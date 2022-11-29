Самса от Миши: как юный одессит открыл кафе восточной кухни на Галичине (фоторепортаж)

Война заставляет детей быстрее взрослеть, а матерей и отцов – седеть. Это подтвердит история 11-летнего Миши из города Южного, что под Одессой. Из-за военной агрессии россии его семья осталась без дома и средств к существованию. И пока родители думали, как быть дальше, мальчик придумал бизнес-план. Так на Галичине появилось первое кафе восточной кухни под названием «Самса от Миши». Как сын помог родителям пережить «голодную» войну, «Одесской жизни» рассказала мама Миши Анастасия.

Советские репрессии и тяжелые 90-е

– Расскажите о своей семье. Как получилось, что вы оказались в Ивано-Франковске?

– Я начну свой рассказ задолго до событий этого года. Наша семья «нестандартная». Я уроженка Киргизии, где из-за репрессий советского режима, оказались мои прадед и прабабушка. Дед родом из Могилев-Подольска, а прабабушка из-под Черновцов. Из его приемных и родных детей часть осталась жить в Киргизии, а часть вернулась в Украину. В 1992 году моей семье пришлось бежать из Киргизии из-за военных действий, которые, кстати, периодически продолжаются. Мы приехали в Коблево, где я радовалась солнцу, морю, мирному небу. Но это были непростые 90-е, Украина только стала Независимой. Родителям нужно было искать работу, они у меня учителя, но проблемы с гражданством и документами стали преградой. Через некоторое время им пришлось уехать в россию, там обещали их обустроить. Они решили оставить троих деток на время с бабушкой. Конечно, мама и папа вернулись, но уже с гражданством рф и мы, как несовершеннолетние, автоматически попали под эту систему. А чтобы получить гражданство Украины, нам нужна была прописка.

Прописывать их с тремя детьми никто не хотел – годы были суровые. Мне как девочке пришлось очень рано пойти на работу. В основном это была торговля фруктами и рыбой.

Русские на границе

– Значит у вас многонациональная семья. Как вы оказались в Одесской области?

– Все поменялось, когда мы с родителями переехали в Южный, тогда мне было 14 лет. Здесь я встретила своего супруга. Но без перспектив на свое жилье, родители в 2004 году приняли решение уехать в россию. И я понимаю их. Нам с мужем также пришлось пройти немало преград, чтобы стать счастливыми. Больше восьми лет не могли позволить себе деток.

Поэтому Мишенька был у нас очень долгожданным мальчиком. Через пять лет родился его брат Павлуша. В Южном наша семья занималась небольшим бизнесом: папа в отрасли мебели, а я держала в аренде небольшое помещение, где радовала местных и отдыхающих тем, что умею, наверное, лучше всего в жизни – печь, жарить и просто готовить.

В феврале я собиралась сделать ремонт в помещении, где работала. Помню 22 февраля я была на связи с Харьковом и мы обсуждали покупку вытяжного зонта. Из этого разговора я узнала, что на нашей границе стоят чужие солдаты. В тот день я потеряла сон…

Остаться в живых

– Каким был ваш путь от Южного в Западную Украину?

