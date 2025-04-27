О чем говорит история

Россияне «претендуют» на Южную Пальмиру, утверждая, что Одесса была основана ими в 1794 году и что это «русский город».

Однако известно, что античным предшественником Одессы еще с V века до нашей эры считается древнегреческий город «Гавань Истриан». Существует информация, что в этом регионе обнаружены следы пребывания персидского царя Дария, который воевал со скифами.

Вторжение гуннов в 375 году на территории Северо-Западного Причерноморья на долгое время остановило цивилизованную жизнь в античном мегаполисе. И лишь в 1415 году город возродился в приграничном порту польского короля Владислава под названием Kaczubyeiow.

В 1538 году, после перехода Буго-Днестровского междуречья во владение Османской империи, турки установили свою власть над Кочубеем. По информации историка Александра Середы, в османских документах населенный пункт упоминается как средняя крепость с пристанью и маяком. В османско-турецком варианте его называли Коджабей или Качибей.

Археологические исследования подтверждают, что остатки древнего города сохранились под всем Приморским бульваром на полутораметровой глубине.

Одесские археологи провели раскопки и обнаружили уникальные 300-летние артефакты, доказав, что Хаджибей был не «селом», а настоящим морским форпостом. Одесский исследователь Андрей Красножон продолжает поиски Хаджибейского замка.

Татарско-украинская степь

С периода монгольской экспансии до 90-х годов XVIII века в причерноморских степях проживало преимущественно татарское население. Наряду с кочевниками край осваивали украинские земледельцы.

Население говорило на украинском и татарском языках. Украинским хорошо владели турецкие чиновники, ярлыки крымских ханов XV-XVI веков также были написаны на украинском.

На татарском говорили не только жители приграничных районов, но и рядовые казаки, а также их элита.

О взаимоотношениях обоих народов и освоении Причерноморья рассказал в своей монографии «Османско-украинское степное пограничье» Александр Середа, изучив османско-турецкие первоисточники. По его словам, история Украины и Турции переплетена многовековыми традициями, ведь турки на протяжении 320 лет владели Причерноморьем, включая Буго-Днестровское междуречье.

На этих территориях крымский хан выделял земли ногайцам, а в некоторых приграничных районах – казачьим отрядам, сформированным из бывших запорожцев и украинцев из польских владений.

В архивных документах описываются остатки материальной культуры, руины поселений, крепости, паланки, дорожные сооружения, водная инфраструктура. Наследие татар и турок было весьма ценным для оккупантов, которые активно использовали его, выдавая за свое. Россияне также присвоили земли, крестьян закрепостили, а ногайских татар уничтожили или переселили. Из 150 их деревень осталось лишь 15.

С тех пор факты, не соответствующие имперской мифологии, искажались, замалчивались и отрицались. В недавно опубликованной монографии «Очерки истории освоения Южной Украины XV-XVIII веков» авторы вновь опровергают имперскую мифологию, утверждая, что история Северного Причерноморья – это не только российско-большевистская колониальная политика, длившаяся всего 200 лет, но и история казачьего освоения степи, история Крымского ханства и Речи Посполитой.

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Мусульманские поселения и казацкие хутора

По Ясскому мирному договору, заключенному после окончания русско-турецкой войны 1787-1791 годов, украинские земли между реками Южный Буг и Днестр (так называемая Ханская Украина) вошли в состав Российской империи. С тех пор большинство украинских населенных пунктов ведут свое официальное летоисчисление, хотя оно является ошибочным.

Краевед из Великой Михайловки Вилен Ивис опровергает миф о том, что городок Гросулово на Кучургане был основан поручиком русской армии Иваном Гросулу. До подписания Ясского договора голландский инженер Франц де Воллан составил карту территорий Эдисана и их описание. На карте было отмечено село Богославка, которое до сих пор существует как часть Великой Михайловки. На противоположном берегу вдоль реки Кучурган находились татарские селения Сюкюр, Калмуат, Каси Мурза.

— Когда изучили рельеф местности и расположение сел, стало понятно, что именно на месте Сюкюр (Су-Кор) было построено Гросулово, — рассказал историк, ветеран российско-украинской войны, директор историко-краеведческого музея в Великой Михайловке Вилен Ивис. — К сожалению, в фондах музея Великой Михайловки нет документов, касающихся основания городка, но несомненным является факт существования на его месте татарских поселений и украинских хуторов с давних времен. Это подтверждают казацкие каменные кресты на сельских кладбищах.

Немало интересных фактов об истории Великомихайловщины может поведать краевед, археолог и исследователь древних поселений и стоянок, расположенных в долине реки Кучурган, Константин Третьяк.

Интересно, что в селе Яковлевка найдена антропоморфная статуя кеми-обинской культуры ранней бронзы. Это арийское божество почитали земледельцы, которые еще четыре тысячелетия назад были одними из первых, кто осваивал причерноморские степи.

Краевед также изучает новейшую историю, в том числе текущую российско-украинскую войну. Как непосредственный участник боевых действий, эта тема ему особенно близка и болезненна.

По его словам, многие экспонаты музея были переданы братом друга музейщика, офицером Савелием Феданом, который, к сожалению, героически погиб. Также поступают артефакты от земляков, отважно защищающих страну.

Музей воинской славы села Троицкое

Музей расположен в Доме народного творчества имени Ростислава Палецького Любашевской громады и включает более сотни экспонатов.

Портреты погибших земляков, а также бойцов из соседних сел, похороненных на местном кладбище, создают галерею героев, отдавших жизнь за Украину.

Посетители музея проявляют особый интерес к военным трофеям, включая остатки боеприпасов, амуниции, фрагментам уничтоженной вражеской бронетехники и другим артефактам.

— Все экспонаты были привезены бойцами или переданы ими непосредственно из зоны боевых действий. Первые артефакты еще в начале войны прислал Сергей Березовский, также поступали вещи от Кости Коваленко, Сергея Долгого и многих троичан, вставших на защиту Родины, — рассказал директор учреждения культуры и волонтер Александр Славинский. — Один из бойцов даже отправил полную амуницию российского штурмовика, которого подстрелил наш снайпер. В его бронежилете нашли несколько российских рублей.

Большая часть музейных экспонатов связана с украинскими вооруженными силами. Среди них бригадные знамена с подписями героев, шевроны, тубусы от гранатометов, ящики от патронов и гранат.

В скором времени будет создана экспозиция «Тыл – фронту!» как символ поддержки украинским народом своих воинов.

По мнению организаторов, музей является местом памяти защитников, знаком уважения со стороны земляков и точкой сплочения всей громады.

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