Старейшему волонтеру Тарутино исполнилось 102 года

Об этом сообщили в Бессарабском поселковом совете.

1 января, в День рождения Василия Степановича и его семью поздравили Бессарабский поселковый голова Савва Чернев, заместитель поселкового головы Елена Силоч и начальник отдела культуры и туризма поселкового совета Нина Шишкова.

Василию Степановичу вручили подарки и пожелали крепкого здоровья, веры в Победу, бодрости души и долголетия.

Василий Степанович стал свидетелем многих исторических событий. За плечами — непростые годы детства и юношества в румынской Бессарабии, военные годы и плен, восстановление государства после войны.

В поселковом совете отмечают, что Василий Степанович — образец для всех поколений, пример патриотизма и любви к родному краю. Несмотря на почтенный возраст он полон оптимизма и веры в светлое будущее нашей страны.

Напомним, ветеран регулярно помогает военным — передает деньги на лекарства и другие нужные им вещи. Впрошлом году Василий Хомиженко пожертвовал средства на изготовление печки для ВСУ.

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