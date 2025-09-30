Ключевые моменты:

В результате ночной непогоды 30 сентября без света остались десятки населённых пунктов, особенно пострадал Белгород-Днестровский район.

За сутки свет вернули почти 19 тысячам потребителей, но ещё более 12 тысяч абонентов остаются без электроснабжения.

В Одессе не работают несколько светофоров, что может затруднить движение.

Погодные условия остаются неблагоприятными — ливни и сильный ветер.

Массовые отключения электричества в Одесской области

Ночью 30 сентября на Одесскую область обрушилась непогода — сильные дожди и ветер вызвали масштабные аварии в электросетях. Больше всего пострадал Белгород-Днестровский район.

Как сообщили в Одесской областной военной администрации, за последние сутки энергетики сумели восстановить электроснабжение для 18 761 потребителя в 15 населённых пунктах. Были отремонтированы 13 воздушных линий и восстановлены 207 трансформаторных подстанций. Тем не менее, работы ещё продолжаются.

На утро 30 сентября без света остаются 12 901 абонент в 16 сёлах и посёлках региона. Энергетики работают в усиленном режиме и обещают вернуть электричество как можно быстрее.

Кроме того, из-за перебоев с подачей электроэнергии не работают светофоры в некоторых районах Одессы. Это может создать трудности для автомобилистов. На данный момент отключены светофоры по следующим адресам:

просп. Князя Владимира Великого — ул. 28-й бригады им. Рыцарей Зимнего Похода;

ул. Героев Крут — ул. Ицхака Рабина;

ул. Василия Стуса — ул. Мельницкая.

Синоптики предупреждают: в регионе сохраняется сложная погодная ситуация. Ожидаются ливни и порывы ветра до 14 м/с. В Одессе ветер усилится до 15–17 м/с и продержится до конца дня.