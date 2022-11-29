Где в Одессе можно запастись водой: адреса бюветов

Из-за проблем с электроснабжением в Одессе могут наблюдаться и проблемы с подачей воды. В то же время выход есть, и одесситы могут набрать чистую питьевую воду в специальных бюветных комплексах. Их адреса напоминают в пресс-службе горсовета.
По данным мэрии, на сегодняшний день в Одессе работают 13 бюветов.
Адреса работающих бюветов:
- сквер Мечникова;
- сквер Михайловский;
- пр. Небесной Сотни, 14;
- ул. Дальницкая, 25;
- ул. М. Говорова;
- ул. Просвещения, 1-Д;
- ул. Гераниевая;
- ул. Крымская;
- Прохоровский сквер;
- ул. Ицхака Рабина;
- пр. Гагарина, 33;
- пр. Глушко, 1;
- ул. Инглези.
Не работают бюветы по таким адресам:
- 6 ст. Большого Фонтана;
- ул. Космонавтов;
- сквер Старобазарный.
Напомним, что на территории Одессы расположены 16 бюветных комплексов с разным горизонтом скважин – от 80 до 120 метров. Все бюветы находятся на обслуживании коммунального предприятия «Сервисный центр». Расход воды в одном бювете составляет 18-20 кубометров воды в сутки. Вода из скважин подается свободно и доступна каждому одесситу.