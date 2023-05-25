Николай Вилкун: 85 лет заслуженному художнику Украины из Одесщины

Творческая судьба заслуженного художника Украины, почетного гражданина села Левадовка Николая Митрофановича Вилкуна тесно связана с Одесским театром юного зрителя имени Юрия Олеши, где он трудится главным сценографом. Нынешнего сентября исполнится уже 63 года, когда имя художника впервые появилось на театральных афишах Южной Пальмиры.

Николай из Третьей Николаевки

— Степан Иванович Олейник часто приезжал в родную Левадовку. Помню его в белой вышиванке, такого массивного, с великолепным тембром голоса. Со встречи с этой личностью, собственно, и началось все, что произошло в моей биографии, — поделился Николай Митрофанович.

Олейники и Вилкуны — близкие родственники

Дедушка Николая Захар раньше Олейников перебрался в Третью Николаевку (сейчас это Левадовка) из Пасицел. Обжившись, на своей телеге перевез и семью Ивана Олейника вместе с малолетним Степаном, крестной матерью которого была его дочь Матрена. Родная сестра юмориста Оксана Ивановна была классным руководителем Николая Вилкуна в Левадовской школе, а он сидел за партой, за которой когда-то учился Степан Олейник.

В Левадовском музее Олейника одна из экспозиций посвящена творчеству Николая Вилкуна.

Художник, вспоминая свои детские годы, всегда выражает искреннюю благодарность своей мамочке-героине Агафии Константиновне, которая родила и вырастила шестерых детей. Впоследствии он радовал старуху спектаклями со своим оформлением, посещая с гастролями родную деревню.

В преддверии войны в селах жилось довольно трудно. Поэтому родители отправили малолетнего сына вместе с дедушкой и бабушкой в Одессу. Во время оккупации города фашистами деда, бабушку, тетю Анну, у которой все жили, двух ее дочерей и мальчика выселили из квартиры. Только после освобождения Одессы семья выбралась из подвала. Осенью будущий художник ушел в первый класс. До 120-й школы на Второй Заставе добирался трамваем без дверцы. Проблемы с продовольствием и одеждой заставили тетю отвезти Николая обратно в село.

Поездом на крыше вагона мы добрались до какого-то полустанка недалеко от Березовки, но машинист забыл сделать остановку. Испуганные пассажиры со своими пожитками стали сыпаться на землю, как спелые груши. Многие травмировались. Мы же с тетей Анной получили несколько царапин. Полями добрались до родной Николаевки. Радости родителей, братиков и сестричек не было предела, — поведал Николай Митрофанович.

Мальчик по прозвищу Художник

Учеником Коля так мастерски оформлял школьную стенгазету, рисовал шаржи на друзей и украшал узорами девичьи песенники, которые сверстники наделили его фамилией Художник. После окончания семилетки он решил подать документы в Грековку, но не прошел по конкурсу. Лишь после десятого класса поступил в студию Одесского театрально-художественного училища. Стипендии не было, но младший брат-студент Иван по-братски делился с Николаем своими 14 рублями.

Настырный к обучению юноша окончил училище с отличием, получив профессию художника-бутафора. А свое малярное и графическое дарование Вилкун усовершенствовал на художественно-графическом факультете Московского полиграфического института.

Работа сценографом в ТЮЗе

С 1960 года Николай Вилкун начал работать в Одесском театре кукол. Был осветителем, изготовлял и монтировал декорации и в украинском музыкально драматичном театре. Однако творческим домом стал Одесский театр юного зрителя.

— Учась в театральном училище, я начинал как рабочий сцены, мебельщик, дергал декорации. Мое вхождение в театральный мир было постепенным и правильным, – рассказал главный художник ТЮЗа Николай Вилкун.

За 62 года Николай Митрофанович оформил около 300 спектаклей и фестивалей в Одессе, Николаеве, Херсоне, Львове, Запорожье, Нежине. Создавая в жанре графики, живописи, театрального искусства и плаката, был участником более 120 отечественных и международных художественных выставок в Украине, Болгарии, Италии, Германии, Мексике, Польше, Финляндии, Японии. Автор более 15 персональных выставок, он оформлял фестивали искусств «Белая акация» и «Юморина».

Свой опыт художник-педагог передавал молодым театральным художникам в Одесском театрально-художественном училище имени Грекова.

Его ученики: Александр Симоненко — главный художник Черниговского областного театра, Николай Данько — главный сценограф Киевского кукольного театра, Олег Литвинов — один из самых успешных книжных графиков Украины.

Поиск помещения для галереи в Левадовке

Черпает вдохновение, посещая родину в качестве активнейшего участника Межрегионального литературно-художественного фестиваля украинского юмора «Степанова весна». И в 2016 году подарил землякам 55 своих картин, моделей декораций, афиш и личных документов. А храм Ивана Богослова в соседней Покровке украшают иконы его письма.

— Я каждый год приезжаю в Левадовку и вижу, что здесь воспитывают у детей культуру одежды, культуру слова, сценическую смелость. Надеюсь, что галерея моих произведений будет этому способствовать, — подчеркнул Николай Вилкун.

Николай Митрофанович подчеркнул: если для его картин найдется помещение, он согласен пополнить экспозицию еще 200 работами.

Сейчас художественная галерея Вилкуна находится в местной школе. Однако директор музея Степана Олейника Валентина Панкова пока безрезультатно пытается найти отдельное помещение для ее размещения. В 2018 году именно Валентина Феодосиевна со своей семьей при поддержке многих меценатов Одесщины устроила художнику в Левадовском клубе празднование по случаю его 80-летия. Тогда в Левадовку поздравить юбиляра съехались отовсюду родственники, земляки, друзья и одноклассники, представители культуры из Одессы, творческие коллективы и официальные делегации.

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