Ключевые моменты:

103-летний Василий Хомиженко — самый старший волонтер Одесской области, ветеран Второй мировой войны и житель поселка Бессарабское.

Несмотря на почтенный возраст и проблемы со здоровьем, он регулярно донатит из пенсии и помогает ВСУ через волонтерский центр «Еднисть».

Жизненная философия Василия Хомиженко — труд, оптимизм и поддержка фронта, а главное желание — дождаться окончания войны.

Возможность работать — это главное в жизни

С Василием Степановичем читатели «Одесской жизни» уже знакомы, однако каждый разговор с ним — это новые впечатления, неординарные мысли и жизненная мудрость.

— Василий Степанович, искренне поздравляем вас с днем рождения. Как вы себя чувствуете в таком почтенном возрасте?

— Первые сто лет для меня пролетели, как одно мгновение, а вот последние три время начало тянуться. Что для меня главное в жизни? Возможность работать. До ста лет я и машину водил, и в винограднике управлялся, и по дому что-то делал. Сейчас уже не могу — стал подслеповатым, глуховатым, а самая сложная проблема — ноги не носят. Передвигаюсь по дому с двумя палками. В целом я недоволен своим здоровьем: вроде бы ничего не болит — а ходить тяжело. Плохо еще и то, что читать не могу. Но, как всегда, отправил помощницу на почту подписать газеты — областную «Одесскую жизнь» и местную «районку». Она говорит: «Вы же слепой, зачем?» А как это зачем? Газеты нужно выписывать. Не понимаю тех людей, которые не подписываются на газеты. Интернет — это две строки, а в газетах большие интересные статьи, рассказы о жизни, о людях.

Газету читает — и двух зайцев убивает

Читает уважаемому ветерану жена Мария Михайловна. Читает и переводит.

— Есть у меня еще одна проблема — я хорошо владею румынским и русским языками, а вот украинским — слабовато. Таким образом убиваю двух зайцев: и новости узнаю, и язык изучаю.

Кстати, в 90 лет я начал изучать английский язык. Еще каждый день слушаю по транзистору новости как на украинском, так и на румынском. Особенно нравится слушать украинские песни. Я очень люблю музыку, особенно когда музыкальные произведения исполняются на аккордеоне. Ведь когда после войны я вернулся из концлагеря, то работал в Лисичанске на шахте. Отец подарил мне хороший, теплый бушлат, и я этот бушлат обменял на гармошку. Правда, во время голодовки ее пришлось обменять на продукты. Но потом я приобрел аккордеон и играл на праздниках в Доме культуры, в детдоме, для друзей.

— А бокал вина позволяете себе за обедом?

— Только по праздникам. Недавно выпил на День энергетика — я ведь двадцать лет проработал в энергетике. А мой общий трудовой стаж — 60 лет.

Без народной поддержки на фронте — никак

— Вы активно занимаетесь волонтерством. Как вам удается с пенсии донатить немалые суммы?

— Ой, оставьте. Мне хватает. А ребятам, которые воюют, как помогал, так и буду помогать. А как иначе — сам прошел через войну и, к сожалению, хорошо знаю, что это такое. Там без народной поддержки никак. Государство — государством, но когда помогают обычные люди, это поднимает моральный дух военных.

— В прошлом году вы за собственные средства сделали буржуйку на фронт.

— Да, и очень хорошую сделал Игорь Коев — предприниматель и волонтер, чтобы возле нее можно было не только просушиться и согреться, но и приготовить еду. На войне это жизненно необходимая вещь. Почти с каждой пенсии передаю по две тысячи в Бессарабский волонтерский центр «Еднисть» — там девушки формируют посылки на фронт, они знают, что нужно купить. Моя жена Мария Михайловна плетет коврики для ребят. Пока жив — буду помогать нашим защитникам, им там очень нужна поддержка.

— Как планируете праздновать день рождения?

— Мое любимое блюдо — домашние пельмени. Жена каждое воскресенье лепит мне их по 150 штук. Кстати, после смерти первой жены я женился во второй раз в 90 лет. В этом году уже 13 лет, как мы вместе.

Так что для меня главное, чтобы пельмени были. Я не любитель больших банкетов. Как обычно — соберется родня, соседи, придут поздравить из Бессарабского поселкового совета. Посидим, поговорим о жизни. Мне не хватает общения. Спать днем я не привык, поэтому немного похожу, послушаю телевизор, радио. Завтрак, обед и ужин у нас строго по расписанию. Уже за двадцать первый час, скоро сядем обедать. Сегодня на обед мой любимый борщ.

— Василий Степанович, что вы пожелаете читателям нашей газеты?

— Не терять оптимизма, никогда не опускать руки. И главное — крепкого здоровья, достатка в каждый дом, и чтобы в нашем государстве появился руководитель, который навел бы порядок в Украине. А еще я хочу проснуться утром — и услышать, что война закончилась.

Читайте также: