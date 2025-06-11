Кто сегодня читает печатные книги?

Казалось бы, книжные выставки сегодня – «не ко времени». Но организаторы форума убеждены, что даже в наше сложное время такие праздники книги необходимы.

– Мы должны дать возможность издателю найти своего читателя, а читателю – найти свою книгу. Мы верим, что книга помогает быть стойкими, принимать креативные и взвешенные решения, – убеждена генеральный директор ОННБ Ирина Бирюкова. – Сегодня мы видим, что этот праздник книг – долгожданный для многих украинских ценителей литературы. После нескольких бессонных ночей обстрелов, долгих воздушных тревог люди приходят в библиотеку, улыбаются, радуются новым книгам.

директор ОННБ Ирина Бирюкова
Ирина Бирюкова

Посетители выставки – люди взрослые, со сформированными вкусами. Молодежь в основном была представлена студентами. И далеко не все они воспринимали мероприятие как скучную повинность. Некоторые принесли с собой книги, которые сейчас читают. У первокурсницы Марии Карпенко – в руках томик Германа Гессе. Любимый писатель – Эрих Мария Ремарк. Украинских авторов прочитала пока немного. А на выставке девушку, в первую очередь, заинтересовали люди, не безразличные к книгам – приходят, интересуются.

Мария Карпенко, студентка, посетительница выставки книг
Мария Карпенко

– Читать важно, потому что это помогает тебе мыслить шире, – считает Мария. – Я читаю много. Не хочу говорить, что я какая-то особенная в этом плане. Но из моего окружения читают совсем немногие люди, потому что сейчас есть альтернативные возможности: можно посмотреть экранизацию книги или почитать в электронном формате. Но лично я все же предпочитаю чтение в бумажном. Мне приятно держать в руках книгу, коллекционировать их, собирать свою маленькую библиотеку. Хотя по цене книги не совсем доступны.

Саркастические, пронзительные, смешные

Во время выставки Мария собирается познакомиться с творчеством Валерия Пузика и Андрея Кокотюхи. Новые книжные открытия совершает для себя, наверное, каждый ее участник.

– Прочитала воспоминания самого самобытного украинского поэта Тараса Федюка, и в восторге уже вторую неделю, – делится заведующая сектором читального зала ОННБ Валентина Клейнбурд. – Книга написана живым языком в юмористически-саркастическом ключе. Я думаю, и наши школьники могут ее прочесть. Там представлен весь литературный процесс Украины от 70-х годов до современности. Я думаю, если бы такие книги издавались чаще, их читали бы все.

Огромное впечатление произвела на библиографа и книга талантливого одесского писателя, нашего защитника Валерия Пузыка «С любовью – папа» – письма с фронта в тыл сыну.

– Эта эмоциональная книга просто пронзает, – делится Валентина. – Она получила настоящее народное признание.

А для хорошего настроения библиограф рекомендует увлекательные книги Вадима Карпенко «Приключения Марка и Харка» и «Новые приключения Марка и Харка». Этот, по определению автора, роман-шутка о казаках-побратимах, дружеский шарж на украинцев.

заведующая сектором читального зала ОННБ Валентина Клейнбурд
Валентина Клейнбурд

«Если бы русские читали Виталия Запеку – фиг бы к нам полезли»

По словам Валентины Клейнбурд, читатели в восторге от книг Виталия Запеки. Писатель и фотохудожник, он шесть лет добровольцем воевал за Украину: три года в АТО, три года – на полномасштабной войне. На фронт взял с собой фотоаппарат. Сейчас его снимки с линий обороны хранятся в Государственном архиве Украины с отметкой «хранить вечно».

Писатель Виталий Запека
Виталий Запека

Год назад командир отделения гранатометчиков Виталий Запека был ранен под Курахово.

– Военкомат признал меня безнадежно «трехсотым», – говорит Виталий. – Натягивать броник я уже не способен.

На вопрос, как удавалось писать на фронте, он отвечает: возможно, это спасло мою психику. Пишет Виталий не только о войне. К примеру, его антиутопия «Абсурд» рассказывает о манипуляциях обществом с помощью СМИ. Очень популярны его книги, написанные для внучки. Добрые, светлые, радостные – вневековые.

– Я считаю, что через смех можно предложить читателю о чем-то подумать. А чем больше у нас будет мыслящих людей, тем больше шансов сохранить нашу страну, – утверждает Виталий.

О войне многие боятся сегодня читать. Она и так окружает нас со всех сторон. В то же время, читатели написанного Запекой первого в Украине военно-сатирического романа «Герои, херои и не очень» считают, что с этой книги можно начинать читать о войне. А любимый писателем отзыв на его роман «Бабах во всю голову» звучит так: «Если бы русня читала «Бабах» Виталия Запеки – знала бы, какие у нас женщины, и фиг бы к нам полезла».

