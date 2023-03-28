Экологическая беда разрушает источники рек Кодыма, Тилигул и Чичиклия

Веками степные реки севера Одесщины Кодыма, Тилигул и Чичиклия обживались украинским народом. Эти водные артерии не только способствовали заселению причерноморской равнины – из них рождается живая вода для Южного Буга и Тилигульского лимана.

Утверждение, что в малых реках зарождается жизнь нации, вполне справедливо. И когда реки приглушают свое журчание среди дряхлых ив и зеленых левад или совсем пересыхают, сначала исчезает вода в вековых колодцах, а потом исчезают… и села.

Из маленьких источников-поточков, ручейков и болот всегда брали свою силу знаменитые, воспетые в песнях Кодыма, Тилигул и Чичиклия. Сейчас большинство из них заилились, а вместе с ними и сами реки, которые уже не прельщают своей лирической красотой пойменных пейзажей. Они лишь немо взывают о помощи, изнывая от жажды, особенно жарким летом. Поэтому в окрестностях Любашевки не найти истоки реки Чичиклии, в Николаевке она совсем исчезла из лика земли, пересыхает Тилигул в районе села Левадовка Андреево-Ивановской общины, и только крошечная полоска Кодымы вьюнилась между Гвоздавками и Бобриками. водопоя.

А что люди? Выброшенным в русло хламом еще быстрее «укорачивают» век когда-то широкотечным рекам. А еще лет 30-40 назад, как вспоминают старожилы, у них купались и ловили рыбу, женщины у них коноплю мочили, рядна полоскали…

Помогли бы делу юные натуралисты, но учителей-энтузиастов, которые могли объединить вокруг себя детей, так мало, как чистой воды в заиленных реках. Правда, появляются единичные природоведческие кружки, такие как «Юный эколог» в поселке Зеленогорское и школьная республика «Эколенд» в Гвоздавце Второй Зеленогорской общины, члены которых очищают берега реки Кодымы от мусора.

Неутешительная экология малых рек Причерноморья может привести к непредсказуемым последствиям. Ежедневно водоемы загрязняются разным хламом, что негативно влияет на чистоту воды, ее флору и фауну. Непоправимый вред наносит им и преступная деятельность браконьеров за недрами, которые прямо на берегах устраивают карьеры, добывая песок, глину или ракушняк.

Только вместе можно восстановить нарушенное в последние десятилетия экологическое равновесие природных речных комплексов. Примером тому может служить мировая практика охраны малых рек, когда их возрождают через сбалансированное (равномерное) хозяйствование в пределах всего водосборного бассейна.

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