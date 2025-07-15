Ключевые моменты:
- Найден фрагмент стены, вероятно связанной с крепостью Хаджибей
- Работы проводятся совместно Университетом Ушинского и Институтом археологии НАН Украины
Что нашли археологи
На Приморском бульваре в Одессе археологи исследовали новый раскоп вблизи фуникулера, в районе южной части площади с памятником Дюку. Георадар указал на мощный подземный объект, не связанный с современными коммуникациями. Во время работ обнаружили остатки каменной кладки XVIII века, сложенной на глиняном растворе. Толщина обнаруженной стены составляет около 90 см.
Рядом были найдены артефакты османского периода: фрагменты керамики, бронзовые украшения и турецкий кирпич. По предварительным выводам археологов, найденная стена могла быть частью приморской батареи крепости Хаджибей, которая поддерживала земляной вал с пушками для обороны гавани. Дальнейшие раскопки имеют целью найти стык фронтальной стены с боковыми, что позволит точно определить расположение крепости на современной карте города.
Работы проводятся Университетом Ушинского в сотрудничестве с Институтом археологии НАН Украины. Археологи планируют продолжить исследования и заложить еще два шурфа для окончательного подтверждения находки.
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