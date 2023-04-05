Степан Олейник: 115 годовщина с рождения известного украинского поэта и сатирика

Степан Олейник на протяжении четырех десятилетий писал злободневные, сатирические юморески, стихи и фельетоны с сочным украинским юмором. И жестоко высмеивал чиновников, воров народного добра, бюрократов, черствых и безразличных людей, что актуально, к сожалению, и сегодня.
Детство Степана Олейника в Левадовке
Родился Степан Иванович Олейник 3 апреля 1908 года в селе Пасицелы Ананьевского уезда Херсонской губернии (сейчас Балтская городская община Подольского района) в бедняцкой семье Ивана и Наталки Олейников.
Хлебодельческая семья очень бедствовала и даже решилась эмигрировать в поисках лучшей жизни в Америку. Однако их родственник и односельчанин Захарий Вилкун, немного обжившийся в Третьей Николаевке (ныне село Левадовка Андреево-Ивановской общины Березовского района), предложил Олейникам перебраться к нему.
Так весной 1909 года маленький Степанко с родителями отправился в свое первое путешествие на дядиной телеге. Путь к Николаевке вился по обе стороны полноводной тогда реки Тилигул через Байталы, Севериновку, Ананьев, Коховку, Троицкое и Покровку и длился весь день.
В Третьей Николаевке, переименованной с легкой руки юмориста и нежного лирика в 1965 году в благозвучную Левадовку, прошло детство Степана Олейника вместе с сестрами Марией, Мотрей, Оксаной, Ольгой, брат Семеном и многими сверстниками. С раннего детства Степан помогал родителям по хозяйству и особенно увлекался рыболовством и ловлей раков на Тилигуле. После окончания четырехклассной Гижицко-Николаевской земской школы родители отправили способного сына в Одессу, где парень учился в семилетней трудовой школе им. Леси Украинки, потом – в кооперативном техникуме.
Годы обучения Степана в Одессе
Степана Олейника «выводили в люди» многодетной семьей. Ежемесячно слали ему 5 рублей, которые зарабатывали сестры Ольга с Мотрей продажей молока на рынке в соседней Настасиевке. Сам студент также не ленился — зарабатывал с друзьями рубкой дров одесситам припасенными в общежитии двуручной пилой и колуном.
Впоследствии Олейник поступил в Одесский педагогический институт, совмещая обучение с литературной деятельностью. Правда, диплом педагога будущий классик украинского юмора с большим трудом получил в 1934 году.
Творческие успехи Олейника и дружба с режиссером
Однажды ночью 1931 года в студенческом общежитии Степана Олейника арестовали и посадили в Одесскую тюрьму как «врага народа» и «украинского буржуазного националиста». Обвинили, что отец был раскулачен и репрессирован, а сам Степан ходил на лекции в вышиванке и писал стихи… на украинском языке! От тюрьмы, а может быть, и расстрела его спас одесский поэт-юморист Владимир Иванович. Он, рискуя сам попасть в лапы НКВД, написал письмо Калинину и собрал под ним 200 подписей студентов в защиту своего друга.
Трудовую биографию Степан Иванович начал учителем украинского языка и литературы на Херсонщине. Вернувшись в Одессу, устроился штатным корреспондентом газеты «Черноморская коммуна». Вдохновенно освещал жизнь украинского села. Также печатался в журналах «Шквал» и «Металеві дні». Многие его знаменитые стихи и фельетоны вдохновлены одесским колоритом. Например, юморески из цикла «Одесские зарисовки».
В годы Второй мировой войны Олейник работал в газете «Сталинградская правда» военным корреспондентом, а в мирное время работал неизменным сотрудником сатирического журнала «Перец». Будучи депутатом, всесторонне помогал землякам решать колхозные и бытовые проблемы.
Ежегодно Степан Олейник отдыхал с женой Клавдией Ивановной и дочерью Лесей в родной сердцу Левадовке, чтобы встретиться с родственниками и земляками, поговорить про житье-бытье, поудить карасей в реке Тилигул. Одним словом, набраться сил и энергии для новых творческих свершений.
