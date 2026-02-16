Ключевые моменты:

  • Масница (Колодий) — древний украинский праздник, предшествующий Великому посту и символизирующий весеннее пробуждение природы.
  • Обряд «волочения колодки» носил воспитательный характер и касался неженатой молодежи.
  • Главное обрядовое блюдо — вареники с творогом, а не блины.
  • Масница и российская Масленица различаются по содержанию, символике и традициям.

Масница, или Колодий, — это не просто неделя перед Великим постом. Это живая традиция, в которой переплелись шутки, символы семейного счастья и представления предков о весеннем обновлении мира. Сегодня, когда украинцы все внимательнее присматриваются к собственному культурному наследию, интерес к этому празднику вновь растет.

О том, как на Балтщине праздновали Колодия, почему неделю называли Бабской и зачем парням «волочили колодку», «Одесской жизни» рассказал директор Балтского исторического музея, краевед Петр Ткач. Его объяснения помогают понять не только сам обряд, но и более глубокий смысл этой древней традиции.

Этот материал опирается на локальные традиции и опыт музейных исследований, чтобы отделить подлинную украинскую Масницу от навязанных интерпретаций и вернуть празднику его аутентичное звучание.

Почему это Бабская неделя?

Украинский праздник Масница, или Колодий, в советские времена был несправедливо отодвинут. Вместо него украинцам навязали российскую Масленицу. Сегодня мы возвращаемся к своим родным традициям, обычаям и обрядам.

Среди традиционных украинских обрядов особое место занимает уникальный праздник Колодия. На Балтщине этот обряд возрождают участники Народного самодеятельного казачьего хора «Будьмо» и сотрудники Балтского исторического музея.

Украинский праздник Колодий, Масница, Запусты, Пущение, Заговины, Сырная неделя на Балтщине отмечали накануне Великого поста — последней недели мясниц*. Праздник символизирует окончание зимы и начало весны.

Петр Ткач
Директор Балтского исторического музея, краевед Петр Ткач

— В наших краях эта неделя больше всего известна как обряд Колодия, Сыропустная неделя или Масница. Это последняя неделя перед Великим постом, когда еще можно было играть свадьбы. Хотя в эти дни свадьбы уже не справляли, потому что на Сыропустной неделе не употребляли скоромную пищу. Преобладали молочные блюда. Среди самых почетных были вареники с творогом и маслом (отсюда и Масница). Эту неделю наши предки также называли Бабской неделей, а Колодий — Бабским праздником, — рассказывает Петр Ткач.

Вареники к Маснице готовы — осталось отварить
Вареники к Маснице готовы — осталось отварить

На Масницу юношей и девушек, которые не вступили в брак, ожидало «женское наказание» — Колодий. Главными действующими лицами обряда были женщины, отсюда и Бабская неделя. Каждый день недели имел свое название. В понедельник «колодка родилась», во вторник «крестилась», в среду были «крестины», в четверг она «умирала», в пятницу ее «хоронили», в субботу — «оплакивали». А «волочить колодку» молодежи приходилось в воскресенье — последний день Масницы.

«Не женился — так колодку носи!»

Волочение колодки парнями
Так раньше выглядело волочение колодки парнями

В эту неделю парням, которые не женились, старшие женщины привязывали к ноге деревянную колодку в знак неодобрения того, что они не вступили в брак вовремя: «Не женился — так колодку носи!».

Так Бог брака не только благословляет союз, но и наказывает тех, кто легкомысленно относится к семейной жизни. Все это сопровождалось веселыми шутками и прибаутками. Этот атрибут парень должен был волочить за собой до тех пор, пока не заплатит девушкам выкуп — деньгами или подарками: конфетами, бусами, лентами, шелковым платком.

Колодка и вареники
Колодка готова

Сам праздник наполнен весельем. Бог Колодий шутит, но одновременно и поучает тех, кто не женился. Он заботится не только о супружеской жизни, но и о здоровье и радостях семьи, оберегает от болезней.

— Такие обряды имели воспитательное значение. Они склоняли к размышлениям о продолжении рода, о выборе невесты, — говорит краевед.

А как же отмечали незамужних девушек? С ними обходились деликатнее. Девушкам привязывали небольшую Колодку к левой руке. Специально к этому дню колодки для юношей и девушек украшали яркими лентами и бумажными цветами.

Масленица и Масница — совсем разные праздники

Масница, Колодий — праздник весеннего пробуждения природы, один из праславянских праздников, не имеющий ничего общего с российской Масленицей. По древней украинской традиции на Масницу варили и до сих пор варят вареники с творогом (отсюда и «сыропустная»). Главным угощением являются именно вареники с творогом и сметаной, а также пироги с творогом.

На казацких землях вареники с творогом были основной ритуальной едой. А казацкая шутка «на Масницу и турки вареники едят» до сих пор бытует на Балтщине. Поэтому и в эту Масницу в большинстве семей будут на столе вареники с творогом.

— Следует понимать, почему Масленица и Масница звучат похоже. В России блины жарили на растительном масле («постное масло»). В Украине же масло — это жирный продукт из молока. Известно, что название обряда на другие земли принесли украинские священники, которые веками служили далеко за пределами родной страны, — убежден Петр Ткач.

Краевед отмечает, что российский праздник и наша Масница различаются не только блюдами, шутками и песнями. Они противоположны по своей сути.

В украинской традиции Масница известна также как Колодий. И это не просто неделя веселья. Колодий — древний праздник прощания с зимой и встречи весны.

Название «Колодий» связано с образом Бога брака, который олицетворял силу жизни, единство, любовь и примирение.

Вареники — да! А что насчет блинов?

По древней украинской традиции первенство принадлежит вареникам с творогом, щедро политым сметаной и маслом. Вареники символизируют достаток, ими сытно наедались перед периодом воздержания — постом.

Мальчик ест вареники
Какой казак не любит вареники?
Блины на Масницу
Блинами тоже угощались
Женщина в народном наряде ест блин
Женщина в народном наряде угощается блином

Что касается блинов, единого мнения нет. Одни исследователи считают, что их по всей Украине начали выпекать в советское время, когда вводились одинаковые праздники на территории СССР, чтобы забывались коренные традиции народов. Другие утверждают, что тонкие блины с творожной начинкой — налистники — также были известны издавна. Поэтому на праздничном столе присутствовали оба блюда. Но вареники — ведущая обрядовая еда.

Обряд сожжения Марены

Обряд сожжения Марены
Обряд сожжения Марены

Традиционным на Колодия является сожжение чучела Зимы, которое также называют «Марена». Обряд символизирует проводы холодов и рождение новой жизни.

— Для нас такие праздники — это прежде всего украинские традиции, которые приобрели особое значение в годы войны. Это знания, которые мы должны пронести через поколения и передать потомкам. Ведь обряды, песни, хороводы — важная составляющая нашей культуры, которую мы обязаны возрождать, — убежден Петр Ткач.

Чучело зимы
Чучело зимы
Чучело зимы
Символ зимы должен быть сожжен

По народному поверью, Колодий помогает природе проснуться от сна, наполняет землю солнечной энергией. Это начало нового цикла ухаживаний и поиска пары для создания семьи и продолжения рода.

Когда поститься, а когда праздновать

  • Дата Масницы зависит от Пасхи и начала Великого поста.
  • В этом году Сыропустная неделя продлится с 16 по 22 февраля.
  • С 23 февраля начнется Великий пост.
  • Пасха в этом году ранняя — приходится на 12 апреля.

*Мясницы — период после поста, когда по закону православной церкви разрешается употреблять мясную пищу, вступать в брак и т. д.

Фото Юрия Федорчука

