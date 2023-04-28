Украина могла стать монархией во главе с гетманом Павлом Скоропадским

Павел Скоропадский — гетман украинского государства, который сделал многое для Украины и для Одессы. При всех своих недостатках и ошибках правления Павел Скоропадский был едва ли не единственным украинским государственным деятелем того времени, кто четко представлял себе, какой должна быть независимая Украина и как ее можно построить.

Генерал-майор императорского полка

Происходил Скоропадский из казацко-старшинского рода. Родился он 15 мая 1873 года в немецком городе Висбадене, в семье офицера, а детство провел в родовом имении Тростянец Черниговской губернии, где в семье соблюдались старые украинские обычаи.

Как требовали дворянские традиции, Скоропадский избрал военную стезю и успешно окончил пажеский корпус в Санкт-Петербурге. Когда началась русско-японской война, молодой офицер подал рапорт с просьбой о переводе на фронт. За храбрость и находчивость Николай II наградил Скоропадского орденом Святой Анны, а через месяц после окончания войны назначил своим флигель-адъютантом и присвоил ему звание полковника. Во время Первой мировой войны Скоропадский воевал уже в звании генерал-майора императорского полка.

Во время революции 1917 года украинское национальное движение возглавила социалистическая Центральная Рада. Потомок гетманского рода и боевой генерал Скоропадский не поддержал социалистические идеи. По приказу генерала Корнилова корпус под командованием Скоропадского одним из первых был украинизирован, а сам Скоропадский, пользовавшийся большой популярностью у казаков, был избран атаманом Свободного казачества.

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Украинское государство во главе с гетманом

Популярность Скоропадского вызывала недовольство Центральной Рады, ему чинили всяческие препятствия и он был вынужден уйти в отставку. А когда в январе 1918 года большевики заняли Киев, Скоропадскому даже пришлось скрываться.

Однако вскоре в Украине началось движение сопротивления, и Всеукраинский съезд земледельцев единогласно призвал провозгласить гетманом Украины Павла Скоропадского. В результате переворота Центральную Раду упразднили и провозгласили Украинское государство во главе с гетманом, в руках которого была сосредоточена вся власть, в том числе и законодательная. По форме это напоминало диктатуру с национальными традициями, по сути — авторитарный режим. При этом Скоропадский с помощью мягких реформ пытался восстановить стабильность в обществе и ликвидировать революционные изменения в земельном вопросе. Он также установил дипломатические отношения со многими государствами, а Украина получила свободу действий во внешней политике, наладил политические и экономические отношения с Крымом, Доном и Кубанью и даже вел переговоры о вхождении их в состав Украины на федеративной основе.

В своих воспоминаниях Павел Скоропадский писал, что российский церковный иерарх Антоний, митрополит Киевский и Галицкий, предлагал ему помазание на царство. И если бы гетман согласился на это, Украина вошла бы в список европейских монархий.

Вынужденное бегство и жизнь за границей

Какими бы прогрессивными ни были начинания Скоропадского, всем им противодействовали партии, которые поддерживали Центральную Раду. Кроме того, из-за политических разногласий произошел раскол в кабинете министров гетмана. И Скоропадский, пытаясь разрядить атмосферу, подписал манифест, который фактически уничтожил идею построения независимой Украины. Этот шаг лишил гетмана поддержки украинского народа. Директория, которая выступала против гетмана, призвала к восстанию. Повстанцы завладели Киевом, а Скоропадского заставили подписать отречение.

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Бывший гетман уехал из Украины и поселился в городе Ванзее близ Берлина. Когда к власти пришли немецкие фашисты, он был вынужден сохранять лояльность по отношению к ним, хотя и не поддерживал нацистов. Более того, Скоропадский всегда отстаивал перед официальными кругами рейха интересы украинцев.

В апреле 1945 года во время бомбежки англо-американской авиацией Скоропадский был смертельно ранен. Он умер 26 апреля 1945 года в больнице монастыря Мэттен и был похоронен в городе Оберстдорф.

Гетман заложил основы интеллектуального потенциала Украины

На посту гетмана Скоропадский очень много сделал для развития украинской культуры, образования и науки. Именно он создал Украинскую Академию наук, университеты в Киеве и Каменце-Подольском, около 150 гимназий. При нем было напечатано несколько миллионов учебников на украинском языке, а в школах введено обязательное преподавание украинского языка, истории и географии. В столице были основаны галерея искусств, исторический музей, библиотека, театры, симфонический оркестр. Кроме того, по распоряжению Скоропадского было создано Министерство народного здоровья.

Что связывает Павла Скоропадского с Одессой

Среди учебных заведений, созданных Павлом Скоропадским на территории Украины, были и одесские вузы. В сентябре 1918 года указом гетмана Украинской державы Павла Скоропадского по инициативе одесского инженера и политика Михаила Брайкевича в Одессе был создан политехнический институт. Одесская ячейка партии «Свобода» предлагает присвоить нашему политеху имя Павла Скоропадского. Кроме того, благодаря украинскому гетману в нашем городе появился также сельскохозяйственный институт.

Источники: zn.ua, Википедия.

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