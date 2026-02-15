Ключевые моменты:

В Одесской области завершился региональный этап конкурса «Учитель года–2026», из 66 претендентов в финал вышли 25 педагогов.

Стали известны победители в четырех номинациях, которые представят регион на национальном уровне.

Конкурс привлек рекордное количество молодых и перспективных учителей, организационно-методическое сопровождение обеспечила Одесская академия непрерывного образования.

Об этом сообщил глава Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

Таким образом, Одесскую область будут представлять на всеукраинском уровне те, кто занял первые места:

в номинации «Английский язык» – Финогеева Галина Владимировна, Одесский лицей №1 имени А.П. Быстриной;

в номинации «Математика» – Баева Екатерина Олеговна, Одесская гимназия № 26;

в номинации «Начальное образование» – Бучкова Анна Витальевна, Бессарабский лицей Болградского района;

в номинации «Гражданское образование» – Лучинский Илья Артурович, Одесский лицей №62.

«И хочу сказать откровенно: я горжусь нашими педагогами. Горжусь тем, что в образовании Одесщины – такие молодые, талантливые, красивые в своей профессии победители… И каждый продемонстрировал не просто профессиональность, а внутреннюю силу, современность мышления, любовь к детям и подлинное лидерство… Образование Одесщины – регион возможностей. И сегодня я еще раз убедился: эти возможности создает сильное, молодое, вдохновенное поколение учителей. Вы – наша гордость!», – поделился Александр Лончак.

