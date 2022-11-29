Где в Одессе можно запастись водой: адреса бюветов

Отключение воды: как подготовиться и действовать в случае аварии? К сожалению, война в нашей стране пока продолжается, и российские оккупанты делают все, чтобы усложнить нам жизнь и заставить нас их бояться и идти на уступки, и поэтому пытаются целенаправленно уничтожить наши энергетические объекты. Да, нам следует быть готовыми к тому, что на какое-то время наши дома могут остаться без света, воды, газа… Но мы обязательно выстоим! ПОДРОБНЕЕ

Будет ли Одесса с водой, светом, газом и теплом? В ответ на поражение в Харьковской области российская армия обстреливает объекты гражданской инфраструктуры Украины. В результате без света и водоснабжения остались многие населенные пункты. Нас ждет тяжелая зима. И главным ее риском становятся атаки рашистов на энергетические объекты страны. Как зимовать будем и есть ли у одесских городских властей «план Б» на случай повреждений систем жизнеобеспечения Одессы, узнавала «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