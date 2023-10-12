По каким фразам можно узнать человека родом из СССР?

Между тем, эти фразы и выражения рассказывают очень много об образе жизни в Союзе, почти так же, как фото тех лет, уверен белорусский блогер, исследователь жизни в СССР Максим Мирович. И если жителям постсоветских стран подобные выражения понятны, то перевести их на другие языки, не потеряв изначального смысла, довольно сложно.

Итак, какие выражения могут выдать с головой человека родом из СССР?

«Кто крайний?»

Эта фраза (как и несколько следующих в списке) пришла в наш лексикон из-за плохо организованной советской торговли и тотальных очередей. Очереди в СССР были всегда и везде – в магазинах, всевозможных конторах, парикмахерских, поликлиниках и так далее.

«Если кто-то в СССР видел очередь, то было принято делать так – сперва громко уточнить «кто крайний?», закрепить за собой место в очереди – сообщить во всеуслышанье «Я буду за вами!», а уже потом пойти в голову очереди, и уточнить «что дают?». Иногда, если «давали» что-то особо ценное (что было понятно по общему виду и напряжению очереди), прежде чем идти уточнять, нужно было дождаться, чтобы кто-то встал за вами. Закрепить, так сказать, свое место в очереди сразу двумя свидетелями – тем, кто стоит перед вами и тем, кто занял очередь за вами»,

– рассказывает Мирович.

Иногда использовали и вариант «кто последний?», но реже – по всей вероятности, многим (как, впрочем, а в наши дни) не нравился «фатальный» смысл этого выражения. В общем, каноничный советский вариант – это именно «кто крайний?».

«Выбросили»

Выражение, которое абсолютно невозможно точно перевести иностранцу – особенно далекому от русского языка и советских реалий. Ведь в определенном контексте это слово касается вовсе не выбрасывания мусора, а появления на прилавках ценных и/или дефицитных товаров. Использовалось в отношении как редких по тем временам продуктов, таких как, например, сырокопченая колбаса либо зеленый горошек, так и для предметов быта – люстр с пластмассовыми висюльками, пылесосов «Вихрь» и прочего подобного.

В контексте разговора это звучало так: «Валя, беги скорее в хозяйственный, там пылесосы выбросили», или же «Сергей, сходи в гастроном, там, говорят, выбросили сервелат».

Сейчас это слово практически сошло на нет, хотя время от времени его еще можно услышать среди представителей старшего поколения.

«Где ты это достал? (где брали?)»

Фраза, которая, как и предыдущие, касается советской торговли. Обычно возникала в процессе общения двух граждан, когда один видел у другого какой-то ценный и редкий товар – хорошие сапоги, редкие продукты, что-то из новой бытовой техники и так далее. В СССР такие вопросы считались вполне нормальными – увидел что-то, что выбивается из общей серости – и сразу же уточнил, где это можно достать.

Что интересно – в классической советской версии фраза звучит без какого-либо упоминания денег или вообще факта покупки: «где достал», «где брал», «где нашел» и так далее, что может свидетельствовать о том, что сам факт «доставания» был важнее денежного фактора. То есть деньги у людей были, а вот купить на них что-то приличное было довольно сложно, они в данной ситуации были вторичными.

«Сообразим на троих?»

Типично советское выражение, которое так же, как и слово «выбросили», не переводится на другой язык.

Родилась фраза в трудовых советских коллективах на различных заводах и фабриках, а также во всяких иных городских организациях и имеет следующие корни – если предприятие не имело «бесплатного» питания (по талонам), то жены собирали мужьям так называемые «ссобойки» (еще одно советское слово), либо давали деньги на обед в заводской столовой. Средний советский обед стоил около рубля (80-90 копеек), и обычно жены (жестко контролировавшие семейный бюджет) давали мужьям с собой по рублю – с тем, чтобы осталось еще мелочь на трамвай.

