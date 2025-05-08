В этом году первого января он отпраздновал 102 года. И если вы думаете, что в 102 года жизнь останавливается, то сильно ошибаетесь, это не про Василия Степановича.

Свадьба — в 90, смартфон — в сто лет

Начнем с того, что в 90 лет Василий Степанович женился (он был вдовцом), в 100 лет освоил смартфон, обрабатывал свой виноградник и управлял стареньким автомобилем, который продал всего год назад.

Его бодрость духа, память, ясность ума поражают. Наше интервью длилось три часа, и за это время Василий Степанович ни разу не сбился и не передохнул. И хотя он ходит с палкой, но на здоровье не жалуется, только жалуется на зрение. Поэтому любит слушать со смартфона аудио-книги, «потому что читать уже тяжеловато».

Несколько месяцев прятались в яме от румын

Родился Василий Степанович в 1923 году в селе Троицкое Чимишлийского района Молдовы. Окончил семь классов румынской школы. Поступил в индустриальную гимназию под Кишиневом, затем в училище в Белгород-Днестровском районе на слесаря.

В 1942-м переехал к двоюродному брату Семену в Тарутино — брат имел собственную кузницу, в которой и работал Василий Степанович до 1944 года. А потом началась другая жизнь.

— Как вы стали солдатом?

— Первого января 1944 года мне исполнился 21 год, и по румынским законам я подлежал призыву. В румынскую армию, конечно, я идти не хотел, поэтому решил покинуть Тарутино и полевыми дорогами пошел к родителям в Троицкое. Там отец спрятал меня и младшего брата Павла. К нам постоянно приходили румынские жандармы с проверками, обыскивали дома, сараи. Тогда отец пошел за пять километров от села, выкопал яму, и ночью вместе с братом перевел нас туда. Там мы прятались несколько месяцев. Но потом жандармы начали с собаками обыскивать и поля. Поэтому родители решили, что нам лучше самим пойти к румынам, иначе, если найдут, — убьют или покалечат.

Нас сразу отправили в Бухарест в учебный лагерь, но вскоре вышел приказ, что солдат украинской, русской национальности надо разоружить, и нас отправили в Кагульский уезд копать траншеи. Когда наши войска начали приближаться, нас всех собрали и приказали идти в румынский тыл вдоль реки Прут. По дороге мы с братом убежали домой. А когда вскоре пришли наши, я сразу добровольцем пошел на фронт в составе 213-го полка 37-й армии 3-го Украинского фронта.

Из окружения — в концлагерь

— Вы были и в окружении, и в концлагере.

— С полком мы прошли Румынию, потом Болгарию, оттуда дошли до Югославии. Когда нас перебросили в Венгрию, в районе озера Балатон мы вступили в яростный бой с немцами. Только не путайте с известной Балатонской операцией — она произошла аж в марте 1945 года. А наша битва 3-го Украинского фронта в истории называется как Алатин-Капошварская операция.

Это было 8 декабря — мы сражались, пока не закончились боеприпасы, и попали в окружение. Найдя лазейку, начали отступать. Нас гнали немцы на самоходках и мотоциклах. Когда в командира попала пуля, отступление полка стало хаотичным. Мы с братом добежали до какого-то села и шмыгнули в подвал — там уже пряталось четверо наших бойцов. Вечером в подвал наведался хозяин усадьбы — венгр, он и сдал нас немцам. Это было 9 декабря 1944 года. Так мы с братом попали в концлагерь.

Там нас почти не кормили. Сначала еще давали какую-то баланду, а потом только теплую воду. Люди умирали каждый день.

Далее этапом погнали в Австрию. Затем эшелоном повезли на запад. Ночью, когда поезд остановился в поле, мы с братом и сбежали. Прятались двое суток, потом увидели наших солдат — от них мы узнали, что война закончилась. Они везли хлеб в лагерь для наших гражданских, который был на подконтрольной американцам территории. Мы пошли вместе с ними.

Возвращение домой

— В первый же день мы пошли на реку, потому что не мылись несколько месяцев, завошивились страшно. Вода была очень холодная, после этого у меня началась ревматическая лихорадка. Меня отправили в больницу. Но я не долечился, потому что наш лагерь должны были эвакуировать в Советский Союз и я очень волновался, что меня забудут. Поэтому, как только смог ходить с палкой, вернулся в лагерь. Нас перевезли в лагерь для военнопленных. Там нас много раз допрашивали служащие НКВД. Тех, кого подозревали в сотрудничестве с немцами, отправляли в соседний лагерь. Наша с братом история подозрений не вызывала.

