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Работа в Украине: где платят от 60 тысяч гривен и больше?

Работа в Украине: где платят от 60 тысяч гривен и больше?

На рынке труда Украины, как и до войны, специалисты наблюдают наибольший спрос на квалифицированных представителей рабочих профессий и работников сферы торговли. Постепенно растет и уровень оплаты труда по соответствующим вакансиям, предлагаемым работодателями.

Данные о наиболее популярных и хорошо оплачиваемых вакансиях обнародовал Единый портал вакансий, созданный совместными усилиями Государственной службы занятости и шести ведущих украинских сайтов по поиску работы.

Вакансии в Украине: на кого наибольший спрос в 2023 году

Топ-10 профессий по количеству имеющихся предложений работы на сегодняшний день выглядит так:

  • продавец-консультант – 9 379 вакансий;
  • менеджер по продажам – 7 416;
  • повар – 6 057;
  • бухгалтер – 5 962;
  • грузчик – 4 346;
  • врач – 3 385;
  • швея – 2 812;
  • бариста – 2 382;
  • водитель автотранспортных средств – 2 336;
  • машинист – 2 030.

При этом максимальный размер заработной платы в предлагаемых вакансиях составляет:

  • грузчик – 40 000 грн;
  • продавец-консультант – 50 000 грн;
  • швея – 50 000 грн;
  • бариста – 50 000 грн;
  • повар – 55 000 грн;
  • водитель автотранспортных средств – 60 000 грн;
  • машинист – 66 000 грн;
  • бухгалтер – 80 000 грн;
  • врач – 120 000 грн;
  • менеджер по продажам – 275 000 грн.

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Также сообщается, что высокий уровень оплаты труда работодатели предлагают квалифицированным работникам с опытом работы за выполнение сложных задач или за работу в особых условиях.

Среди частых требований к кандидатам можно встретить:

  • высокий уровень образования;
  • знание иностранных языков;
  • умение работать в стрессовых ситуациях и решать производственные проблемы.

Также оплата труда может быть связана с наличием определенных способностей и навыков, таких как гибкость, коммуникабельность и адаптивность и т.д.

Самые актуальные вакансии Госслужбы занятости

По состоянию на 25 сентября 2023 года, в базе данных Государственной службы занятости насчитывалось 65 тысяч актуальных вакансий. Больше всего вакансий представлено работодателями для трудоустройства:

  • квалифицированных рабочих с инструментом – 21% всех представленных вакансий;
  • рабочих по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин – 16%;
  • работников сферы торговли и услуг – 15%;
  • профессионалов (учитель, воспитатель, преподаватель, фармацевт, врач общей практики-семейный врач, инженер, практический психолог) – 14%;
  • специалистов (ассистент учителя, бухгалтер, медсестра, ассистент воспитателя, мастер производственного обучения, механик, шеф-повар, электрик участка) – 11%;
  • неквалифицированных работников (подсобный рабочий, уборщик служебных и производственных помещений, рабочий по комплексной уборке домов, грузчик, дворник, укладчик-упаковщик, рабочий по благоустройству, уборщик территорий, сторож) – 11%.

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Средний размер заработной платы в вакансиях, подаваемых в службу занятости, составляет 11 тыс. грн, в том числе:

  • руководителей, менеджеров – 13 тыс. грн;
  • профессионалов, квалифицированных рабочих с инструментом, рабочих по обслуживанию, эксплуатации и оборудованию машин – 12 тыс. грн;
  • работников сферы торговли и услуг – 11 тысяч грн;
  • квалифицированных рабочих с инструментом – 11 тыс. грн.

При этом в базе данных службы занятости есть отдельные предложения работы с достаточно высокой заработной платой:

  • специалист по разработке компьютерных программ – 110 000 грн;
  • инженер-программист – 90 000 грн;
  • литейщик металлов и сплавов – 70 000 грн;
  • слесарь-инструментальщик – 60 000 грн;
  • водитель – 60 000 грн;
  • агроном – 52 000 грн;
  • директор отделения – 49 000 грн;
  • врач – 45 000 грн;
  • архитектор – 45 000 грн;
  • аналитик (банковская деятельность) – 42 000 грн;
  • плавильщик металла – 40 000 грн.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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