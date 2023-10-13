Магнитные бури: прогноз на пятницу 13 октября

В Одесской обсерватории Радиоастрономического института НАН Украины прогнозируют в пятницу, 13 октября, отдельные возмущенные периоды.
Магнитная буря – это всплески энергии, которые исходят от Солнца. Взрывы разной мощности происходят в виде выбросов и вспышек солнечной массы, в результате которых энергия рассеивается во всех направлениях, включая Землю.
В этом месяце ожидается несколько магнитных бурь, которые по интенсивности будут довольно разными: от слабых до мощных. Ближайшая магнитная буря ожидается 15 октября.
Для большинства людей магнитные бури проходят незаметно, но есть и те, кто во время активных вспышек солнца может чувствовать слабость, головную боль, изменения в артериальном давлении, проблемы со сном.
Метеозависимым людям, а также тем, у кого есть хронические «болячки», стоит более внимательно отнестись к своему здоровью и держать под рукой нужные лекарства.
Чтобы благополучно пережить неспокойные дни, медики рекомендуют:
- соблюдать режим сна (не менее 7-9 часов в сутки);
- полноценно питаться, пить достаточно воды;
- выходить на прогулки на свежем воздухе;
- снизить физические и психоэмоциональные нагрузки.
При ухудшении самочувствия или обострениях хронических заболеваний следует обратиться за консультацией к семейному врачу.