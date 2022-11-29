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На границе с Молдовой застряли сотни авто: почему не работают пункты пропуска?

На границе с Молдовой застряли сотни авто: почему не работают пункты пропуска?

Непростая ситуация сложилась сегодня утром, во вторник, 29 ноября 2022, на украинско-молдавской границе в Одесской области – из-за того, что на пограничных пунктах отключили свет, в Молдову не могут выехать десятки автобусов и сотни фур и легковых авто. При этом у пограничников нет бензина, и они не могут запустить генераторы.

По информации пограничной полиции Молдовы, по состоянию на 12:00 не функционируют пункты пропуска «Паланка – Маяки – Удобное», «Чадыр-Лунга – Новые Трояны», «Басарабяска – Серпневое, «Вулканешты – Виноградовка», «Тудора – Староказачье» и «Мирное – Табаки».

Ситуацию усугубляет то, что большинство пассажиров заранее купили билеты на самолеты, которые должны вылететь через несколько часов из аэропорта Кишинева. И если проблему не удастся решить быстро, люди опоздают на рейсы.

Сейчас застрявшие на границе люди обрывают горячую линию Госпогранслужбы с просьбами найти хоть какой-то выход из ситуации. Пограничники отказываются принимать у автомобилистов бензин, чтобы запустить наконец генератор, объясняя это тем, что «получится коррупция».

По состоянию на 12:52, электроснабжение части пунктов пропуска возобновили.

Напомним, что сегодня в Одессе и области продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Источник и фото: Думская

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Редакция ПРОФИЛЬ

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