– Бежать из Украины мысли были еще 22 февраля. Но 24 февраля наша семья поняла, что никуда бежать не хочет, а главное, зачем? Если можно и нужно помочь своей стране! Мы решили переехать ближе к границе, чтобы наши дети были в безопасности. Сначала это было село Яськи в Одесской области. Когда мы ехали в Яськи, по пути видели много ракет, летящих над головой. Мишка как ребенок, не понимая всю серьезность, даже восхищался их скоростью. Но, как показало время, он все понял сам. Там мы жили на рыбацкой базе в недостроенной бане. Спасибо нашему спасителю Александру, который приютил нас и еще одну семьи с младенцем. Сидели там до 5 марта. Пока не дошли новости, что с Приднестровья собираются входить российские войска. Наши соседи собрались в Коломыю и мы в след за ними. В Подольске на блокпосте нас остановила тероборона и начался осмотр машины. Появились вопросы из-за того, что в багажнике находились рыбацкие приспособления (пару удилищ и фонарики), а потом попросили наши документы. И тут дошла очередь до моих, где везде стоит штамп «русская». Тогда под дулом автомата, в снег и холод, всех заставили выйди из машины. Стало очень страшно! Я думала, что меня расстреляют. Боялась только, чтобы не на глазах у детей. Но через час к посту приехали ребята «посерьезней». Какой-то приятный мужчина вышел из машины и крикнул: «Вы что делаете? Бегом детей в машину!». В этот момент страх отступил. Он посмотрел все наши документы и спросил только одно: «Вы понимаете куда едете со своими документами? И сколько впереди еще блокпостов?», – я молча кивнула, а потом переспросила:

– Вы советуете возвращаться назад?

– В Южный? Нет, у меня тоже есть дети, не дай Бог что, я себе не прощу!

Выбор был очевиден, и мы двинулись дальше.

Зов предков

– Как дальше обстояли дела в дороге?

– Под Могилево-Подольском, на одной дороге, был караван беженцев с Николаева, Херсона, Харькова, Киева и куча машин с надписями «Дети». Там мы простояли 17 часов. Был жуткий холод и никакой связи. Тогда Миша понял, что ракеты это уже невесело. Поэтому хочу искренне поблагодарить местных волонтеров. Если вы это читаете – низкий вам поклон! Вы как ангелы, спустившиеся с небес: пожилые люди и дети стучали в запотевшие окна машин и делились едой. Это были домашний хлеб, кабачковая икра, сало, печенье и травяные чаи. Люди чем могли, тем и помогали! Но настоящее чудо случилось, когда ко мне смогла дозвониться бабушка из Могилева-Подольска. Она сказала, что я единственная из нашего рода, кто вернулся на свою родную землю и что меня будут беречь высшие силы.

Тогда ко мне пришло полное ощущение того, что я еду домой! На этом наш путь не закончился и мы в итоге оказались в Ивано-Франковске.

Новая жизнь с нуля

– Вам кто-то помог в поиске жилья, была гуманитарная помощь?

– В Ивано-Франковске мы нашли бесплатную квартиру, правда, нас предупредили, что она в ужасном состоянии, а по соседству живет душевнобольшой человек. Меня это не пугало.

Хозяин квартиры помог нам оформить ВПО и получить первую помощь, ходил везде с нами и знакомил с городом. Позже он нам нашел дачный участок, где мы занялись огородом. Спасибо организации ООН и моему жизненному опыту, получив выплаты, я купила много муки, масла и сахара. Я знала, что с таким продуктовым набором и своей кулинарной фантазией прокормлю детей. А вот наш папа впал в депрессию. И я могу его понять. Потерять все, свою любимую работу, коллектив и оказаться ни с чем – это сложно. Прошло время, и он нашел работу. Чтобы как-то поддержать мужа, я стала готовить ему на обед какие-то лепешки, пирожки и пончики. Ну и как одесситка, конечно, угощала напарников. Как оказалось, много чего местные хлопцы в жизни не пробовали, даже наш одесский беляш. Муж приходил воодушевленным и рассказывал, как они меня нахваливали.

Бизнес-план от юного сына

– Именно тогда к Мише пришла в голову идея открыть свое кафе?

