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209 лет Тарасу Шевченко: что мы знаем о Великом Кобзаре?

9 марта 2023 года Украина празднует 209-ю годовщину со дня рождения Тараса Григорьевича Шевченко. «Одесская жизнь» собрала самые интересные факты о Великом Кобзаре.

Шевченко и первый «донат» ради свободы украинцев

Самый известный национальный поэт, художник и общественный деятельТарас Шевченко родился в селе Моринцы современной Черкасщины (ранее это была Киевщина) в многодетной семье крепостных. К сожалению, в 11 лет

Шевченко осиротел, а в 17 покинул Украину и попал в Петербург. Вместе с собой мальчика забрал дворянин Павел Энгельгард, к которому Шевченко попал в наем. Следовательно, Тарас Григорьевич жил в крепостной зависимости до 24 лет, когда его решили оттуда выкупить его друзья – художник Карл Брюллов и поэт Василий Жуковский. Свобода Шевченко стоила 2500 рублей. Чтобы собрать эти деньги, Брюллов написал портрет Жуковского и продал свое произведение за соответствующую сумму.

Тарас Шевченко в ВСУ

Свобода Шевченко стоила 2500 рублей. Чтобы собрать эти деньги, Брюллов написал портрет Жуковского и продал свое произведение за соответствующую сумму.

Шевченко заставил россиян изучать украинский

После увольнения Тарас Григорьевич поступил в Петербургскую академию искусств, где впоследствии создал рукопись своего будущего сборника «Кобзарь». Кстати, впоследствии его произведения стали настолько популярны, что многие дворяне начали изучать украинский, чтобы читать поэзию Шевченко.

Шевченко в Петербурге

Многие дворяне начали изучать украинский, чтобы читать поэзию Шевченко.

Тарас Шевченко очень хорошо рисовал

Шевченко знали не только как поэта, но и как очень талантливого художника. За свою жизнь он создал более 1300 картин, многие из которых были посвящены украинским народным сюжетам. А еще художник создавал иллюстрации к своим произведениям.

По окончании Петербургской академии искусств, в 29 лет, Тарас Григорьевич вернулся в Украину. Он много путешествовал, делал зарисовки и писал патриотические стихи и антиимперские произведения. Но именно за них, 33 года, Великого Кобзаря арестовали, потому что он имел «мечты о возможности Украине существовать как отдельном государстве». К сожалению, 47 лет своей недолгой жизни, 34 года Шевченко провел в неволе: 24 – в крепостничестве и еще 10 – в арестах и ссылках. В Оренбургской ссылке поэту запрещали заниматься творчеством, но он это игнорировал и написал там большую часть своих повестей.

Шевченко с мольбертом и холстами

За свою жизнь Шевченко создал более 1300 картин

Тарас Шевченко 34 года провел в неволе

После окончания Петербургской академии искусств, в 29 лет, Тарас Григорьевич вернулся в Украину. Он много путешествовал, делал зарисовки и писал патриотические стихи и антиимперские произведения. Но именно за них, в 33 года, Великого Кобзаря арестовали, потому что у него были «мечты о возможности Украине существовать как отдельном государстве». К сожалению, с 47 лет своей недолгой жизни, 34 года Шевченко провел в неволе: 24 – в крепостной зависимости и еще 10 – в арестах и ссылках. В Оренбургской ссылке поэту запрещали заниматься творчеством, но он это игнорировал и написал там большую часть своих повестей.

Шевченко в казарме

Из 47 лет своей недолгой жизни, 34 года Шевченко провел в неволе: 24 – в крепостном праве и еще 10 – в арестах и ссылках.

Шевченко провел в Украине только треть жизни

Великий Кобзарь провел в Украине лишь треть жизни, потому что сначала служил на русского дворянина, потом учился, затем был арестован, а затем въезд на Родину ему просто запретили. Вернуться в Украину Тарасу Григорьевичу разрешили только в 45 лет, в 1859-м, но в том же году снова арестовали.

Две могилы Великого Кобзаря

Через два года Тарас Шевченко умер в Петербурге, но завещал быть похоронен в Каневе. Это удалось сделать толькоспустя два года после смерти поэта. Когда-то в народе ходила легенда, что Великий Кобзарь не умер, и что он освободит украинцев из крепостного права. Сегодня Тарас Григорьевич продолжает помогать украинцам бороться за свою независимость.

Шевченко на смертном одре.

Тарас Шевченко умер в Петербурге, но завещал быть похоронен в Каневе. Это произошло спустя два года после смерти поэта.

Тарас Шевченко VS тоталитарные лидеры

На сегодняшний день украинскому гению установлено более 1100 памятников, 99 из которых расположены в 44 странах мира. И это абсолютный рекорд. Такое же количество монументов имеют только тоталитарные лидеры и могилы неизвестных солдат.

памятник шевченко

Шевченко может бороться с тоталитарными лидерами по количеству памятников.

Тарас Григорьевич – это просто космос

Великого Кобзаря знают по всему миру. Поэзию Шевченко перевели на более 100 языков мира, среди которых есть даже эсперанто. Сейчас Тарас Григорьевич есть даже в космосе: его именем назван один из 300 кратеров на Меркурии.

шевченко в виде автронавта

Кем только не изображали Тараса Шевченко. Астронавтом также.

небесное тело в космосе

Именем Шевченко назван один из кратеров Меркурия.

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Вера Корольченко ПРОФИЛЬ

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