В апреле в Подольске состоялась передача 15 автомобилей десантно-штурмовым войскам ВСУ. И каждая из двенадцати громад Подольщины присоединилась к сбору более 25 тонн продукции, чтобы каждый автомобиль был заполнен продуктами и средствами первой необходимости.

Зеленогорская громада в частности подготовила военным продукцию, которой известна на всю Украину, — копченые по-домашнему колбасу, балык, подчеревину, ребра и т.д., а также паштет, кашу с мясом, консервацию, выпечку, кофе, чай, сладости, маскировочные сетки.

Особенно нравится защитникам зеленогорская копченая колбаса. Волонтеры рассказали, что ее коптят более пяти раз в год, килограммов 15-20 за раз. Начинка для колбас готовится по фирменному рецепту председателя громады Владимира Калкатина, который иногда сам коптит гостинцы у себя дома.

К сожалению, в последнее время «Новая почта» не принимает продукты для пересылки. Поэтому зеленогорцы передают вкусности на передовую землякам кем-то из военных-отпускников или с нарочным транспортом.

Волонтерская помощь аккумулируется в Зеленогорском Доме культуры, на базе которого действует волонтерская организация громады «Тепло наших сердец» (основатель Татьяна Ляпина). Наиболее активными участниками этого сообщества являются около 20 культработников поселка и старостатов громады.

— Мы делаем все, чтобы наши защитники имели все необходимое и чувствовали поддержку своих земляков, — отметила начальница «Центра культуры и досуга» поселкового совета Вера Мельниченко, — Ежегодно устраиваем ряд благотворительно-культурных мероприятий для сбора средств для ВСУ. Вместе с посылками мы передаем воинам детские рисунки со словами поддержки.

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