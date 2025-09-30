Ключевые моменты:

В ночь на 30 сентября РФ атаковала Украину 65 дронами, большинство из которых были сбиты, но были и попадания. В Сумской области погибла семья с двумя маленькими детьми.

Более 26 тысяч человек в Черниговской области остались без света после удара по энергетике.

Украина нанесла ракетный удар по заводу в Брянской области РФ, который производит оборудование для военных нужд.

Продолжаются ожесточенные бои на востоке страны, сбит российский вертолет.

Воздушное нападение: россияне убили целую семью

Как сообщили в Воздушных силах, в ночь на 30 сентября враг атаковал Украину 65 ударными БПЛА, более 40 из них – шахеды.

Предварительно, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 6 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

В результате российского удара ночью, 30 сентября, в Сумской области погибли супруги и двое их детей. Об этом сообщил глава Сумской ОГА Олег Григоров.

По его словам, россияне прицельно атаковали ударным беспилотником жилой дом в селе Чернетчина Краснопольской громады. Из-под завалов спасатели деблокировали тела четырех погибших — родителей и их сыновей шести и четырех лет.

В результате атаки на объект энергетики в Черниговской области без электроснабжения остались более 26 тысяч абонентов. Отключения зафиксированы в Бобровице и близлежащих населенных пунктах, сообщили в «Черниговоблэнерго».

В РФ атаковано предприятие, производящее продукцию для военных нужд

29 сентября подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ, во время ракетного удара осуществили пуск четырех изделий по ОАО «Карачевский завод «Электродеталь» в Брянской области РФ. На территории объекта зафиксированы взрывы и пожар.

В Генштабе ВСУ отметили, что дальность полета ракет – более 240 километров. Атака произошла после сообщений о том, что США разрешили Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

Карачевский завод «Электродеталь» производит соединители для печатных плат, военной техники, самолетов, антенн, базовых станций и других систем, а также компоненты для различных измерительных приборов.

О ситуации на фронте и потерях врага за сутки

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 176 боевых столкновений. Самыми горячими остаются Покровское и Новопавловское направления. Активизировались бои и на Северо-Слобожанском и Курском направлениях, где за прошедшие сутки произошло 20 боевых столкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросил девять управляемых бомб, осуществил 181 обстрел, в том числе восемь – из реактивных систем залпового огня.

29 сентября главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, что украинские войска окружили некоторые российские подразделения на Добропольском направлении, а также, что ВСУ освободили примерно 175 квадратных километров и очистили почти 195 квадратных километров от российских диверсионных групп.

Однако армии РФ удалось продвинуться на Северском направлении в тактическом районе Константиновка-Дружковка.

Вчера противник нанес 51 авиационный удар, сбросил 104 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, осуществил 4463 обстрела, в том числе 126 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5531 дрон-камикадзе.

В ответ Силы обороны поразили три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и одно артиллерийское средство противника. Потери российских захватчиков за сутки составили 970 человек.

Также украинские воины обезвредили: