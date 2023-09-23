Село Косы в Одесской области: здесь учились самые известные лирники

Где-то в далеком прошлом говорят исторические вехи о том, как на живописных левадах вокруг реки Сухой Ягорлык появились первые поселенцы.

1791 после падения Хаджибея Левобережная Украина была освобождена от турецкого ига. Плодородные земли Екатерина II щедро дарила помещикам. Земли современных деревень Косы (Подольский район, Одесская область), Бочмановка и Флоры получил помещик Леонтович. Вместе с ним переселились и малоземельные крестьяне. Жилищем для них была хата-мазанка без окон с земляной крышей. В таких домах жило 26 семей, отсюда и первое название села – Бурдеи.

Бурдей – жилье, вырытое в земле или землянка

Первым построил глинобитный дом, покрытый соломой, с окнами и печью изобретательный крестьянин Свирид Косой. По его фамилии село, ныне принадлежащее к Куяльницкой общине Подольского района, стали называть Косы.

Щедрые земли привлекали новых поселенцев: молдован, валахов. В середине 18 века рядом поселились немцы-колонисты, которые занимались, в частности, овцеводством, откуда и пошло название части села — Кошары.

Кошара — заграждение, хлев для овец и коз или овцеводня

В конце 19 века, когда крестьянам начали раздавать отдельные наделы — участки, северную часть села так и окрестили — «Участки». Царское правительство разрешило переселенцам основывать и свободные поселения – слободы, где крестьяне освобождались от уплаты налогов на 10-20 лет. Тогда в юго-западном направлении от села Косы возникло поселение Кос-Слободка.

Как с куриными яйцами храм строили

В селе Косы действовали две церкви – Покровы на второй части села и Гаврииловская – возле барского дома.

Церковь Покрова известна с 1780 года. Сначала это была деревянная часовня, которая в 1794 году была превращена из униатской в ​​православную. В 1867 году на ее месте построили новую церковь – «каменную, железную».

Гаврииловскую церковь Леонтовичи построили в 1852 году. В селе до сих пор живут предания, что на строительство храма с каждого двора крестьяне сдавали куриные яйца. Их добавляли к строительному раствору, чтобы кладка была крепкой.

Церковь была высокая, с колоннами у входа, стены украшены росписью, высокий купол изнутри был синий, с золотыми звездами. Храм, переживший революцию, Первую и Вторую мировые войны, не устоял в советское время — в 70-х он был разрушен. На его месте построили Дом культуры.

Единственная на юге школа лирников

Казна истории села — Косовская музейная комната в Доме культуры. Она разделена на две зоны. В первой находятся хозяйственные принадлежности: кувшины, утюги, мельницы для кофе, ткацкий станок, веретена. Здесь же – разнообразие вышивок местных мастериц, среди которых работы Тины Накул. Она сохраняла вышивки в течение своей жизни, а затем ее семья передала работы в краеведческую комнату.

Вторая зона – комната лирников. На огромном баннере изображена мастерская по изготовлению лиры. С обеих сторон — витрины с экспонатами, а также подборка книг о лирничестве и культуре Украины и напечатанные тексты старинных украинских песен. А рядом расположен баннер, посвященный меценату Евгению Чикаленко.

— Мы знали, что в Косах была музыкальная школа лирников, где обучалось около 200 учеников из разных уголков Подольской и Херсонской губерний. Славилась она певцами-лирниками. Вот и все. Благодаря кропотливой работе писателя Богдана Сушинского было доказано, что в Косах в первой половине 19 века действительно существовала школа лирников, в которой обучалось 200 учеников. Основателем был Мефодий Колесниченко. Выпускники школы Василий Мороз, Остап Вересай, Игнат Гончаренко были известны всей Украине. Их фольклорные достижения положены в основу первого печатного сборника украинской драмы, – рассказала библиотекарь Елена Дегтяренко.

К сожалению, помещение школы лирников не сохранилось. Но рядом расположена средняя школа, здание которой – это перестройка из дворянского гнезда помещика Леонтовича.

В свое время Богдан Сушинский был убежден, что здесь туристы смогут «увидеть разные типы и модели бандур, кобз и лир; сборники украинских дум и исторических песен, исследования музыковедов, фотографии и рисунки, воспроизводящие бытие знаменитых кобзарей». Верится. Так и будет. А ведь начало уже есть. В настоящее время музей в процессе развития. Он должен стать казной украинского лирничества.

Торжественное открытие скульптуры

20 сентября 2012 в селе состоялось открытие мемориальной доски в честь единственной на юге Украины школы лирников.

24 июня 2022 года в селе Косы состоялось торжественное открытие скульптуры известному цехмастеру по изготовлению колесной лиры и основателю единственной на юге Украины школы лирников Мефодию Колесниченко.

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