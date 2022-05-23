Одесский Главпочтамт: «Кто крайний за тем, который «уже все»?

Одесский Главпочтамт явил сегодня великое народное стояние в очереди за известной маркой «Русскій воєнний корабль… всьо». Отметим: еще до того, как марка была погашена, очередь за ней начиналась с улицы. Известное одесское «Кто крайний?» звучало как девиз дня ну или какой-то особый «пароль».

А зачем вам марка?

Пробраться в здание Главпочтамта оказалось делом не из самых легких. Каждый стоящий на улице у входа считал своим долгом заявить опять же известно-одесское «вас тут не стояло». Поясняю, что я не за марочкой, на счастье такое даже не рассчитываю, вот, мол, бейджик у меня на шее с удостоверением, корреспондент я.

О самой марке «Одесская жизнь» уже рассказала. А я вам об одесской очереди за ней расскажу.

На то она и очередь, чтобы узнать много-много интересного. К примеру, еще на улице услышала, что вставать надо рано, если хочешь чего-нибудь добиться, особенно «купить марку с кораблем, который уже все».

Стоящие на улице заметно волнуются: марка им может не достаться, а тут еще некоторые прохожие, которые почему-то не в курсе, пытаются выяснить: «что дают?», вот же люди странные.

Узнав, за чем именно очередь, те, которые еще минуту назад были «не в курсе», вдруг соображают, что без заветной марочки с кораблем, который «всьо», им просто не прожить, и тут же выясняют, за кем становиться в очередь.

Кто-то утверждает, что «вон там составляются списки», кто-то возражает:

– Впервые слышу за какие-то списки, я тут уже час стою!

– Вы час стоите?! Те, которые там (имеется в виду огромный зал Главпочтамта) очередь занимали в пять-шесть утра.

– А, может, еще со вчера? Может, они здесь всю ночь провели?!..

Тема «кто с кем провел ночь» подхватывается по ходу дела (надо же о чем-то поговорить). А дело у всех пока одно: стоять и ждать, улыбнется удача или нет.

– Вот вам эта марка зачем? Вы филателист?

– А вам какое дело? Я же вас не спрашиваю зачем вам марка?

– Для коллекции! Для истории!

– А, может, чтобы потом продать по офигенной цене на eBay?!

– Шо за е…й?! У меня трое внуков, мне им память надо оставить!

Когда будет очередь за новой маркой?

Подходит женщина, деловито интересуется:

– Это все за кораблем стоят?

– Женщина, вы вот сами поняли, что сейчас спросили? Или вы не знаете, куда тот корабль послали и шо с ним потом приключилось сорок дней назад?.. Не «за кораблем» надо говорить, а «за маркой»!

– Так я ж это и имею в виду!

– Имейте, имейте…

– Короче, кто крайний за тем, который «уже все»?..

Пробираюсь в главный зал Главпочтамта. «Дорога» непростая: очередь перетекает в другую очередь, а за ней – снова очередь. А в самом зале – не пробиться… Одесситы всех возрастов четко следят за своим местом в той самой очереди. А это не так-то и просто, главное – долго. Терпение проявляется поразительное. Кто-то сидит, кто-то тоже сидит, но уже на корточках, кто-то стоит, кто-то переминается с ноги на ногу.

Конечно же, все с мобильниками в руках.

– Тут сообщают, что их е…ый «Адмирал Макаров» в море вышел, – слышу пугающую информацию.

– Значит, скоро за новой маркой будем стоять в очереди? – последовало в ответ самое замечательное, что довелось услышать за сегодняшний день…

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Фото Марии Котовой