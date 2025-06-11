Кто сегодня читает печатные книги?

Казалось бы, книжные выставки сегодня – «не ко времени». Но организаторы форума убеждены, что даже в наше сложное время такие праздники книги необходимы.

– Мы должны дать возможность издателю найти своего читателя, а читателю – найти свою книгу. Мы верим, что книга помогает быть стойкими, принимать креативные и взвешенные решения, – убеждена генеральный директор ОННБ Ирина Бирюкова. – Сегодня мы видим, что этот праздник книг – долгожданный для многих украинских ценителей литературы. После нескольких бессонных ночей обстрелов, долгих воздушных тревог люди приходят в библиотеку, улыбаются, радуются новым книгам.

Посетители выставки – люди взрослые, со сформированными вкусами. Молодежь в основном была представлена студентами. И далеко не все они воспринимали мероприятие как скучную повинность. Некоторые принесли с собой книги, которые сейчас читают. У первокурсницы Марии Карпенко – в руках томик Германа Гессе. Любимый писатель – Эрих Мария Ремарк. Украинских авторов прочитала пока немного. А на выставке девушку, в первую очередь, заинтересовали люди, не безразличные к книгам – приходят, интересуются.

– Читать важно, потому что это помогает тебе мыслить шире, – считает Мария. – Я читаю много. Не хочу говорить, что я какая-то особенная в этом плане. Но из моего окружения читают совсем немногие люди, потому что сейчас есть альтернативные возможности: можно посмотреть экранизацию книги или почитать в электронном формате. Но лично я все же предпочитаю чтение в бумажном. Мне приятно держать в руках книгу, коллекционировать их, собирать свою маленькую библиотеку. Хотя по цене книги не совсем доступны.

Саркастические, пронзительные, смешные

Во время выставки Мария собирается познакомиться с творчеством Валерия Пузика и Андрея Кокотюхи. Новые книжные открытия совершает для себя, наверное, каждый ее участник.

– Прочитала воспоминания самого самобытного украинского поэта Тараса Федюка, и в восторге уже вторую неделю, – делится заведующая сектором читального зала ОННБ Валентина Клейнбурд. – Книга написана живым языком в юмористически-саркастическом ключе. Я думаю, и наши школьники могут ее прочесть. Там представлен весь литературный процесс Украины от 70-х годов до современности. Я думаю, если бы такие книги издавались чаще, их читали бы все.

Огромное впечатление произвела на библиографа и книга талантливого одесского писателя, нашего защитника Валерия Пузыка «С любовью – папа» – письма с фронта в тыл сыну.

– Эта эмоциональная книга просто пронзает, – делится Валентина. – Она получила настоящее народное признание.

А для хорошего настроения библиограф рекомендует увлекательные книги Вадима Карпенко «Приключения Марка и Харка» и «Новые приключения Марка и Харка». Этот, по определению автора, роман-шутка о казаках-побратимах, дружеский шарж на украинцев.

«Если бы русские читали Виталия Запеку – фиг бы к нам полезли»

По словам Валентины Клейнбурд, читатели в восторге от книг Виталия Запеки. Писатель и фотохудожник, он шесть лет добровольцем воевал за Украину: три года в АТО, три года – на полномасштабной войне. На фронт взял с собой фотоаппарат. Сейчас его снимки с линий обороны хранятся в Государственном архиве Украины с отметкой «хранить вечно».

Год назад командир отделения гранатометчиков Виталий Запека был ранен под Курахово.

– Военкомат признал меня безнадежно «трехсотым», – говорит Виталий. – Натягивать броник я уже не способен.

На вопрос, как удавалось писать на фронте, он отвечает: возможно, это спасло мою психику. Пишет Виталий не только о войне. К примеру, его антиутопия «Абсурд» рассказывает о манипуляциях обществом с помощью СМИ. Очень популярны его книги, написанные для внучки. Добрые, светлые, радостные – вневековые.

– Я считаю, что через смех можно предложить читателю о чем-то подумать. А чем больше у нас будет мыслящих людей, тем больше шансов сохранить нашу страну, – утверждает Виталий.

О войне многие боятся сегодня читать. Она и так окружает нас со всех сторон. В то же время, читатели написанного Запекой первого в Украине военно-сатирического романа «Герои, херои и не очень» считают, что с этой книги можно начинать читать о войне. А любимый писателем отзыв на его роман «Бабах во всю голову» звучит так: «Если бы русня читала «Бабах» Виталия Запеки – знала бы, какие у нас женщины, и фиг бы к нам полезла».

