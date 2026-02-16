Ключевые моменты:

В Раздельнянском районе Одесской области подтоплены 93 дома в 15 населенных пунктах, в Березовском – ещё 75 домов.

В пострадавших районах прошли экстренные заседания комиссий ТЭБ и ЧС.

К ликвидации последствий привлечены ГСЧС, местные власти и техника предпринимателей.

Проводится обследование жилья и готовятся решения о частичной компенсации ущерба.

Где самая сложная ситуация?

Предчарительно, по состонию на 16 февраля 2026 года, в Раздельнянском районе пострадали 15 населенных пунктов (в частности, Степановская, Захарьевская, Цебриковская и Великомихайловская громады). Там вода зашла в 93 дома.

В Березовском районе подтоплено 75 жилых домов в пяти громадах: Николаевской, Чогодаровской, Ширяевской, Петроверовской и Чернянской.

Ликвидация последствий

По словам Кипера, ситуация остаёеся на постоянном контроле областной военной администрации.

Сейчас на местах работает тяжелая техника: экскаваторы, самосвалы, погрузчики и ассенизаторские машины. На помощь спасателям ГСЧС и коммунальщикам пришли местные предприниматели и волонтеры со своей техникой. Профильные службы продолжают мониторить уровень воды, чтобы оперативно среагировать в случае новых прорывов.

Вопрос выплат и компенсаций

Самый важный вопрос для жителей – восстановление жилья. Сейчас представители местных советов и профильных служб проводят обход пострадавших домов. Каждое повреждение фиксируется в специальных актах – это необходимо для расчета суммы компенсаций.

В громадах созывают внеочередные сессии, чтобы перенаправить бюджетные деньги на помощь людям. По словам Олега Кипера, механизмы выплат уже прорабатываются.