Украинские шпионские триллеры: в соавторстве с ГУР

Особенно активной была автограф-сессия одного из самых популярных украинских авторов Андрея Кокотюхи.

По словам Андрея, он уже успел написать 107 книг. Жанры – самые популярные: исторические и военно-приключенческие романы. А шпионские триллеры он пишет в сотрудничестве с ГУР. Разведчики сами предложили давать писателю темы для книг.

– Это реальные истории, обрабатываемые художественным способом. Все события, описанные в моих книгах, происходили в действительности. А персонажи – вымышленные, – рассказывает Андрей. – В ГУР консультируют, смотрят, чтобы все соответствовало реалиям. Не какая-нибудь цензура, но чтобы все было реалистично. Хотя это не документальная проза.

Писатель Андрей Кокотюха
Андрей Кокотюха

Сейчас на пике популярности книга Андрея Кокотюхи «Длинный комендантский час» из серии «Таймер войны». Увлекательная история происходит в первые дни широкомасштабного вторжения. В осажденной врагом столице украинский разведчик должен предотвратить вражеский теракт.

Хроники защиты Ирпеня: книги от наших защитников

Среди писателей выставки-форума немало людей, защищавших нашу страну.

Книга Сергея Мартынюка (литературный псевдоним Светогор Лелеко) «Позывной «Писатель», или как Ирпенцы русню отирпенили» создана на основе его дневниковых записей. С первого дня российской агрессии, взяв охотничье ружье, он встал на защиту своего города. Хроники защиты Ирпеня – с момента вторжения до дня освобождения – показаны глазами не только очевидца, но и непосредственного активного участника событий. Это истории добровольцев, которые в первую неделю самостоятельно держали оборону. Рассказы о том, как ночевали на блокпостах, взяли первого пленника – и он был этому удивлен, уничтожили колонну россиян между Ирпенем и Бучей, не позволив врагу пройти на Киев.

Писатель Сергей Мартынюк
Сергей Мартынюк

– Я пишу свои книги, – говорит Сергей Мартынюк, – для того, чтобы украинцы поняли – мы сильная нация. Хочу научить молодежь гордиться своей страной. Очень хочу, чтобы наши дети стали немного лучше нас.

Добрик, Инжир и Пампуха: что почитать детям и подросткам

Книг для детей и подростков на выставке было представлено много. Одна из самых популярных – «Украинский алфавит кота Инжира» Издательского центра «Академия». Качественная печать, полноцветный плотный картон, а главный герой – любимый герой комиксов.

Книга про азбуку

Покупали посетители и книгу «Добрик и его приключения» Татьяны Винник – рассказ о бездомной собачке. Кроме трогательной истории, в ней есть и игровые задачи – соединив точки, нарисовать главного героя.

Книга «Добрик и его приключения»

Добрик

Подростков может заинтересовать книга «Пампуха» Алевтины Шалвач – история девочки, страдающей от буллинга в школе. Что переживает подросток, столкнувшийся с травлей сверстников, как можно противостоять издевательствам – тема, к сожалению, сегодня достаточно актуальная.

Книги Издательского центра «Академия»
Книги Издательского центра «Академия»

Как научить читать ребенка?

У прилавка, представляющего детский книжный магазин «Ежик», покупательница очень эмоционально жаловалась на внучку, которая категорически не хочет читать. А владелицы этого частного книжного магазина – сестры Ольга и Елена Остапчук – предлагали ей книги, которые могут заинтересовать ребенка. И выбирать здесь было из чего: алфавиты для малышей, приключения и сказки, развивающие игры и книги об истории Украины. Нередко их покупают для украинских детей, которые сегодня находятся за границей.

Свой магазин девушки открыли во время полномасштабной войны. Назвать свой бизнес прибыльным пока не могут.

– Это очень тяжело, – не скрывает Ольга Остапчук. – Налоги, аренда, сами книги – дорогие. Мы хотим предлагать нашим читателям не очень дорогие книги. Но издательства тоже не могут их по дешевке продавать. Никаких льгот от государства для маленького детского книжного магазина нет. А вот издательства идут навстречу – делают скидки при заказах. Также подаем на гранты от государства и спонсоров. И только таким образом детскому книжному магазинчику удается держаться на плаву.

Ольга и Елена Остапчук, владелицы книжного магазина
Ольга и Елена Остапчук,

– Мы надеемся, что наши усилия найдут отклик. И дети, и родители будут больше читать, заходить в такие книжные магазины. Конечно, книги можно купить и через Интернет. Но важно, чтобы ребенок видел настоящую книгу, почувствовал пространство магазина, – убеждена Елена Остапчук. – Это всегда очаровывает. Если вы даже не собираетесь покупать книгу, можете прийти к нам, сесть на пуф, рассмотреть обложки. И, может быть, именно с этого начнется любовь к чтению.

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