Новости Одессы и Одесской области

101-летний волонтер: как помогают воинам старейшие жители Тарутино

101-летний волонтер: как помогают воинам старейшие жители Тарутино

Свое милосердие и соучастие проявляют и самые уважаемые жители Тарутино — 93-летняя Валентина Маринова и Василий Хомиженко, который в начале января отпраздновал свой 101-й год рождения.

Тетя Валя, как ее называют жители поселка, собрала пакеты с подушками, одеялом, одеждой и продуктами и, написав небольшое письмо о большом желании помочь ребятам, отправила с посыльным все в волонтерский женский клуб для дальнейшей передачи на фронт.

Валентина Маринова

А Василий Степанович — ветеран Второй мировой войны — добавил к общей помощи волонтерского клуба свои 5 тысяч гривен на приобретение необходимых вещей.

Игорь Коев и Василий Хомиженко

Еще 5 тысяч он передал Тарутинскому кузнецу Игорю Коеву, который с началом войны изготавливает буржуйки для фронта — о нем «Одесская жизнь» уже рассказывала читателям. Так, на деньги долгожителя Игорь закупил все необходимое для работы и сделал особую — именную — печку-буржуйку и пригласил ветерана лично принять работу. Таким образом, красивая, украшенная государственным гербом, печь теперь будет греть тех, кто отвоевывает нашу свободу. Огромная благодарность этим невероятным людям!

печка

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФИЛЬ
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