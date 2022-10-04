Шеф-повар из Краматорска кормит бургерами одесситов и помогает ВСУ (видео)

Краматорск – город в Донецкой области. С октября 2014 там находилась Донецкая областная администрация. В начале 2022 года там проживало 146 тысяч человек. Наш герой – один из них.

«Мы не впервые бежим от войны»

Владимир Антипов – шеф-повар. Жил в Краматорске, а работал в ресторане в соседнем городе – Славянске. В Одессе живет с весны этого года. Когда «началось», Владимир отправил семью и родителей за границу к родственникам и вернулся в родной Краматорск. Позже ему позвонил уже давно живущий в Одессе брат и предложил переехать к нему. Так же было и 8 лет назад.

– Мы не первый раз бежим от войны, – вспоминает Владимир. – Тогда, после освобождения Краматорска, мы сразу вернулись домой. С тех пор мы не распаковывали «тревожный чемоданчик» – просто регулярно обновляли продукты и воду.

Теперь Владимир не знает, вернется ли обратно в Краматорск. Говорит, что больше не будет рисковать и покупать жилье. Также он не строит планы и долгосрочные стратегии по бизнесу: «Я уже не загадываю заранее. Не хочу».

«Сделано в Украине»

В Одессе Владимир сразу же нашел работу поваром в ресторане. Поработал там некоторое время. А потом один из знакомых одесситов предложил ему попробовать открыть свое дело. Опыта руководить своим бизнесом не было, но Владимир решил рискнуть.

Ресторанный бизнес – очень дорогая штука, – рассказывает Владимир. – Люди видят уже конечный результат. Они не знают, сколько людей, например, задействовано, чтобы пожарить порцию картофеля. А там – не только повар: посудомойка, администратор, официант, интерьер, тепло… Вот почему решили открыть street food.

Перед тем как открыться, он попробовал много одесского фаст-фуда, и решил, что его бургеры и шаурма будут отличаться от других. Поэтому соусы к блюдам не покупают, а готовят самостоятельно. Кроме того, к мясу добавляют много свежих сезонных овощей.

Продукты, их вкус и качество, отмечает Владимир, очень схожи с теми, с которыми он работал на Донбассе, ведь их к ним привозили именно из южных регионов. А вот что действительно отличается, так это одесская вода. Сначала даже для себя использовали только покупную воду – не могли привыкнуть к воде из водопровода. Несколько другими оказались и вкусы одесситов. Так, по наблюдениям Владимира, одесситы очень любят вкус бочковых огурцов. И просят к бургерам добавлять именно их.

Волонтерская бухгалтерия

За день в кафе готовят порядка 30-40 порций шаурмы и бургеров. Для переселенцев и военных предоставляют скидку. Владимир говорит, что уже появились постоянные покупатели как среди местных, так и тех, кто здесь недавно и даже земляки находятся. Люди приходят пообщаться, ведь в команде – коллеги Владимира по работе в Славянске.

Сначала было заявлено, что вся прибыль от деятельности будет направляться на нужды ВСУ. Так и поступают. На собранные средства закупают форму и снаряжение, отчеты публикуют в Инстаграме. Отдельно и готовят для подшефных военных.

– Отзывы от ребят получаем часто. Иногда и видео посылают. Говорят, будто в городе побывали. Это очень приятно.

Этот материал создан благодаря ОО «Интерньюз-Украина» в рамках программы «Украинский фонд быстрого реагирования», реализуемой IREX при поддержке Государственного департамента США. Содержимое является исключительной ответственностью «Одесской жизни» и не обязательно отражает взгляды Государственного департамента США и IREX.

Фото автора и из Instagram кафе