Вот этот рубль и стал родоначальником фразы «сообразим на троих» – бутылка водки в СССР стоила 2 рубля 87 копеек, и если трое мужиков скидывались по рублю – то получалась как раз бутылка. Кроме того, дозы в примерно 170 грамм было как раз достаточно, чтобы заметно захмелеть, еще быть способным продолжать работу после обеденного перерыва и вернуться вечером домой почти трезвым.

Особо опытные разливали бутылку водки по граненым стаканам «на глаз» с точностью до капли – это считалось ценным умением, и таких людей уважали. Оставшиеся от «соображения на троих» 13 копеек обычно тратили на какую-нибудь мелкую закуску типа плавленого сырка «Волна».

В отличие от некоторых других советских фраз, выражение «сообразим на троих» сейчас ушло в прошлое.

«А почему я?»

А вот эта фраза, весьма распространенная в СССР, остается популярной и сейчас. Спектр применения ее чрезвычайно широк, но главным образом он касается нежелания человека исполнять свои прямые обязанности на работе.

«Типичный советский человек считал, что государство обязано платить ему деньги за сам факт появления его на работе – в отличие от проклятого капитализма, где люди должны были при этом еще и работать. Это было в СССР государственной доктриной – в неэффективной плановой экономике работали тысячи дармоедов, которые годами занимались лишь тем, что составляли какие-то никому не нужные сметы, планы, отчеты, или даже просто носили из кабинета в кабинет скрепки. Никто их не мог сократить, так как СССР было «социальным государством с низкой безработицей». При этом считалось, что эти люди «работают» и занимаются какими-то нужными стране делами.

Если такому работнику, который годами привыкал к подобной синекуре, вдруг поручали какую-то действительно нужную работу – то часто он возмущался – «а почему я? Пусть Иванов/Петров/Сидоров делает!». Возмущение было абсолютно искренним – такие работники действительно не понимали, почему они должны что-то делать, если государство им и без этого платит из 80-90 рублей. А тут вдруг еще работать надо!»

– поясняет Мирович.

«Ишь, деловой какой!»

Это выражение имеет множество вариаций, но основную сферу его применения можно описать так: – некто делает что-то, что не укладывается в картину идеального мира советского человека, и последний разражается фразой а-ля «ишь ты, чего захотел, деловой какой!». «Деловой» здесь выступает аналогом слов «предприимчивый», «решительный», «пробивной» – в «совке» все эти качества считались отрицательными и долго и старательно выводились советской властью – стоит вспомнить хотя бы так называемое раскулачивание, когда богатые и работящие люди были объявлены врагами.

Сейчас эта фраза постепенно уходит в небытие, так как деловые и предприимчивые качества перестали считаться чем-то отрицательным.

«Тебе что, больше всех надо?»

А вот эта чисто советская фраза жива и сейчас. Основной ее смысл можно передать так – живи тихо, сиди и не высовывайся, не спорь с властями. Между тем, корни у этой фразы страшные – инакомыслящих в СССР попросту уничтожали, часто (особенно в 1930-е годы) физически. И тот, кто осмеливался спорить с властями, считался врагом.

В 1950-е годы репрессии постепенно стали уменьшаться, однако страх перед ними остался и пропитал все общество.

«На тех, кто осмеливался «возражать начальству» – смотрели как на смельчаков, что входили в клетку с тигром, может быть даже где-то их поддерживали, но вслух говорили – «тебе что, больше всех надо? Остынь, ты ничего не изменишь! Тут так было и будет всегда! До тебя пытались что-то поменять – ничего не вышло!».

Постепенно, со скрипом, ситуация стала меняться – в конце 70-х годов на советские экраны вышел фильм «Гараж», который во многом перевернул мышление советских граждан – оказалось, что с начальством можно спорить и побеждать его. Но в целом «тебе что, больше всех надо» и «ты ничего не изменишь» – остались, пожалуй, наиболее живучими типично советскими фразами, которые продолжают влиять на нас и сегодня»,

– поясняет блогер.

А чем вы могли бы пополнить этот список и что вообще о нем думаете?

Фото из открытых источников