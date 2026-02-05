Ключевые моменты:

Российские атаки дронами по Киеву и Харьковской области.

МИД Финляндии просит США избегать терминов «аналог статьи 5 НАТО» — это создает иллюзию участия Альянса, ослабляет его принципы и провоцирует Россию.

О погибших в войне Зеленский назвал цифры.

Потери врага.

Российские дроны ночью атаковали украинские города

В ночь на 5 февраля российские силы нанесли удар по столице с помощью ударных беспилотников. В результате атаки в Оболонском районе загорелись автомобили на парковке, а в Соломенском — получило ранение одно гражданское лицо.

Кстати, в январе 2026 года оккупанты, кроме обычных средств поражения, неоднократно применяли специальные боеприпасы с химическими веществами раздражающего действия.

В Харьковской области от российских дронов загорелись два жилых дома. По данным ГСЧС, за прошедшие сутки спасатели тушили два пожара в Харьковском районе, вызванные вражескими обстрелами.

В частности, утром 4 февраля враг атаковал деревню Манченко Харьковского района ударным БпЛА. Дрон попал в частный жилой дом, где вспыхнул пожар на 20 кв. Пострадавших нет.

Ночью БпЛА противника ударил по дачному дому в селе Смородское Харьковского района, вызвав возгорание на 20 кв.м. Пожар быстро потушили. По всей вероятности, под огонь попал объект критической инфраструктуры или энергетики. Информации о жертвах в тот момент не было. После обстрела остановилась Холодногорско-заводская линия харьковского метро, ​​но движение было возобновлено по измененному графику до 7:25.

Финляндия просит США избегать упоминаний об «аналоге Статьи 5 НАТО» для Украины

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в разговорах с американскими конгрессменами предостерегла от использования формулировки «гарантии, подобные статье 5». Такие сроки могут создать иллюзию участия НАТО в соглашениях, ослабив принцип коллективной обороны Североатлантического союза. Хельсинки подчеркивают, что в переговорах между Киевом и Москвой формулировки играют решающую роль, а условные сравнения способны повлиять на национальную безопасность.

Валтонен подчеркнула, что Россия остается долгосрочной угрозой, а «слабое» соглашение оставит Украину беззащитной перед новой агрессией. Между НАТО и гарантиями для Киева требуется четкий «защитный барьер».

Финляндия солидарна с Украиной, но осторожна по поводу «гарантий безопасности», которые могут возлагать долгосрочные обязательства. Эксперты предупреждают: упоминания «Статьи 5» вне НАТО создают ложные ожидания, подрывают доверие к Альянсу и могут спровоцировать Россию на проверку обязательств Запада.

Война уносит человеческие жизни

Президент Владимир Зеленский сообщил, что с начала полномасштабного вторжения погибли 55 тысяч украинских защитников, а значительное число считаются пропавшими без вести.

Напомним, в феврале 2025 года в разговоре с NBC глава государства заявил, что за время войны погибли более 46 тысяч украинских военных, десятки тысяч пропали без вести или находятся в плену.

Что касается потерь врага, то за сутки составили 770 единиц живой силы и 271 единицу техники, сообщает Генеральный штаб ВСУ. Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 1243840 человек.