– О бизнесе даже и речи не было. Все получилось как-то само. Однажды я напекла немного самсы, которую муж на работу взял. Все были в восторге и пошло дело к тому, чтобы пекла им на заказ. Но бизнеса из этого не получилось, я не смогла брать с ребят деньги! Тогда наш Миша взял инициативу в свои руки. 8 августа он опубликовал в интернете пост о том, что его мама вкусно печет самсу и он принесет ее до самого дома всем, кто пожелает. Об этой инициативе я не знала. Интернет был только у ребенка, на то время счет пополняли только ему. У Миши много друзей и его команда по гандболу «Портовик». Мы не могли сына оставить без связи. Когда я узнала об этом, удалять пост не стала, хотя не верила в успех, учитывая то, что слово «самса» для местных было чем-то чуждым. Однако не хотела в ребенке приглушать нотку предприимчивости. Еще меня очень смущал украинский язык, на котором Миша сделал объявление – он был с ошибками, и я не могла его подкорректировать. Находясь в Киргизии, я с первого класса учила узбекский и киргизский. А когда переехала в Украину, родной язык мне давался тяжело в правописании. Но это не отпугнуло людей, и спустя время у Миши стал разрываться телефон от заказов. И он их стал принимать. Тогда я поняла, что ребенка нужно выручать. Мы пришли к общему плану действий и приступили к работе.

Тернистый путь к успеху

– Кто помог вам в реализации плана?

– Все было супер до тех пор, пока заказы не увеличились, и мы стали не успевать. Нужно было что-то решать. Начали перебирать варианты, где можно одолжить денег на аренду помещения под кафе и упаковки (до этого носили в обычных пакетиках). Слава Богу, знакомый увидел новость от Миши в интернете и одолжил нам нужную сумму. Другие знакомые помогли сделать рекламный щит. Спасибо им большое! Купили миски, доски, какое-то оборудование было, маленькую морозильную камеру и начали работать. Но вопрос духовки у нас по-прежнему был нерешенным. Приобрести хорошую, чтобы мясной сок не пригорал, это очень дорого. Но тут случилось чудо: нам позвонил бизнесмен Володя из Одессы. У него кафе на Старопортофранковской, и он предложил нам печь в рассрочку, сроки которой мы даже не оговаривали. Таким образом Володя подарил нам надежду.

Официально мы открылись 27 августа. В гости пришли в основном те, кто нас изначально поддержал. Работаем всей семьей каждый день без выходных. Мишка в свободное время от учебы помогает по доставке. Ну мы не жалуемся. Тяжело, конечно, цены мы не поднимали, хоть расходы стали куда больше. Это и электроэнергия, и аренда, и налоги, и бензин…

Клиенты прибавляются, пусть не так быстро, как нам хочется, но не уходят, а это самое важное.

Секрет счастья в восточной кухне

– Расскажите о своей кухне и поделитесь планами на будущее?

– Почему именно восточная кухня? Все на самом деле просто. Мы там жили и секрет восточной кухни помог нам выжить в 90-е годы. А секрет в том, что это недорого, выглядит эстетично и вкусно, сытно и, конечно, ароматно за счет специй. Изначально самса была царицей нашей кухни. Сейчас они соревнуются с тавуком (курица в особом маринаде запеченная в палянице) и лахманжун – турецкая пицца. Интересно, что сначала нам звонили и заказывали только крымчане, переселенцы с 2014 года. И все в один голос говорили, как они ждали самсу, как им этого не хватает. Вряд ли бы я осмелилась соревноваться в приготовлении бануша или домашних бандериков с мясом, а вот восточная кухня пошла. Может миссия у меня такая, познакомить Галичину с восточной кухней.

Нам, конечно, говорить про успех еще очень рано. Но морально мы стали сильнее, а семейные отношения крепче. Единственное за что у меня болит душа, это за сыновей, которые хотят домой. И я знаю, что такое война и последствия всех этих переживаний, как они влияют на жизнь и на ребенка. Сейчас Миша ждет победы. Много наших соседей на передовой. Сын уже знает, как мы ее будем праздновать: мама сделает огромный торт, и он будет встречать всех, кто вернется с миром, даже приглашение отправил.

Станет ли Миша в будущем ресторатором? Сложный вопрос. Ему только 11 лет. У него много увлечений и переходный возраст на носу. Но любой его выбор будет принят нашей семьей!

Интервью подготовила Анастасия Епурь

Фото из личного архива семьи Миши