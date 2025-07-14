Ключевые моменты:

Американские фонды получили контроль над терминалом “Олимпекс”.

Причина передачи: решение суда из-за невыплаты долга $95 млн.

Планируемый запуск: лето или сентябрь 2025 года.

Мощность терминала: до 5 млн тонн зерна в год.

Американские инвестиционные фонды Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners официально получили контроль над зерновым терминалом “Олимпекс” в Одессе, одним из крупнейших в Украине.

По данным Financial Times, фонды добились передачи актива после судебных разбирательств, связанных с невыплаченным долгом в $95 млн. Украинские владельцы терминала — бизнесмены Владимир Науменко и Сергей Гроза — обвиняются в искажении информации о зерне, которое служило залогом по кредитам. Следствие предполагает, что группа «имитировала уничтожение» зерна после российского вторжения, чтобы не возвращать кредит.

В мае Науменко был арестован по подозрению в мошенничестве, а его партнёр назвал дело сфабрикованным.

9 июля Верховный суд Украины утвердил передачу терминала американским фондам. Управление объектом планирует взять на себя шведский предприниматель Карл Стурен, который заявил о намерении перезапустить терминал летом или осенью.

Терминал “Олимпекс” способен обрабатывать до 5 млн тонн зерна в год, что делает его стратегически важным объектом. Стурен подчеркнул, что Украина имеет огромный инвестиционный потенциал, однако должна избавиться от репутации страны с высоким риском ведения бизнеса.

Ранее мы писали о том, что Трамп рассматривает Одессу как потенциал для инвестиций.

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