- В Раздельнянском районе Одесской области подтоплены 93 дома в 15 населенных пунктах, в Березовском – ещё 75 домов.
- В пострадавших районах прошли экстренные заседания комиссий ТЭБ и ЧС.
- К ликвидации последствий привлечены ГСЧС, местные власти и техника предпринимателей.
- Проводится обследование жилья и готовятся решения о частичной компенсации ущерба.
Где самая сложная ситуация?
Предчарительно, по состонию на 16 февраля 2026 года, в Раздельнянском районе пострадали 15 населенных пунктов (в частности, Степановская, Захарьевская, Цебриковская и Великомихайловская громады). Там вода зашла в 93 дома.
В Березовском районе подтоплено 75 жилых домов в пяти громадах: Николаевской, Чогодаровской, Ширяевской, Петроверовской и Чернянской.
Ликвидация последствий
По словам Кипера, ситуация остаёеся на постоянном контроле областной военной администрации.
Сейчас на местах работает тяжелая техника: экскаваторы, самосвалы, погрузчики и ассенизаторские машины. На помощь спасателям ГСЧС и коммунальщикам пришли местные предприниматели и волонтеры со своей техникой. Профильные службы продолжают мониторить уровень воды, чтобы оперативно среагировать в случае новых прорывов.
Вопрос выплат и компенсаций
Самый важный вопрос для жителей – восстановление жилья. Сейчас представители местных советов и профильных служб проводят обход пострадавших домов. Каждое повреждение фиксируется в специальных актах – это необходимо для расчета суммы компенсаций.
В громадах созывают внеочередные сессии, чтобы перенаправить бюджетные деньги на помощь людям. По словам Олега Кипера, механизмы выплат уже прорабатываются.
