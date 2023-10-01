Работа в Украине: где платят от 60 тысяч гривен и больше?

На рынке труда Украины, как и до войны, специалисты наблюдают наибольший спрос на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Постепенно растет и уровень оплаты труда по соответствующим вакансиям, предлагаемым работодателями.

Данные о наиболее популярных и хорошо оплачиваемых вакансиях обнародовал Единый портал вакансий, созданный совместными усилиями Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы.

Вакансии в Украине: на кого наибольший спрос в 2023 году

Топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений работы на сегодняшний день выглядит так:

продавец-консультант – 9 379 вакансий;

менеджер по продажам – 7 416;

повар – 6 057;

бухгалтер – 5 962;

грузчик – 4 346;

врач – 3 385;

швея – 2 812;

бариста – 2 382;

водитель автотранспортных средств – 2 336;

машинист – 2 030.

При этом максимальный размер заработной платы в предлагаемых вакансиях составляет:

грузчик – 40 000 грн;

продавец-консультант – 50 000 грн;

швея – 50 000 грн;

бариста – 50 000 грн;

повар – 55 000 грн;

водитель автотранспортных средств – 60 000 грн;

машинист – 66 000 грн;

бухгалтер – 80 000 грн;

врач – 120 000 грн;

менеджер по продажам – 275 000 грн.

Также сообщается, что высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.

Среди частых требований к кандидатам можно встретить:

высокий уровень образования;

знание иностранных языков;

умение работать в стрессовых ситуациях и решать производственные проблемы.

Также оплата труда может быть связана с наличием определенных способностей и навыков, таких как гибкость, коммуникабельность и адаптивность и т.д.

Самые актуальные вакансии Госслужбы занятости

По состоянию на 25 сентября 2023 года, в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 65 тысяч актуальных вакансий. Больше всего вакансий представлено работодателями для трудоустройства:

квалифицированных рабочих с инструментом – 21% всех представленных вакансий;

рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 16%;

работников сферы торговли и услуг – 15%;

профессионалов (учитель, воспитатель, преподаватель, фармацевт, врач общей практики-семейный врач, инженер, практический психолог) – 14%;

специалистов (ассистент учителя, бухгалтер, медсестра, ассистент воспитателя, мастер производственного обучения, механик, шеф-повар, электрик участка) – 11%;

неквалифицированных работников (подсобный рабочий, уборщик служебных и производственных помещений, рабочий по комплексной уборке домов, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож) – 11%.

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Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. грн, в том числе:

руководителей, менеджеров – 13 тыс. грн;

профессионалов, квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин – 12 тыс. грн;

работников сферы торговли и услуг – 11 тысяч грн;

квалифицированных рабочих с инструментом – 11 тыс. грн.

При этом в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с достаточно высокой заработной платой:

специалист по разработке компьютерных программ – 110 000 грн;

инженер-программист – 90 000 грн;

литейщик металлов и сплавов – 70 000 грн;

слесарь-инструментальщик – 60 000 грн;

водитель – 60 000 грн;

агроном – 52 000 грн;

директор отделения – 49 000 грн;

врач – 45 000 грн;

архитектор – 45 000 грн;

аналитик (банковская деятельность) – 42 000 грн;

плавильщик металла – 40 000 грн.

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