Украинские шпионские триллеры: в соавторстве с ГУР

Особенно активной была автограф-сессия одного из самых популярных украинских авторов Андрея Кокотюхи.

По словам Андрея, он уже успел написать 107 книг. Жанры – самые популярные: исторические и военно-приключенческие романы. А шпионские триллеры он пишет в сотрудничестве с ГУР. Разведчики сами предложили давать писателю темы для книг.

– Это реальные истории, обрабатываемые художественным способом. Все события, описанные в моих книгах, происходили в действительности. А персонажи – вымышленные, – рассказывает Андрей. – В ГУР консультируют, смотрят, чтобы все соответствовало реалиям. Не какая-нибудь цензура, но чтобы все было реалистично. Хотя это не документальная проза.

Сейчас на пике популярности книга Андрея Кокотюхи «Длинный комендантский час» из серии «Таймер войны». Увлекательная история происходит в первые дни широкомасштабного вторжения. В осажденной врагом столице украинский разведчик должен предотвратить вражеский теракт.

Хроники защиты Ирпеня: книги от наших защитников

Среди писателей выставки-форума немало людей, защищавших нашу страну.

Книга Сергея Мартынюка (литературный псевдоним Светогор Лелеко) «Позывной «Писатель», или как Ирпенцы русню отирпенили» создана на основе его дневниковых записей. С первого дня российской агрессии, взяв охотничье ружье, он встал на защиту своего города. Хроники защиты Ирпеня – с момента вторжения до дня освобождения – показаны глазами не только очевидца, но и непосредственного активного участника событий. Это истории добровольцев, которые в первую неделю самостоятельно держали оборону. Рассказы о том, как ночевали на блокпостах, взяли первого пленника – и он был этому удивлен, уничтожили колонну россиян между Ирпенем и Бучей, не позволив врагу пройти на Киев.

– Я пишу свои книги, – говорит Сергей Мартынюк, – для того, чтобы украинцы поняли – мы сильная нация. Хочу научить молодежь гордиться своей страной. Очень хочу, чтобы наши дети стали немного лучше нас.

Добрик, Инжир и Пампуха: что почитать детям и подросткам

Книг для детей и подростков на выставке было представлено много. Одна из самых популярных – «Украинский алфавит кота Инжира» Издательского центра «Академия». Качественная печать, полноцветный плотный картон, а главный герой – любимый герой комиксов.

Покупали посетители и книгу «Добрик и его приключения» Татьяны Винник – рассказ о бездомной собачке. Кроме трогательной истории, в ней есть и игровые задачи – соединив точки, нарисовать главного героя.

Подростков может заинтересовать книга «Пампуха» Алевтины Шалвач – история девочки, страдающей от буллинга в школе. Что переживает подросток, столкнувшийся с травлей сверстников, как можно противостоять издевательствам – тема, к сожалению, сегодня достаточно актуальная.

Как научить читать ребенка?

У прилавка, представляющего детский книжный магазин «Ежик», покупательница очень эмоционально жаловалась на внучку, которая категорически не хочет читать. А владелицы этого частного книжного магазина – сестры Ольга и Елена Остапчук – предлагали ей книги, которые могут заинтересовать ребенка. И выбирать здесь было из чего: алфавиты для малышей, приключения и сказки, развивающие игры и книги об истории Украины. Нередко их покупают для украинских детей, которые сегодня находятся за границей.

Свой магазин девушки открыли во время полномасштабной войны. Назвать свой бизнес прибыльным пока не могут.

– Это очень тяжело, – не скрывает Ольга Остапчук. – Налоги, аренда, сами книги – дорогие. Мы хотим предлагать нашим читателям не очень дорогие книги. Но издательства тоже не могут их по дешевке продавать. Никаких льгот от государства для маленького детского книжного магазина нет. А вот издательства идут навстречу – делают скидки при заказах. Также подаем на гранты от государства и спонсоров. И только таким образом детскому книжному магазинчику удается держаться на плаву.

– Мы надеемся, что наши усилия найдут отклик. И дети, и родители будут больше читать, заходить в такие книжные магазины. Конечно, книги можно купить и через Интернет. Но важно, чтобы ребенок видел настоящую книгу, почувствовал пространство магазина, – убеждена Елена Остапчук. – Это всегда очаровывает. Если вы даже не собираетесь покупать книгу, можете прийти к нам, сесть на пуф, рассмотреть обложки. И, может быть, именно с этого начнется любовь к чтению.