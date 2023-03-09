Шевченко и первый «донат» ради свободы украинцев

Самый известный национальный поэт, художник и общественный деятельТарас Шевченко родился в селе Моринцы современной Черкасщины (ранее это была Киевщина) в многодетной семье крепостных. К сожалению, в 11 лет

Шевченко осиротел, а в 17 покинул Украину и попал в Петербург. Вместе с собой мальчика забрал дворянин Павел Энгельгард, к которому Шевченко попал в наем. Следовательно, Тарас Григорьевич жил в крепостной зависимости до 24 лет, когда его решили оттуда выкупить его друзья – художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский. Свобода Шевченко стоила 2500 рублей. Чтобы собрать эти деньги, Брюллов написал портрет Жуковского и продал свое произведение за соответствующую сумму.

Шевченко заставил россиян изучать украинский

После увольнения Тарас Григорьевич поступил в Петербургскую академию искусств, где впоследствии создал рукопись своего будущего сборника «Кобзарь». Кстати, впоследствии его произведения стали настолько популярны, что многие дворяне начали изучать украинский, чтобы читать поэзию Шевченко.

Тарас Шевченко очень хорошо рисовал

Шевченко знали не только как поэта, но и как очень талантливого художника. За свою жизнь он создал более 1300 картин, многие из которых были посвящены украинским народным сюжетам. А еще художник создавал иллюстрации к своим произведениям.

По окончании Петербургской академии искусств, в 29 лет, Тарас Григорьевич вернулся в Украину. Он много путешествовал, делал зарисовки и писал патриотические стихи и антиимперские произведения. Но именно за них, 33 года, Великого Кобзаря арестовали, потому что он имел «мечты о возможности Украине существовать как отдельном государстве». К сожалению, 47 лет своей недолгой жизни, 34 года Шевченко провел в неволе: 24 – в крепостничестве и еще 10 – в арестах и ссылках. В Оренбургской ссылке поэту запрещали заниматься творчеством, но он это игнорировал и написал там большую часть своих повестей.

Тарас Шевченко 34 года провел в неволе

После окончания Петербургской академии искусств, в 29 лет, Тарас Григорьевич вернулся в Украину. Он много путешествовал, делал зарисовки и писал патриотические стихи и антиимперские произведения. Но именно за них, в 33 года, Великого Кобзаря арестовали, потому что у него были «мечты о возможности Украине существовать как отдельном государстве». К сожалению, с 47 лет своей недолгой жизни, 34 года Шевченко провел в неволе: 24 – в крепостной зависимости и еще 10 – в арестах и ссылках. В Оренбургской ссылке поэту запрещали заниматься творчеством, но он это игнорировал и написал там большую часть своих повестей.

Шевченко провел в Украине только треть жизни

Великий Кобзарь провел в Украине лишь треть жизни, потому что сначала служил на русского дворянина, потом учился, затем был арестован, а затем въезд на Родину ему просто запретили. Вернуться в Украину Тарасу Григорьевичу разрешили только в 45 лет, в 1859-м, но в том же году снова арестовали.

Две могилы Великого Кобзаря

Через два года Тарас Шевченко умер в Петербурге, но завещал быть похоронен в Каневе. Это удалось сделать толькоспустя два года после смерти поэта. Когда-то в народе ходила легенда, что Великий Кобзарь не умер, и что он освободит украинцев из крепостного права. Сегодня Тарас Григорьевич продолжает помогать украинцам бороться за свою независимость.

Тарас Шевченко VS тоталитарные лидеры

На сегодняшний день украинскому гению установлено более 1100 памятников, 99 из которых расположены в 44 странах мира. И это абсолютный рекорд. Такое же количество монументов имеют только тоталитарные лидеры и могилы неизвестных солдат.

Тарас Григорьевич – это просто космос

Великого Кобзаря знают по всему миру. Поэзию Шевченко перевели на более 100 языков мира, среди которых есть даже эсперанто. Сейчас Тарас Григорьевич есть даже в космосе: его именем назван один из 300 кратеров на Меркурии.

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