень, -чик (-джик) – уменшительно-ласкательный суффикс. Вариации слова – арпаджейка, гарбаджейка, арпач, арпачик. А еще есть село Арпаджик в Болгарии.

В этом селе живут трудолюбивые люди, и им есть чем похвастаться. В любой двор заглянешь – любо-дорого посмотреть. Дома в большинстве своем выстроены традиционно в форме буквы «П». К дому прилегают еще несколько пристроек и обязательно большая просторная веранда, которая окружена железной аркой, увитой виноградной лозой.

Главный источник дохода местных жителей уже много лет – тот самый лук арпаджик, который тут выращивает каждая семья. Кто первым посадил в Криничном луковые плантации, неизвестно, но пример явно стал очень заразительным. И, что интересно, дальше этого села луковый энтузиазм не распространился. Где-то еще на юге Одесской области арпаджик, конечно же, выращивали, но так массово – только в Криничном. Засевается лук стандартным образом – при помощи трактора и сеялки. А вот сбор урожая – это, с одной стороны, каторжный ручной труд, а с другой – священный ритуал.

Во второй половине августа улицы села становятся практически безлюдными, так как все 4-5-тысячное население перебирается на сбор урожая в поле. Мелкий лук (и правда похожий на ячмень) на необъятных плантациях необходимо собирать руками. Поэтому к полевым работам привлекаются все домочадцы от мала до велика. А после уборки еще следуют калибровка, которую также делают вручную, чистка и сушка.

Как хранят и продают лук

Мне несколько раз предоставлялась возможность посмотреть на криничанские чердаки, и каждый раз я удивлялась увиденному. На чердаке моего родительского дома всегда хранилось зерно, а тут всюду лук – красный, желтый, белый. И это неудивительно, ведь его после просушки на поле нужно еще и правильно хранить, чтобы семена были высшего качества. Потому что 90% всего арпаджика в Украине выращивают именно в Криничном!

Начиная с сентября и до ранней весны лук приносит хороший доход труженикам. Для привлечения покупателей селяне вывешивают пакеты с луком прямо на ворота. Такой маркетинговый ход местных жителей значительно облегчает работу оптовым покупателям, которые приезжают сюда за знаменитым арпаджиком.

Домникия Константинова, жительница села Криничное, рассказала, что собирала лук, еще будучи ребенком. Сегодня ей уже за 50, но «луковая традиция» и по сей день является частью ее жизни.

— Даже если случается неурожайный год и нам не удается выйти в плюс, на весну лук, несмотря ни на что, засеиваем снова. Продолжаем традицию, и по очередному кругу проходим курс луковой трудотерапии, — шутит криничанка.

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