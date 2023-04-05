Степан Олейник: 115 годовщина с рождения известного украинского поэта и сатирика

Степан Олейник на протяжении четырех десятилетий писал злободневные, сатирические юморески, стихи и фельетоны с сочным украинским юмором. И жестоко высмеивал чиновников, воров народного добра, бюрократов, черствых и безразличных людей, что актуально, к сожалению, и сегодня.

Детство Степана Олейника в Левадовке

Родился Степан Иванович Олейник 3 апреля 1908 года в селе Пасицелы Ананьевского уезда Херсонской губернии (сейчас Балтская городская община Подольского района) в бедняцкой семье Ивана и Наталки Олейников.

Хлебодельческая семья очень бедствовала и даже решилась эмигрировать в поисках лучшей жизни в Америку. Однако их родственник и односельчанин Захарий Вилкун, немного обжившийся в Третьей Николаевке (ныне село Левадовка Андреево-Ивановской общины Березовского района), предложил Олейникам перебраться к нему.

Так весной 1909 года маленький Степанко с родителями отправился в свое первое путешествие на дядиной телеге. Путь к Николаевке вился по обе стороны полноводной тогда реки Тилигул через Байталы, Севериновку, Ананьев, Коховку, Троицкое и Покровку и длился весь день.

В Третьей Николаевке, переименованной с легкой руки юмориста и нежного лирика в 1965 году в благозвучную Левадовку, прошло детство Степана Олейника вместе с сестрами Марией, Мотрей, Оксаной, Ольгой, брат Семеном и многими сверстниками. С раннего детства Степан помогал родителям по хозяйству и особенно увлекался рыболовством и ловлей раков на Тилигуле. После окончания четырехклассной Гижицко-Николаевской земской школы родители отправили способного сына в Одессу, где парень учился в семилетней трудовой школе им. Леси Украинки, потом – в кооперативном техникуме.

Годы обучения Степана в Одессе

Степана Олейника «выводили в люди» многодетной семьей. Ежемесячно слали ему 5 рублей, которые зарабатывали сестры Ольга с Мотрей продажей молока на рынке в соседней Настасиевке. Сам студент также не ленился — зарабатывал с друзьями рубкой дров одесситам припасенными в общежитии двуручной пилой и колуном.

Впоследствии Олейник поступил в Одесский педагогический институт, совмещая обучение с литературной деятельностью. Правда, диплом педагога будущий классик украинского юмора с большим трудом получил в 1934 году.

Творческие успехи Олейника и дружба с режиссером

Однажды ночью 1931 года в студенческом общежитии Степана Олейника арестовали и посадили в Одесскую тюрьму как «врага народа» и «украинского буржуазного националиста». Обвинили, что отец был раскулачен и репрессирован, а сам Степан ходил на лекции в вышиванке и писал стихи… на украинском языке! От тюрьмы, а может быть, и расстрела его спас одесский поэт-юморист Владимир Иванович. Он, рискуя сам попасть в лапы НКВД, написал письмо Калинину и собрал под ним 200 подписей студентов в защиту своего друга.

Трудовую биографию Степан Иванович начал учителем украинского языка и литературы на Херсонщине. Вернувшись в Одессу, устроился штатным корреспондентом газеты «Черноморская коммуна». Вдохновенно освещал жизнь украинского села. Также печатался в журналах «Шквал» и «Металеві дні». Многие его знаменитые стихи и фельетоны вдохновлены одесским колоритом. Например, юморески из цикла «Одесские зарисовки».

В годы Второй мировой войны Олейник работал в газете «Сталинградская правда» военным корреспондентом, а в мирное время работал неизменным сотрудником сатирического журнала «Перец». Будучи депутатом, всесторонне помогал землякам решать колхозные и бытовые проблемы.