— Расскажите, пожалуйста, когда наконец вернулись на Родину?

— После отправки в СССР, на железнодорожной станции Чоп нас с братом разлучили — его отправили в Сталинград на тракторный завод, а меня, больного, — на Донбасс работать в шахте. Там мне и пригодились мои знания кузнечного дела — меня перевели в кузницу. Я проработал почти год, а когда снова вернулась лихорадка, меня отпустили домой. В августе 1946-го началась моя мирная жизнь.

Мирная жизнь

— Учитывая, что я был грамотным, меня отправили работать в

Сельхозбанк, там я освоил бухгалтерское дело. Потом перевели в Госбанк, где встретил свою любовь — Лидию Васильевну. Поженились, но детей Бог нам не дал.

В 1977 году мы переехали к моим младшим братьям в Кишинев, думали — вместе встретить старость, а получилось так, что всех своих братьев я похоронил. В 1999-м вернулись в Тарутино, а в мае 2010-го моя Лидия ушла из жизни. Одному было очень тяжело.

В 2013 году я познакомился с Марией Попадюк — она сама из Кодымы, на пятнадцать лет младше меня. Мария приезжала к дочери в гости, а та — моя соседка. Мы понравились друг другу, я сделал предложение, дал месяц подумать, и она согласилась.

— Если бы знала, что ты так долго будешь жить, то не пошла бы за тебя, — присоединяется к разговору Мария Михайловна. — Шучу, конечно же. Василий Степанович чуткий, добрый, внимательный человек. Он умелый хозяин. Сейчас ему тяжеловато, но он любит копаться на виноградниках, мастерить. Мы за 12 лет даже ни разу не поссорились.

— Моя Мария — замечательная, люблю ей напевать песню «Слышишь, слышишь, очаровательная Маричка, я к твоему сердцу тропинку проложу…», — продолжает Василий Степанович, — У меня хорошая старость, вокруг меня близкие люди — жена, дочь Светлана, ее муж Андрей. Они поддерживают меня, заботятся. Денег на жизнь нам хватает, еще поселковый совет мне раз в квартал предоставляет девять тысяч гривен, их я отдаю ребятам на фронт.

Неужели жизни миллионов людей ничего не стоят?

— Что вы можете сказать о сегодняшней войне?

— Честно, для меня — это какая-то глупость, мне даже в голову не приходило, что на Украину нападет Россия. Мы же бок о бок воевали, делили кусок хлеба, гнали фашистов с нашей земли. Неужели наша кровь, жизни миллионов людей, погибших во Вторую мировую, ничего не стоят? Это очень несправедливая война. Невероятно жаль наших защитников — такие молодые, им надо жить, растить детей, помогать родителям. Очень надеюсь, что сообщество мира сможет заставить Путина закончить эту ужасную войну и подписать мирный договор. Война — это горе, боль, слезы матерей. Я это пережил, поэтому как могу помогаю нашим военным. С первых дней войны предоставляю деньги волонтерам. Несколько раз заказывал печку-буржуйку с сушилками и плитой, потому что знаю, как нужно тепло и горячая еда на передке.

— Он не только военным помогает, — добавляет жена, — Недавно узнал, что собирают средства для онкобольной из Бессарабского. Говорит мне: «Надо этой женщине послать деньги, такая молодая, она должна жить, у нее дети…», и я с ним всегда соглашаюсь.

Секрет долголетия и мечты в сто лет

— Василий Степанович, в чем секрет вашего долголетия?

— Мне кажется, что в рюмке сухого домашнего вина — каждый день на обед выпиваю 100 граммов. Никаких диет нет, ем то, что все, на обед обязательно первое блюдо. Очень люблю украинский борщ и пельмени. Моя Мария меня балует, лепит домашние, вкусные пельмени.

— Сейчас у меня одна мечта — дожить до конца войны и чтобы в Украине наступил мир.

— Когда и как вы празднуете День Победы?

— Всегда 9 мая. В этот день я иду к памятнику погибшим воинам, возлагаю цветы. Сажусь рядом на скамейку, вспоминая те суровые времена, своих однополчан, которые не дождались Победы. Потом иду домой — жена накрывает праздничный обед, выпиваю боевые сто грамм. В этот день меня всегда приходят поздравить руководители поселкового совета, соседи, знакомые. Я много не пью, но угощать люблю. Кстати, давайте по рюмке хорошего вина, у меня очень вкусное вино, с собственного виноградника.

На снимках: Василий Хомиженко — ветеран Второй мировой войны; Василий Хомиженко с женой Марией и дочерью Светланой



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