Будучи ожесточенным рыболовом, Степан Олейник не любил браконьеров, которые истребляли рыбу запрещенными методами.
К озерам через луга,
Там, где ив зеленые одеяния,
Шли природы враги —
Браконьеры-торбохваты.
Леонид Гайдай и Евгений Моргунов о творчестве Олейника
Писал Степан Олейник юморески, стихи и произведения. Из-под его острого пера вышло немало сатирически-юмористических произведений, сборников автобиографических рассказов. Он автор более ста поэтических фельетонов.
По мотивам одного из них режиссер Леонид Гайдай снял свой знаменитый короткометражный фильм «Пес Барбос и необычный кросс».
Весной 1982 года один из актеров этого фильма — Евгений Моргунов — побывал в Левадовке на первых Олейниковских чтениях, где признался, что, если бы не было Степана Олейника, не было бы и их троицы. , фильмов «Самогонщики», «Кавказская пленница», «Операция «И»…».
Так считал и сам Леонид Гайдай, который подружился с Олейником и любил читать его произведения в оригинале — колоритном украинском языке. Кстати, несколько лет назад речь шла об установке в Левадовке памятника собаке Барбосу.
Фестиваль «Степановая весна»
В Вечность Степан Олейник отошел 11 января 1982 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. Его светлую память свято хранят в Одесской области. Каждую весну великий Смехотворец «возвращается» в свои родные края — Одессу, Пасицелы и Левадовку — традиционным фестивалем юмора и сатиры «Степанова весна». Последние три года фестиваль проводится онлайн.
А начинало свое движение колесо олейниковских празднований с возложения цветов к памятнику и посещение Левадовского мемориального музея художника (филиал Одесского литературного музея), который в этом году отмечает свое 40-летие. Многочисленные гости – дочь юмориста Леся Степановна, родственники, коллеги по перу, артисты и земляки – спешили в музейные горницы, где его неизменная директор — заслуженный работник культуры Украины Валентина Панкова — и юные экскурсоводы увлекательно рассказывали о жизненном и творческом пути Степана Олейника.
В селе также сохранилось жилище Олейников. Восстановленная 15 лет назад, здание снова нуждается в полномасштабной реконструкции…
На монументе, установленном в 2002 году в Левадовке благодарными земляками в честь своего знаменитого соотечественника, отчеканена его цитата: «Во имя добра, против зла я в руки взял перо сатиры»!
Популярной и желанной остается литературная премия имени Степана Олейника, которой с 1983 года удостоились десятки писателей, журналистов и артистов из Киева, Одесщины, Запорожья, Тернополя, Изяслава, Винницы, а также США …
«В Одессе, на Привозе»
Утро одесский. Возил целый ряд.
Отец и сынок продают виноград.
Отец то гроздья, то гири кладет.
Сын, помощник его, кассу ведет:
Деньги принимает, чтобы их беречь,
Сдачу дает с пяти, из десяти!
Отец торгует упорно, аж промок.
Слышит — звук ему из телеги сынок:
— Хватит Вам, тату, уже торговать!
Хватит, потому что сдачу уже нечем давать!
— Как же это так! – папа бросило в гнев. —
Ты же в каждом классе два года сидел!
На остановке
(из народных шуток)
Остановка. Две скамьи:
И здесь, и напротив…
У всех свои дела —
Спешат к работе!
— Где же правила строги?
— Обещания где же те?.. —
Да вот из-за угла
Автобус наконец!
Остановилась машина.
Смешались люди.
— Куда вы, мужчина?
Но пока это будет?
— Культуры ни грамма,
А в велюрных шляпах!..
— Нет, — свидетельствует дама, —
Нет у нас культурных!
Из окна кондуктриса
Объясняет удачно:
— Культурных чертов!
Автобусов мало!