Ежегодно Степан Олейник отдыхал с женой Клавдией Ивановной и дочерью Лесей в родной сердцу Левадовке, чтобы встретиться с родственниками и земляками, поговорить про житье-бытье, поудить карасей в реке Тилигул. Одним словом, набраться сил и энергии для новых творческих свершений.

Будучи ожесточенным рыболовом, Степан Олейник не любил браконьеров, которые истребляли рыбу запрещенными методами.

К озерам через луга,

Там, где ив зеленые одеяния,

Шли природы враги —

Браконьеры-торбохваты.

Леонид Гайдай и Евгений Моргунов о творчестве Олейника

Писал Степан Олейник юморески, стихи и произведения. Из-под его острого пера вышло немало сатирически-юмористических произведений, сборников автобиографических рассказов. Он автор более ста поэтических фельетонов.

По мотивам одного из них режиссер Леонид Гайдай снял свой знаменитый короткометражный фильм «Пес Барбос и необычный кросс».

Весной 1982 года один из актеров этого фильма — Евгений Моргунов — побывал в Левадовке на первых Олейниковских чтениях, где признался, что, если бы не было Степана Олейника, не было бы и их троицы. , фильмов «Самогонщики», «Кавказская пленница», «Операция «И»…».

Так считал и сам Леонид Гайдай, который подружился с Олейником и любил читать его произведения в оригинале — колоритном украинском языке. Кстати, несколько лет назад речь шла об установке в Левадовке памятника собаке Барбосу.

Фестиваль «Степановая весна»

В Вечность Степан Олейник отошел 11 января 1982 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище. Его светлую память свято хранят в Одесской области. Каждую весну великий Смехотворец «возвращается» в свои родные края — Одессу, Пасицелы и Левадовку — традиционным фестивалем юмора и сатиры «Степанова весна». Последние три года фестиваль проводится онлайн.

А начинало свое движение колесо олейниковских празднований с возложения цветов к памятнику и посещение Левадовского мемориального музея художника (филиал Одесского литературного музея), который в этом году отмечает свое 40-летие. Многочисленные гости – дочь юмориста Леся Степановна, родственники, коллеги по перу, артисты и земляки – спешили в музейные горницы, где его неизменная директор — заслуженный работник культуры Украины Валентина Панкова — и юные экскурсоводы увлекательно рассказывали о жизненном и творческом пути Степана Олейника.

В селе также сохранилось жилище Олейников. Восстановленная 15 лет назад, здание снова нуждается в полномасштабной реконструкции…

На монументе, установленном в 2002 году в Левадовке благодарными земляками в честь своего знаменитого соотечественника, отчеканена его цитата: «Во имя добра, против зла я в руки взял перо сатиры»!

Популярной и желанной остается литературная премия имени Степана Олейника, которой с 1983 года удостоились десятки писателей, журналистов и артистов из Киева, Одесщины, Запорожья, Тернополя, Изяслава, Винницы, а также США …

«В Одессе, на Привозе» Утро одесский. Возил целый ряд. Отец и сынок продают виноград. Отец то гроздья, то гири кладет. Сын, помощник его, кассу ведет: Деньги принимает, чтобы их беречь, Сдачу дает с пяти, из десяти! Отец торгует упорно, аж промок. Слышит — звук ему из телеги сынок: — Хватит Вам, тату, уже торговать! Хватит, потому что сдачу уже нечем давать! — Как же это так! – папа бросило в гнев. — Ты же в каждом классе два года сидел! На остановке (из народных шуток) Остановка. Две скамьи: И здесь, и напротив… У всех свои дела — Спешат к работе! — Где же правила строги? — Обещания где же те?.. — Да вот из-за угла Автобус наконец! Остановилась машина. Смешались люди. — Куда вы, мужчина? Но пока это будет? — Культуры ни грамма, А в велюрных шляпах!.. — Нет, — свидетельствует дама, — Нет у нас культурных! Из окна кондуктриса Объясняет удачно: — Культурных чертов! Автобусов мало!