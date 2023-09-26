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В Одессе пьяный водитель без документов пятый раз попался полицейским

В Одессе пьяный водитель без документов пятый раз попался полицейским

Злостный нарушитель в пятый раз за сентябрь попался пьяным за рулем. На этот раз он спровоцировал ДТП и скрылся с места происшествия.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

На проспекте Небесной Сотни к служебному автомобилю лейтенанта полиции Александру Мельнику подбежал 35-летний мужчина и сообщил, что неизвестный мужчина на легковой машине столкнулся с его машиной и скрылся, покинув свой автомобиль.

Получив детальное описание и приблизительное направление, полицейский сразу побежал за нарушителем.

«По горячим следам» я разыскал беглеца в нескольких километрах от места происшествия. Тот скрывался во дворах многоквартирных домов в надежде избежать ответственности. По внешним признакам, он был нетрезвым и не оценивал адекватно произошедшую ситуацию, — рассказал Александр Мельник.

Полицейский вызвал на место происшествия наряд патрульных. Водитель отказался от проверки на алкоголь,однако проверка документов на автомобиль показала их полное отсутствие. Также выяснилось, что в сентябре на этого водителя уже четырежды составлялись протоколы за вождение “под кайфом”. 

На водителя составили новые протоколы за нарушение ПДД, пьяное вождение и  вождение без прав. Ему грозит немалый штраф с лишением права вождения транспортом.

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Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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