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Где в Одессе можно запастись водой: адреса бюветов

Где в Одессе можно запастись водой: адреса бюветов

Из-за проблем с электроснабжением в Одессе могут наблюдаться и проблемы с подачей воды. В то же время выход есть, и одесситы могут набрать чистую питьевую воду в специальных бюветных комплексах. Их адреса напоминают в пресс-службе горсовета.

По данным мэрии, на сегодняшний день в Одессе работают 13 бюветов.

Адреса работающих бюветов:

  • сквер Мечникова;
  • сквер Михайловский;
  • пр. Небесной Сотни, 14;
  • ул. Дальницкая, 25;
  • ул. М. Говорова;
  • ул. Просвещения, 1-Д;
  • ул. Гераниевая;
  • ул. Крымская;
  • Прохоровский сквер;
  • ул. Ицхака Рабина;
  • пр. Гагарина, 33;
  • пр. Глушко, 1;
  • ул. Инглези.

Не работают бюветы по таким адресам:

  • 6 ст. Большого Фонтана;
  • ул. Космонавтов;
  • сквер Старобазарный.

Напомним, что на территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр». Расход воды в одном бювете составляет 18-20 кубометров воды в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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