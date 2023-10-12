В Одессе будут судить бывшего полицейского

В Киевском районе Одессы полицейский задержал нарушителя общественного порядка, между ними возникла ссора и страж порядка избил мужчину. Патрульного отстранили от службы, его будут судить.
Как сообщили в Одесской областной прокуратуре, патрульного будут судить за превышение служебных полномочий с применением насилия.
Следствием установлено, что в начале августа этого года полицейский при несении службы в Киевском районе Одессы составил на жителя города административные материалы за нарушение общественного порядка.
При этом правоохранитель не дал возможность мужчине ознакомиться со сложенными материалами и зафиксировать письменные объяснения. Между ними возник спор, который перерос в насилие.
“Несмотря на то, что потерпевший не сопротивлялся, полицейский нанес ему несколько ударов по ногам и в лицо. В результате таких противоправных действий правоохранитель пострадавший получил телесные повреждения”, — сообщили в прокуратуре.
В настоящее время обвиняемый отстранен от несения службы в полиции и заключен под домашний арест.
«Одесская жизнь» информирует о том, какие полномочия есть у полиции:
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