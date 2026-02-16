Ключевые моменты:

Масница (Колодий) — древний украинский праздник, предшествующий Великому посту и символизирующий весеннее пробуждение природы.

Обряд «волочения колодки» носил воспитательный характер и касался неженатой молодежи.

Главное обрядовое блюдо — вареники с творогом, а не блины.

Масница и российская Масленица различаются по содержанию, символике и традициям.

Масница, или Колодий, — это не просто неделя перед Великим постом. Это живая традиция, в которой переплелись шутки, символы семейного счастья и представления предков о весеннем обновлении мира. Сегодня, когда украинцы все внимательнее присматриваются к собственному культурному наследию, интерес к этому празднику вновь растет.

О том, как на Балтщине праздновали Колодия, почему неделю называли Бабской и зачем парням «волочили колодку», «Одесской жизни» рассказал директор Балтского исторического музея, краевед Петр Ткач. Его объяснения помогают понять не только сам обряд, но и более глубокий смысл этой древней традиции.

Этот материал опирается на локальные традиции и опыт музейных исследований, чтобы отделить подлинную украинскую Масницу от навязанных интерпретаций и вернуть празднику его аутентичное звучание.

Почему это Бабская неделя?

Украинский праздник Масница, или Колодий, в советские времена был несправедливо отодвинут. Вместо него украинцам навязали российскую Масленицу. Сегодня мы возвращаемся к своим родным традициям, обычаям и обрядам.

Среди традиционных украинских обрядов особое место занимает уникальный праздник Колодия. На Балтщине этот обряд возрождают участники Народного самодеятельного казачьего хора «Будьмо» и сотрудники Балтского исторического музея.

Украинский праздник Колодий, Масница, Запусты, Пущение, Заговины, Сырная неделя на Балтщине отмечали накануне Великого поста — последней недели мясниц*. Праздник символизирует окончание зимы и начало весны.

— В наших краях эта неделя больше всего известна как обряд Колодия, Сыропустная неделя или Масница. Это последняя неделя перед Великим постом, когда еще можно было играть свадьбы. Хотя в эти дни свадьбы уже не справляли, потому что на Сыропустной неделе не употребляли скоромную пищу. Преобладали молочные блюда. Среди самых почетных были вареники с творогом и маслом (отсюда и Масница). Эту неделю наши предки также называли Бабской неделей, а Колодий — Бабским праздником, — рассказывает Петр Ткач.

На Масницу юношей и девушек, которые не вступили в брак, ожидало «женское наказание» — Колодий. Главными действующими лицами обряда были женщины, отсюда и Бабская неделя. Каждый день недели имел свое название. В понедельник «колодка родилась», во вторник «крестилась», в среду были «крестины», в четверг она «умирала», в пятницу ее «хоронили», в субботу — «оплакивали». А «волочить колодку» молодежи приходилось в воскресенье — последний день Масницы.

«Не женился — так колодку носи!»

В эту неделю парням, которые не женились, старшие женщины привязывали к ноге деревянную колодку в знак неодобрения того, что они не вступили в брак вовремя: «Не женился — так колодку носи!».

Так Бог брака не только благословляет союз, но и наказывает тех, кто легкомысленно относится к семейной жизни. Все это сопровождалось веселыми шутками и прибаутками. Этот атрибут парень должен был волочить за собой до тех пор, пока не заплатит девушкам выкуп — деньгами или подарками: конфетами, бусами, лентами, шелковым платком.

Сам праздник наполнен весельем. Бог Колодий шутит, но одновременно и поучает тех, кто не женился. Он заботится не только о супружеской жизни, но и о здоровье и радостях семьи, оберегает от болезней.

— Такие обряды имели воспитательное значение. Они склоняли к размышлениям о продолжении рода, о выборе невесты, — говорит краевед.

А как же отмечали незамужних девушек? С ними обходились деликатнее. Девушкам привязывали небольшую Колодку к левой руке. Специально к этому дню колодки для юношей и девушек украшали яркими лентами и бумажными цветами.

Масленица и Масница — совсем разные праздники

Масница, Колодий — праздник весеннего пробуждения природы, один из праславянских праздников, не имеющий ничего общего с российской Масленицей. По древней украинской традиции на Масницу варили и до сих пор варят вареники с творогом (отсюда и «сыропустная»). Главным угощением являются именно вареники с творогом и сметаной, а также пироги с творогом.

На казацких землях вареники с творогом были основной ритуальной едой. А казацкая шутка «на Масницу и турки вареники едят» до сих пор бытует на Балтщине. Поэтому и в эту Масницу в большинстве семей будут на столе вареники с творогом.

— Следует понимать, почему Масленица и Масница звучат похоже. В России блины жарили на растительном масле («постное масло»). В Украине же масло — это жирный продукт из молока. Известно, что название обряда на другие земли принесли украинские священники, которые веками служили далеко за пределами родной страны, — убежден Петр Ткач.

Краевед отмечает, что российский праздник и наша Масница различаются не только блюдами, шутками и песнями. Они противоположны по своей сути.

В украинской традиции Масница известна также как Колодий. И это не просто неделя веселья. Колодий — древний праздник прощания с зимой и встречи весны.

Название «Колодий» связано с образом Бога брака, который олицетворял силу жизни, единство, любовь и примирение.

Вареники — да! А что насчет блинов?

По древней украинской традиции первенство принадлежит вареникам с творогом, щедро политым сметаной и маслом. Вареники символизируют достаток, ими сытно наедались перед периодом воздержания — постом.

Что касается блинов, единого мнения нет. Одни исследователи считают, что их по всей Украине начали выпекать в советское время, когда вводились одинаковые праздники на территории СССР, чтобы забывались коренные традиции народов. Другие утверждают, что тонкие блины с творожной начинкой — налистники — также были известны издавна. Поэтому на праздничном столе присутствовали оба блюда. Но вареники — ведущая обрядовая еда.

Обряд сожжения Марены

Традиционным на Колодия является сожжение чучела Зимы, которое также называют «Марена». Обряд символизирует проводы холодов и рождение новой жизни.

— Для нас такие праздники — это прежде всего украинские традиции, которые приобрели особое значение в годы войны. Это знания, которые мы должны пронести через поколения и передать потомкам. Ведь обряды, песни, хороводы — важная составляющая нашей культуры, которую мы обязаны возрождать, — убежден Петр Ткач.

По народному поверью, Колодий помогает природе проснуться от сна, наполняет землю солнечной энергией. Это начало нового цикла ухаживаний и поиска пары для создания семьи и продолжения рода.

Когда поститься, а когда праздновать

Дата Масницы зависит от Пасхи и начала Великого поста.

В этом году Сыропустная неделя продлится с 16 по 22 февраля.

С 23 февраля начнется Великий пост.

Пасха в этом году ранняя — приходится на 12 апреля.

*Мясницы — период после поста, когда по закону православной церкви разрешается употреблять мясную пищу, вступать в брак и т. д.

Фото Юрия Федорчука