Работа в Украине: где платят от 60 тысяч гривен и больше?

На рынке труда Украины, как и до войны, специалисты наблюдают наибольший спрос на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Постепенно растет и уровень оплаты труда по соответствующим вакансиям, предлагаемым работодателями.
Данные о наиболее популярных и хорошо оплачиваемых вакансиях обнародовал Единый портал вакансий, созданный совместными усилиями Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы.
Вакансии в Украине: на кого наибольший спрос в 2023 году
Топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений работы на сегодняшний день выглядит так:
- продавец-консультант – 9 379 вакансий;
- менеджер по продажам – 7 416;
- повар – 6 057;
- бухгалтер – 5 962;
- грузчик – 4 346;
- врач – 3 385;
- швея – 2 812;
- бариста – 2 382;
- водитель автотранспортных средств – 2 336;
- машинист – 2 030.
При этом максимальный размер заработной платы в предлагаемых вакансиях составляет:
- грузчик – 40 000 грн;
- продавец-консультант – 50 000 грн;
- швея – 50 000 грн;
- бариста – 50 000 грн;
- повар – 55 000 грн;
- водитель автотранспортных средств – 60 000 грн;
- машинист – 66 000 грн;
- бухгалтер – 80 000 грн;
- врач – 120 000 грн;
- менеджер по продажам – 275 000 грн.
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Также сообщается, что высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.
Среди частых требований к кандидатам можно встретить:
- высокий уровень образования;
- знание иностранных языков;
- умение работать в стрессовых ситуациях и решать производственные проблемы.
Также оплата труда может быть связана с наличием определенных способностей и навыков, таких как гибкость, коммуникабельность и адаптивность и т.д.
Самые актуальные вакансии Госслужбы занятости
По состоянию на 25 сентября 2023 года, в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 65 тысяч актуальных вакансий. Больше всего вакансий представлено работодателями для трудоустройства:
- квалифицированных рабочих с инструментом – 21% всех представленных вакансий;
- рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 16%;
- работников сферы торговли и услуг – 15%;
- профессионалов (учитель, воспитатель, преподаватель, фармацевт, врач общей практики-семейный врач, инженер, практический психолог) – 14%;
- специалистов (ассистент учителя, бухгалтер, медсестра, ассистент воспитателя, мастер производственного обучения, механик, шеф-повар, электрик участка) – 11%;
- неквалифицированных работников (подсобный рабочий, уборщик служебных и производственных помещений, рабочий по комплексной уборке домов, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож) – 11%.
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Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. грн, в том числе:
- руководителей, менеджеров – 13 тыс. грн;
- профессионалов, квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин – 12 тыс. грн;
- работников сферы торговли и услуг – 11 тысяч грн;
- квалифицированных рабочих с инструментом – 11 тыс. грн.
При этом в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с достаточно высокой заработной платой:
- специалист по разработке компьютерных программ – 110 000 грн;
- инженер-программист – 90 000 грн;
- литейщик металлов и сплавов – 70 000 грн;
- слесарь-инструментальщик – 60 000 грн;
- водитель – 60 000 грн;
- агроном – 52 000 грн;
- директор отделения – 49 000 грн;
- врач – 45 000 грн;
- архитектор – 45 000 грн;
- аналитик (банковская деятельность) – 42 000 грн;
- плавильщик металла – 40 000 грн.
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