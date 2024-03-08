101-летний волонтер: как помогают воинам старейшие жители Тарутино

Тетя Валя, как ее называют жители поселка, собрала пакеты с подушками, одеялом, одеждой и продуктами и, написав небольшое письмо о большом желании помочь ребятам, отправила с посыльным все в волонтерский женский клуб для дальнейшей передачи на фронт.

А Василий Степанович — ветеран Второй мировой войны — добавил к общей помощи волонтерского клуба свои 5 тысяч гривен на приобретение необходимых вещей.

Еще 5 тысяч он передал Тарутинскому кузнецу Игорю Коеву, который с началом войны изготавливает буржуйки для фронта — о нем «Одесская жизнь» уже рассказывала читателям. Так, на деньги долгожителя Игорь закупил все необходимое для работы и сделал особую — именную — печку-буржуйку и пригласил ветерана лично принять работу. Таким образом, красивая, украшенная государственным гербом, печь теперь будет греть тех, кто отвоевывает нашу свободу. Огромная благодарность этим невероятным людям!