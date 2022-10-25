Война и бизнес: как семья из Николаева открыла в Одессе первый магазин шашлыка

Говорят, что трудности, включая войну, – это всегда начало прогресса. В трудных ситуациях человек проявляет изобретательность и сообразительность. И каждый день украинцы доказывают это не только себе, но и всему миру. Эту историю мне рассказала женщина из Николаева Татьяна Звиададзе. Недавно, несмотря на войну, она открыла в Одессе первый магазин готового шашлыка. Как ей это удалось и с какимм трудностями столкнулась ее семья, Татьяна согласилась рассказать в нашем интервью.

День, когда пришла война

– Я знаю, что вы приехали к нам из Николаева. Какой была ваша жизнь до войны, чем занимались, увлекались?

– Я замужняя женщина и мама двух прекрасных деток. Имею собственный бизнес в Николаеве, успешно работающий в течение семи лет. Это магазин готового шашлыка «Шампурофф». До войны мы жили прекрасно и спокойно, строили с мужем планы на будущее. Только встали на ноги, дети подросли. Столько было планов… Жизнь только начиналась, но война внесла свои коррективы.

– Почему именно магазин шашлыка?

– Потому что мы с мужем очень любим готовить и пробовать блюда на огне! Мы выросли в деревне и для нас всегда было праздником, когда собиралась вся семья во дворе за столом под старым крепким орехом, и мы готовили шашлык. Поэтому семь лет назад мы решили, что жители города, которые не могут жарить шашлык в квартирах, имеют право пробовать вкусные блюда на мангале, независимо от времени года и погоды. Мы стали первыми в городе Николаеве, открывшем магазин готового шашлыка. У людей появилась возможность пробовать шашлык, когда они пожелают. К тому же, это облегчает жизнь многим занятым людям, у которых нет времени готовить дома.

– Ваше чувство, когда все началось?

– Пожалуй, как и все украинцы – мы были в шоке и не верили в происходящее. Но без сомнения, 25 февраля мы вышли на работу. В холодильниках оставалось около 100 кг мяса и мы приняли решение все приготовить нашим защитникам, защищавшим город. Затем подключились волонтеры, поставлявшие нам продукты. И мы продолжали готовить ребятам по 200-350 порций шашлыка в день, несмотря на обстрелы и тяжелое время.

Еда для военных:

Страх за жизнь заставил держаться на плаву

– Как сейчас обстоят дела с бизнесом в Николаеве?

– Бизнес не работал до 17 марта. Я не могла себе позволить что-нибудь продавать, когда война. Но со временем наши клиенты, оставшиеся в городе, начали просить нас готовить блюда на продажу. Мы начали с бургеров, картофеля фри, потом понемногу вводили мясные позиции. Параллельно готовили для защитников. Из Николаева уехало очень много наших клиентов. Было сложно каждый день выходить на работу и под взрывы готовить. Но наш боевой дух придавал нам силы и силы идти вперед. Работая только для оставшегося узкого круга клиентов, мы смогли устоять на плаву. Пришлось поднять цены, потому что все продукты очень подорожали. Сейчас клиентов стало больше, и мы работаем для них. Те, кто здесь живут – они тоже люди, они тоже хотят вкусно поесть, чтобы отвлечься от всего ужаса, что происходит сейчас.

Трудные времена не повод падать духом

– Как вы решились на открытие шашлычной в Одессе?

– Работая в Николаеве в минус или в ноль, мы не могли себе позволить закрыть магазин и тем самым оставить без работы 15 человек. Они здесь остались, и им нужно кормить свои семьи. Но нам хотелось развиваться. Поднимать экономику и зарабатывать для своей семьи, для детей. Потому было принято решение открываться в Одессе, так как по опросу нашей аудитории – 40% наших клиентов сейчас проживают там. Это было очень сложно. Благодаря моей успешной финансовой истории мне дали кредит, мы добавили свои сбережения и решились. Только уверенные в победе мы вложили такие большие средства в новый магазин. Чтобы радовать вкусными блюдами на мангале наших николаевцев в Одессе и самих одесситов. Открылись мы 3 сентября. Пока очень сложно, клиентов немного. Одесса – другой город, где свои правила и учреждения, но мы держимся.

– С какими трудностями столкнулись в Одессе?

– Главной трудностью стали риски вложения средств. Трудно сейчас доказывать новому городу, что твой продукт классный и имеет право занять свое место на рынке. Но я верю, что все будет хорошо! Главное, чтобы все закончилось и наступила мирная жизнь! Будем работать, расширяться для того, чтобы поднимать экономику, давать рабочие места.

Сейчас в Одессе мы взяли на работу четырех работников со статусом ВПЛ. Они официально оформлены, и мы платим налоги.

Мечтайте и действуйте!

– У вас есть планы на будущее?

– Первое, что я сделаю, когда закончится война – поклонюсь всем военным! Да очень крепко обниму своих родных! Желаю всем предпринимателям жить сегодня и сейчас. Люди, которые находятся в вашем городе, хотят есть, одеваться, выглядеть хорошо. Если ваш бизнес не вписывается в сегодняшние реалии, меняйте направление. Занимайтесь тем, что необходимо сегодня, но не сидите на месте! Не ждите, когда закончится война! Предоставьте услуги, продавайте товары! Это рабочие места, это налоги! Только вперед! Вместе к победе!

– Беря у вас интервью, я не могу не поинтересоваться: в чем секрет вкусного шашлыка?

– Чтобы почувствовать вкус настоящего шашлыка, приготовленного на мангале, не нужно множество разнообразных приправ и маринадов. Достаточно замариновать свежее мясо с добавлением соли, перца и лука. И тогда вы сможете ощутить аромат и вкус настоящего мяса с дымком! Который не будут перебивать разные примеси, – поделилась Татьяна настоящим кулинарным лайфхаком своего магазина.

Интервью подготовила Анастасия ЕПУРЬ