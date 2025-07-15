Ключевые моменты:

Рост цен на жилье в Одессе продолжается, несмотря на регулярные атаки и военные риски.

На первичном рынке цены стартуют от 1,9 млн грн.

На вторичном — от 1,6 млн грн.

Цены на бюджетное жилье стартуют от $11 000.

По данным OLX Недвижимость, по сравнению с прошлым годом, спрос вырос во всех сегментах — как на первичном, так и на вторичном рынках:

Первичный рынок

1-комнатные квартиры выросли в цене с 1,58 млн грн ($37 904) до 1,96 млн грн ($47 031) — +24% в гривне и +24,1% в долларах.

2-комнатные — с 2,66 млн грн ($63 827) до 3,06 млн грн ($73 385) — +15% в гривне и +15% в долларах.

3-комнатные — с 4,66 млн грн ($111 827) до 5,27 млн грн ($126 530) — +13% в гривне и +13,2% в долларах.

Вторичный рынок

1-комнатные квартиры подорожали с 1,34 млн грн ($32 150) до 1,62 млн грн ($38 880) — +21% в гривне и +20,9% в долларах.

2-комнатные — с 1,86 млн грн ($44 639) до 2,29 млн грн ($54 962) — +23% в гривне и +23,1% в долларах.

3-комнатные — с 2,35 млн грн ($56 387) до 2,90 млн грн ($69 585) — +24% в гривне и +23,4% в долларах.

По теме: В Одессе ощутимо подорожала аренда жилья: как изменились цены

Сколько стоит бюджетное жилье в Одессе

В Одессе можно приобрести недорогие квартиры, которые по стоимости сопоставимы с коммунальными платежами. Цены стартуют от $11 000, а предложения охватывают разные районы города — от Молдаванки до Пересыпи. Публикуем подборку подборку самых дешевых вариантов в Одессе.

Квартира с палисадником — $11 000

38 м², первый этаж двухэтажного дома

20 минут до центра, рядом магазины, парк, поликлиника

Смартквартира с ремонтом — $12 000

22 м², Малиновский район

Второй этаж, мебель и техника включены

Детская площадка, парковка, удобная транспортная развязка

Жильё на Молдаванке — $12 500

19 м², ул. Колонтаевская, рядом автовокзал

Первый этаж, толстые стены, газ, конвекторное отопление

Окна выходят в тихий двор

Студия с ремонтом — $13 000

17 м², кирпичный дом, 3-й этаж

Район рынка «7 км», готова к заселению

Квартира возле вокзала — $13 500

20 м², второй этаж, во дворе

Есть кухня, ванная, бойлер

Жильё на Пересыпи — $13 900

30 м², ул. Атамана Головатого

Первый этаж, закрытый двор с парковкой

Вся инфраструктура в пешей доступности

Читайте также: